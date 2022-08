Streich schwärmt nach Duell gegen FCK vom Betzenberg: Eine "Kathedrale"

Nach dem Sieg im DFB-Pokal über den 1. FC Kaiserslautern singt Freiburgs Trainer Lobeshymnen auf das Fritz-Walter-Stadion. Was der 57-Jährige mit dem "Betzenberg" verbindet.

Sein Besuch im Fritz-Walter Stadion war für Freiburgs Trainer Christian Streich erst kräftezehrend und dann erfolgreich. Freiburg rang den Zweitliga-Aufsteiger aus Kaiserslautern dank des Kunstschusses von Ritsu Doan nieder - allerdings erst in der Verlängerung. Seine Mannschaft habe sich vor allem aufgrund der Hektik im Stadion schwer getan. Eine Atmosphäre, die für den Trainer des Jahres 2022 alles andere als überraschend kam, es sei eben der "Betze".

Auf die Frage in einem ARD-Interview, was den Betzenberg ausmache, holt Streich nach dem Pokal-Fight weit aus. "Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner Liebrich. Die Namen habe ich in meinem Elternhaus Tausende Male gehört", erinnert sich der Übungsleiter der Breisgauer an die Erzählungen über das Wunder von Bern bei der WM 1954, bei dem insgesamt fünf Rote Teufel auf dem Rasen standen.

Streich über den Betzenberg: "Das ist Wahnsinn"

Der WM-Erfolg habe den Fußball in Deutschland nachhaltig geprägt und stehe aufgrund der vielen mitwirkenden FCK-Spieler in einem engen Zusammenhang mit dem Betzenberg. "Es ist immer etwas Besonderes, hier hochzukommen, in diesen Stein da rein", sagt Christian Streich über den Betzenberg, der sich etwa 50 Meter über das Stadtgebiet erhebt. "Und dann bauen die diese Kathedrale - das ist der Wahnsinn", beschreibt der Coach, wie anmutig das Stadion auf ihn wirkt.

Das bis dato letzte Pflichtspiel in Kaiserslautern hatte Streich im September 2015 miterlebt - damals in der 2. Bundesliga, bei einem 2:0 für den SC Freiburg. Die Erinnerungen sind offenbar geblieben. So hatte der 57-Jährige bereits vor dem Anpfiff vor einer besonderen Atmosphäre gewarnt und gefordert, trotzdem die Ruhe zu bewahren. Ein Vorsatz, der sich auszahlen sollte.