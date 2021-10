Streich schwärmt: "Ich habe es total genossen"

Erst im Elfmeterschießen rang der Bundesliga-Dritte den Drittliga-Vierten nieder. Freiburgs Trainer Christian Streich sprach hinterher von Glück und Haltung, machte Gegner Osnabrück viele Komplimente und schwärmte von der besonderen Pokal-Atmosphäre.

Lange sah es nach einem Arbeitssieg aus. Der von Vincenzo Grifo vor der Pause zum 1:0 genutzte Ausflug von Osnabrücks Keeper Philipp Kühn schien zu reichen, um einen intensiven Pokalfight zugunsten des Favoriten zu entscheiden, der vor allem in der zweiten Hälfte durchaus wackelte. "Das Spiel war eigentlich vorbei, doch dann war es doch noch mal länger als fünf Minuten. Ein bisschen zu lang aus meiner Sicht. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber das muss ich auch nicht", kommentierte Freiburgs Trainer Christian Streich den Ausgleichstreffer von Lukas Gugganig, der die Hausherren erst in der siebten Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung rettete, nachdem das Schiedsrichterteam nur fünf Minuten Zuschlag angezeigt hatte.

Streich verteilt dicke Komplimente

Wohl auch im Gefühl des knappen Weiterkommens im Elfmeterschießen wollte Streich nicht intensiver auf das zumindest zeitlich umstrittene 1:1 eingehen. Stattdessen machte der 56-Jährige nach einer zufriedenstellenden ersten Hälfte den Auftritt des Gegners als Ursache für die Mängel seiner Mannschaft nach der Pause aus - und verteilte dicke Komplimente.

Streich: "Es war eine großartige Atmosphäre"

"In der zweiten Halbzeit ist Osnabrück immer stärker geworden, angetrieben von dem tollen Publikum. Es war eine großartige Atmosphäre. Das habe ich total genossen", sagte Streich gegen Mitternacht an der Bremer Brücke: "Ich habe mich schon sehr gefreut auf dieses Spiel, weil ich dieses Stadion total mag." Und in diesem Stadion häuften sich nach dem Seitenwechsel die Schwierigkeiten für das Überraschungsteam der aktuellen Bundesliga-Saison, "weil wir nicht mehr ballsicher genug waren, ein paar Zweikämpfe und zweite Bälle verloren haben", befand der Trainer.

Streich: "Wir verlieren nicht den Kopf"

Auch in der Verlängerung hatte der Underdog, beflügelt vom Last-Second-Ausgleich, Vorteile und ging folgerichtig in Führung. "Das 2:1 war ein herausragendes Tor von Osnabrück, auch die Auswechselspieler von Osnabrück waren richtig gut. Da hatten wir Schwierigkeiten", analysierte Streich, um das Positive mit Blick auf den eigenen Last-Minute-Ausgleich von Keven Schlotterbeck zum 2:2 hervorzuheben: "Aber wir sind zurückgekommen. Es ist uns in der Saison schon zum dritten Mal gelungen, dass wir einen Rückstand ausgleichen können. Das spricht total für die Mannschaft. Wir gehen mit Rückständen inzwischen so um, dass wir nicht den Kopf verlieren. Du brauchst Glück, aber auch eine gewisse Haltung und Struktur. Das haben die Jungs an den Tag gelegt." Zuvor hatte der SC in der Liga gegen Köln und zuletzt gegen Leipzig ein 0:1 noch ausgeglichen.

"Ich freue mich total für den Benni Uphoff"

Da im Pokal nach einem Unentschieden aber niemand nach Hause geht, musste die Entscheidung im Wettstreit aus elf Metern fallen. Da hatte Freiburg zwei Schlüsselfaktoren auf seiner Seite. "Am Ende waren wir die Glücklicheren", räumte Streich ein und lobte sogleich seinen Matchwinner, der sein Saisondebüt bei den SC-Profis gab: "Ich freue mich total für den Benni Uphoff, er hat wahnsinnig toll das Spiel für uns entschieden. Es ist eine große Freude, weil er eine total gute Komponente in unserer Mannschaft ist. Weil er immer so dermaßen arbeitet, er ist immer einer der letzten, die nach Hause gehen, obwohl er nicht die Aussicht hat, immer zu spielen. Jetzt hat er drei Elfmeter gehalten."

"Es war Fußball pur"

Ob sich der Back-up von Stammtorwart Mark Flekken damit direkt sein Startelfmandat für die nächste Pokalpartie gesichert hat? "Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Da muss ich mich erst mit meinen Mit-Trainern und mit Krone (Torwarttrainer Andreas Kronenberg, d. Red.) besprechen - sonst kriege ich Ärger", meinte Streich. Ausführlicher widmete er sich noch mal dem Gegner: "Kompliment an Osnabrück, sie haben ein super Spiel gemacht, es war Fußball pur. Das würde ich auch sagen, wenn wir verloren hätten. Es war großartig, ich find es toll im DFB-Pokal. Ich wünsche Daniel alles Gute, weil sie eine tolle Mannschaft haben, sie haben taktisch sehr gut gespielt, es war sehr schwer für uns."

Scherning: "Es macht Spaß, eure Spiele zu sehen"

Der hochgelobte Daniel Scherning reichte in einer Gefühlsmelange aus Enttäuschung über ein "bitteres Ergebnis" und "Stolz auf die Leistung seiner Spieler" seinerseits einen virtuellen Blumenstrauß an seinen bald zehn Jahre am Stück beim SC amtierenden Kollegen herüber: "Spielt weiter so in der Bundesliga. Das lässt sich sehr gut anschauen, es macht Spaß, eure Spiele zu sehen."