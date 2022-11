Streich schwärmt: "Das ist wirklich begeisternd"

Nach dem Ende der Europa-League-Gruppenphase zog Freiburgs Trainer Christian Streich ein Zwischenfazit und äußerte sich zu seiner jungen Startelf nach XXL-Rotation.

Ein 19-Jähriger, vier 20-Jährige, ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger - Streich bot im Spiel bei Qarabag Agdam durch seine XXL-Rotation auf zehn Positionen eine sehr junge Anfangsformation auf, mit vielen im eigenen Nachwuchs ausgebildeten Akteuren. "Wir haben es mit aller Überzeugung gemacht, weil alle Spieler in unserem Kader von Anfang an spielen können", begründete der 57-Jährige seine durchaus risikoreiche Maßnahme mit Blick auf eine mögliche Wettbewerbsverzerrung.

Die blieb allerdings komplett aus. Der FC Nantes zog nur in die Zwischenrunde der Europa-League ein, weil sich die neu zusammengewürfelte Freiburger Elf ein sehr glückliches 1:1 bei Qarabag Agdam erkämpfte. "Es war ein knallhartes Spiel auf ganz hohem Niveau. Natürlich ist manchmal der Druck zu groß und du kriegst die Ruhe nicht mehr ins Spiel", analysierte Streich die Leistung seines jungen Ensembles: "Aber insgesamt haben es die Jungs sehr gut gemacht. Beim Elf-gegen-zehn musst du zwar mehr Ruhe finden, aber das ging nicht mehr, weil wir vorher auch schon so einen riesigen Aufwand betrieben haben. Das nehmen sie mit jetzt, das ist eine riesige Erfahrung."

Streich hätte sich den EL-Gruppensieg "nicht erträumen lassen"

Der schon zuvor feststehende Gruppensieger beendete die Europa-League-Gruppenphase ungeschlagen mit vier Siegen und zwei Remis. Eine reife und starke Leistung, die auch den Trainer tief beeindruckt. "Das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Ich habe in der Videoanalyse gesehen, wie stark Qarabag ist. Nantes hat sich jetzt gefangen und über Olympiakos brauchst du eh nicht zu reden", sagte Streich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Baku.

Der Einzug ins DFB-Pokalachtelfinale sowie der neue Vereinsrekord mit 24 Punkten nach zwölf Bundesligaspieltagen runden eine herausragende Zwischenbilanz ab, die den SC-Coach schwärmen lässt: "Die Mannschaft leistet Außergewöhnliches, viele spielen auf einem sehr guten Niveau und wir machen alles gemeinsam. Es wird angelaufen vorne, alles getan und wenn Dinge nicht funktionieren, wird das abgeschüttelt und weitergemacht. Alle drei Tage haben wir Spiele. Was die Mannschaft in den letzten Monaten gezeigt hat, ist wirklich begeisternd."

Sallai und Kyereh winkt Comeback

Drei anspruchsvolle Ligapartien gegen Köln (H), Leipzig (A) und Tabellenführer Union (H) stehen vor der langen WM-Pause noch an, in denen der SC noch einen draufsetzen könnte. Gegen die Kölner am Sonntagabend hat Streich eine zusätzliche wertvolle Jokeroption. Ungarns Nationalspieler Roland Sallai feierte nach seinem Härtetest in der 3. Liga am Sonntag am Donnerstagabend ein halbstündiges Proficomeback nach komplizierter Augenverletzung.

Auch Daniel-Kofi Kyereh, der in Baku fehlte, könnte nach muskulären Problemen wieder eine Offensivalternative darstellen: "Kurzfristig haben gesagt, dass es keinen Sinn macht, die Reise mitzumachen, damit wir ihn vielleicht für den Sonntag fit kriegen", verriet Streich. Das bisher in großem Stil aufgebliebene Verletzungspech ist auch ein Grund für den bisherigen Erfolg.