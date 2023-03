Streich: Sieg in Gladbach beste Vorbereitung für Turin

Die vielleicht größten Spiele der Freiburger Vereinsgeschichte gegen Juve rücken näher, aber für SC-Trainer Christian Streich zählt erst mal nur die Partie in Gladbach. Dort kann er wieder mit Kapitän Christian Günter und auch mit Ritsu Doan planen.

Rund 2000 Fans werden den Sport-Club beim Auswärtsspiel im Borussia-Park (Samstag, 15.30 Uhr) unterstützen. Ungefähr genauso viele werden es am kommenden Donnerstag beim Europa-League-Achtelfinale in Turin sein. Und wie Streich schon geahnt hatte, würden gerne deutlich mehr ihren Klub unterstützen. 28.000 Ticketanfragen sollen beim Verein eingegangen sein, die meisten mussten enttäuscht werden.

So sehr die internationalen Spiele die Fans auch elektrisieren, der SC-Coach möchte sich zunächst nur auf Gladbach konzentrieren. Turin spiele noch keine Rolle. "Wir haben noch lange genug Zeit, uns darauf zu freuen und uns vorzubereiten", sagte Streich. Personell sieht es beim Sport-Club gut aus. Ritsu Doan wird wieder dabei sein. Der Japaner musste gegen Leverkusen in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, weil er sich unwohl fühlte. Danach habe er Fieber bekommen, aber jetzt "ist er wieder gesund soweit", erklärte Streich. Und Kapitän Christian Günter, der am Dienstag 30 Jahre alt geworden ist, wird nach abgesessener Gelbsperre wieder auf die linke Außenbahn zurückkehren.

"In Gladbach zu verlieren und unzufrieden zu sein, wäre keine gute Vorbereitung für Turin", gab der SC-Trainer zu bedenken, "ein Sieg gibt dir Selbstvertrauen." In der vergangenen Saison haben die Freiburger in Gladbach den höchsten Sieg ihrer Bundesligageschichte gefeiert. Beim 6:0 gab es zudem sechs verschiedene Torschützen. Das ist umso bemerkenswerter, weil der Sport-Club davor erst einmal in Gladbach gewonnen hatte, und das war im April 1995. "Dass wir da mal gewonnen haben, war schon gut, aber ich bin nie mit einem schlechten Gefühl nach Gladbach gefahren", sagte Streich. "Wir haben dort schon viele gute Spiele gemacht. Es waren oft enge Spiele, die wir unglücklich verloren haben oder wir haben unentschieden gespielt."

Gladbach "an der oberen Kante" gefährlich

Dass die Borussia in dieser Saison überwiegend gegen die Topmannschaften Bayern, Dortmund und Leipzig gewonnen hat - was dem Sport-Club bislang nicht gelang -, zeigt laut Streich, "dass sie großes Potenzial haben: Wenn sie an die obere Kante kommen, können sie jeden schlagen". Das sollte den Freiburgern eine Warnung sein, schließlich gehören sie in dieser Saison zu den Topteams. Sie weisen die beste Bilanz ihrer Bundesligageschichte auf: Zwölf Siege und fünf Unentschieden hatten sie nach 22 Spieltagen noch nie auf ihrem Konto.

Gute Erinnerungen hat der SC-Coach auch an das Hinspiel gegen die Fohlen, weil es "fußballerisch und von der Attraktivität ein tolles Spiel" gewesen sei. In dem allerdings die Tore gefehlt haben. Beim 0:0 präsentierten sich vor allem die Torhüter Mark Flekken und Yann Sommer in Bestform.