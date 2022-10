Streich schwärmt: "Besondere Nacht für unseren Verein"

Freiburg feiert den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Europa League, der ein historischer Erfolg für den Sport-Club ist. Und der Trainer ist verzückt von seiner Mannschaft.

"Das ist eine besondere Nacht für unseren Verein und uns alle", sagte Christian Streich am späten Donnerstagabend nach dem erstmaligen Einzug des SC Freiburg ins Achtelfinale der Europa League. Der SC-Coach wusste nicht, ob er "schon mal so zufrieden war über ein Unentschieden in einem Heimspiel". Er habe beim spät erkämpften 1:1 gegen Olympiakos Piräus "wahnsinnig gerne zugeschaut, und hätten wir 0:1 verloren, wäre ich traurig gewesen, aber ich hätte die Mannschaft genauso gelobt".

Wie von ihm prognostiziert bekamen es die Freiburger mit einer anderen Mannschaft zu tun als im Hinspiel, das der Sport-Club mit 3:0 gewonnen hatte. Die Griechen waren unter ihrem neuen Trainer Michel deutlich besser organisiert und hielten vor allem defensiv dagegen. Weil "der eine oder andere im vorderen Bereich nicht ganz so frisch" war, wie Streich erklärte, taten sich die Freiburger in der ersten Hälfte schwer und kamen kaum zu Chancen, während die Gäste vor allem durch Konter gefährlich wurden.

Das war beeindruckend. Christian Streich

"Wie die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit Fußball gespielt hat, mit dem Positionsspiel und der Restverteidigung, wie eine Welle nach der anderen auf das Tor von Olympiakos gerollt ist und Olympiakos keine Entlastung mehr hingekriegt hat, das war beeindruckend", lobte Streich sein Team, "dass wir die ganzen Chancen hatten, obwohl Piräus mit acht, neun Mann um den Sechzehner stand, war toll."

Olympiakos-Keeper spielte laut Streich "horrible"

Dass die Freiburger trotzdem erst in der Nachspielzeit getroffen haben, lag vor allem an Torwart Alexandros Paschalakis, der teilweise unhaltbar scheinende Bälle herausgekratzt hat. Der SC-Coach hat ihm deshalb nach dem Spiel auch persönlich "zu dieser fantastischen Leistung gratuliert".

Er habe ihm gesagt, er habe "horrible" gespielt, in dem Moment sei ihm kein besseres Wort eingefallen. "Eigentlich hätte ich etwas Schönes sagen müssen, er hat eine großartige Leistung gezeigt. So ist es manchmal, Torhüter wachsen über sich hinaus." Das war SC-Keeper Mark Flekken gegen Piräus nicht vergönnt. Beim Gegentor aus kurzer Distanz hätte er eine Glanzparade gebraucht, um es zu verhindern.

Streich denkt schon an die Altstadt von Baku

Streich hob in seiner Mannschaft die Einwechselspieler hervor, mit denen er "sehr zufrieden" war, weil "alle richtig gut geholfen haben". Er habe selbst beim 0:1-Rückstand kurz vor Schluss noch daran geglaubt, dass die Mannschaft das Spiel sogar noch gewinnen kann. Letztlich hat es noch zum 1:1 durch Lukas Kübler in der 93. Minute gereicht.

Wieder ein später Ausgleichstreffer, wie im Pokalspiel gegen St. Pauli, dem noch ein später Siegtreffer in der Verlängerung folgte, und wie beim Bundesligaspiel bei Hertha BSC. Trotz der hohen Belastung durch die englischen Wochen kann der Sport-Club in den Schlussphasen derzeit immer noch drauflegen. "Das kostet richtig Körner", weiß Streich, "aber die Erfolgserlebnisse geben Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten."

Und die Fans unterstützen das Team dabei. Am Donnerstagabend war es wieder sehr laut im Stadion, vor allem in der hektischen Schlussphase. "Auf dem Platz wird so gearbeitet und gespielt, da ist so viel Energie, das muss dich mitreißen, das ist total toll", schwärmte Streich. Er kann mit dem Sport-Club nun entspannt zum letzten Gruppenspiel bei Qarabag Agdam reisen, und will das neben allem weiter vorhandenen sportlichen Ehrgeiz auch ein bisschen genießen. Er freue sich auf Baku, habe auch schon ein bisschen was über die Stadt gelesen und will "mal ganz früh aufstehen und zwei Stunden in die Altstadt gehen - da werde ich wahrscheinlich nie mehr hinkommen".