Streich tut's "weh": Torwarttrainer Kronenberg wechselt zum DFB

Er formte mehrere Bundesligatorhüter, nach der Saison 2021/22 wechselt er fest in den DFB-Stab von Bundestrainer Hansi Flick: Andreas Kronenberg (46) wird den SC Freiburg verlassen, das bestätigte Christian Streich am Freitag.

Nach dem Abschied von Andreas Köpke, der nach 17 Jahren gemeinsam mit Joachim Löw seinen Posten räumte, war über die Nachfolgeregelung spekuliert worden. Als einer der Favoriten galt Freiburgs Torwarttrainer Kronenberg, der nun tatsächlich in den Stab von Bundestrainer Flick wechseln wird. Erst aber lediglich auf Honorarbasis, weil er die Saison 2021/22 noch hauptsächlich beim SC Freiburg verbringt. Danach wird sich Kronenberg ausschließlich auf die Aufgabe beim DFB fokussieren. Das bestätigte SC-Cheftrainer Streich am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel am Sonntag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei den Würzburger Kickers.

"Ich kann den DFB dazu nur beglückwünschen", erklärte Streich, der nachschob: "Wir haben da einen konstruktiven Kompromiss gefunden. Mit Wehmut schaue ich aufs nächste Jahr und kann dem DFB nur gratulieren, dass sie Krone kriegen. Es tut mir weh, aber ich freue mich für Hansi und den DFB - für uns nicht."

Viele Bundesligakeeper begleitet

Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Roman Bürki (Borussia Dortmund), Alexander Schwolow (Hertha BSC), Mark Flekken (SC Freiburg) und Florian Müller (VfB Stuttgart) - sie alle begleitete Kronenberg auf ihrem Weg zum Bundesligakeeper. Ab Sommer 2022 soll er sich vollumfänglich beim DFB um Kapitän Manuel Neuer sowie dessen Stellvertreter kümmern.