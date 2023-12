Streich: "Schade, dass wir nicht das eine oder andere Tor in die Liga transferieren konnten"

In die Freude über den erneuten Kantersieg in der Europa League mischte sich bei SC-Trainer Christian Streich bereits am späten Donnerstagabend die Sorge, nur wenig Zeit für die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel in Mainz (Sonntag, 15.30 Uhr) zu haben.

"Europapokal ist das für die Seele, die wunderbare Zugabe, und die Bundesliga ist alles für uns", betonte Streich nach dem 5:0 gegen Olympiakos Piräus. Und auch wenn sich der aktuelle Tabellenplatz neun nach gesichertem Mittelfeld anhört, beträgt der Abstand auf den Relegationsrang nur sechs Punkte, zu den internationalen Plätzen sind es aber auch nur fünf. Streichs Blick richtet sich aber generell eher nach unten. Und auch die Spieler betonen, dass sie vor Weihnachten nicht nur das Gruppen-Endspiel in der Europa League bei West Ham gewinnen, sondern auch noch möglichst viele Punkte in der Liga sammeln wollen.

In Mainz und Wolfsburg haben wir letzte Saison nicht gut ausgesehen, deswegen versuchen wir, da unsere Bilanz aufzubessern. Matthias Ginter

Vor einem Jahr war der Sport-Club nach zwölf Spieltagen mit 24 Punkten Tabellen-Dritter, dennoch sieht Matthias Ginter gar nicht so einen großen Unterschied zur Vorsaison. Der Verteidiger betonte, dass die Punktzahl - bezogen auf die Gegner - fast identisch ist. Gegen Stuttgart und Leverkusen haben die Freiburger diesmal zwar verloren - beide sind aber auch deutlich besser in die Saison gestartet als vor einem Jahr -, und gegen Hoffenheim hat der SC diesmal gewonnen, nach einem Unentschieden in der vergangenen Hinrunde. "Aber in Mainz und Wolfsburg haben wir letzte Saison nicht gut ausgesehen, deswegen versuchen wir, da unsere Bilanz aufzubessern", betonte Ginter vor den beiden kommenden Auswärtsspielen.

In Mainz endete die Partie in der Rückrunde 1:1. Ein Ergebnis, das den Freiburgern nach vier sieglosen Spielen (so eine Serie gab es in der Vorsaison nie) wahrscheinlich nicht ausreichen würde. Obwohl sie damit einen aus ihrer Sicht direkten Konkurrenten weiter auf Distanz halten würden. "Mainz hat wieder mehr Selbstvertrauen bekommen durch den Trainerwechsel", so Ginter, "wir wissen, dass da wieder ein Brett auf uns zukommt." Der 29-Jährige hofft aber darauf, dass es seinem Team gelingt, "mehr Tore zu schießen als zuletzt in der Liga". Allerdings blieb der Sport-Club in 14 Gastspielen in Mainz schon achtmal torlos.

Torausbeute nur in der Europa League stark

In der Europa League hat der Sport-Club bislang 17 Tore in fünf Spielen erzielt, so viel wie kein anderes Team. In zwölf Bundesligaspielen waren es 15. "Schade, dass wir nicht das eine oder andere Tor in die Bundesliga transferieren konnten", sagte Streich schmunzelnd. In der Vorbereitung des kommenden Auswärtsspiels hat er festgestellt, dass "die Mainzer Mannschaft in dieser Saison noch nicht so gut gespielt hat wie jetzt, gegen Hoffenheim war es überragend, da hatten sie Chancen ohne Ende". Den Trainerwechsel von Bo Svensson zu Jan Siewert machte er aber nur bedingt dafür verantwortlich. "Manchmal gibt es eine Befreiung in irgendeiner Form, manchmal kommen irgendwelche Energien, dann braucht man aber auch das nötige Glück", weiß der SC-Coach, "entscheidend ist immer, welchen Effekt es hat, wenn jemand anderthalb oder zwei Jahre da ist."

Bisher nur ein Sieg in Mainz

Mainz habe zuletzt "sehr offensiv gespielt, immer direkt nach vorne", sagte Streich. Das könnte den Freiburgern sogar entgegen kommen. "Vielleicht liegt es uns ein bisschen mehr, wenn die Gegner auch mitspielen wollen", vermutete Ginter nach dem 5:0 gegen Piräus. In dieser Saison haben die Freiburger nur gegen die Top fünf der Liga verloren. Die Bilanz in Mainz ist insgesamt aber nicht gut. Erst einmal hat der SC in Mainz gewonnen am 18. Spieltag 2019/20.

Die Mainzer bräuchten sich aber keine Hoffnungen machen, dass die Freiburger nach der Europapokal-Euphorie in der Liga am Sonntag überheblich auftreten, erklärte Streich: "Wir nehmen ein gewisses Selbstvertrauen mit , können gewisse Dinge gut, wenn wir sie gut umsetzen. Wir sind stabil, und haben eine top Mannschaft vom Charakter - von dem her ist mir nicht bange." Und auch personell sieht es inzwischen wieder besser aus. Roland Sallai und Merlin Röhl hatten nach ihren Verletzungen am Donnerstag bereits Kurzeinsätze, und der angeschlagen ausgewechselte Ritsu Doan sollte wieder zur Verfügung stehen.