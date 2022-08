Streich: Podest und Selbstporträt über dem Trainerpokal

Christian Streich war zu Scherzen aufgelegt, als er am Donnerstagmittag die goldene Trophäe für die Wahl zum Trainer des Jahres 2022 vom kicker überreicht bekam.

"Ich habe schon ein Podest gebaut mit einem Bild oben drüber von mir", sagte Streich, brach in lautes Lachen aus und legte noch nach: "Hinterm Fernseher, dass, wenn mir ein Spiel nicht gefällt, dann schaue ich hoch und denke: Ah ja, da steht er ja." Dieser Scherz sei entstanden, als er schon am Mittwoch SC-intern nach dem Ort für den Pokal gefragt wurde, erzählte Streich: "Da haben wir ein bisschen Scheiß geschwätzt."

Er gab aber auch noch eine ernsthafte Antwort darauf, wo denn die Trophäe, die dem Ballon D’Or ein wenig ähnelt, künftig stehen werde: "Auf jeden Fall in der Wohnung, aber nicht so, dass die Leute, wenn sie reinkommen, genötigt sind zu sagen: 'Oh, du hast ja vor ein paar Jahren einen Preis gewonnen.' Da muss niemand Angst haben, er wird gut aufgehoben sein."

"Ich finde es unglaublich, dass so abgestimmt wurde"

Zum Ende der Pressekonferenz vor dem Freitagabendspiel gegen Dortmund war es Streich aber nochmal ein Anliegen zu betonen: "Ich habe jetzt ein bisschen Spaß gemacht. Aber ich will nochmal sagen: Ich weiß es total zu schätzen und ich freue mich über die Wahl sehr. Nicht dass jemand denkt, ich ziehe das ins Lächerliche. In keiner Weise. Ich finde es unglaublich, dass so abgestimmt wurde."

Zuvor hatte er wie bereits im am 1. August zur Wahl erschienenen kicker-Interview betont, dass er die Auszeichnung stellvertretend für den gesamten Sport-Club entgegennehme. Er habe wie die anderen Mitarbeitenden nur einen Teilbereich zu verantworten. "Offensichtlich haben wir zuletzt einiges gut gemacht", sagte Streich und bedankte sich auch persönlich für die via kicker übermittelten Gratulationen von Hansi Flick, Jürgen Klopp und Joachim Löw: "Wenn du dann noch so nette Worte kriegst vom Hansi, Kloppo und Jogi, das hat mich natürlich schon mehr als erfreut. Das gebe ich gerne zu."

Deutlicher Sieg vor Glasner und Baumgart

Entsprechend ausgelassen war Streichs Laune, als er kurz nach der Pressekonferenz auf dem Rasen des Europa-Park-Stadions die Trophäe dann erstmals in Händen hielt - überreicht von kicker-Chefredakteur Rainer Franze und kicker-Reporter Carsten Schröter-Lorenz. Streich, 2021/22 Pokalfinalist und Ligasechster mit dem SC, hatte die vom kicker und dem Verband Deutscher Sportjournalisten durchgeführte Wahl mit 276 Stimmen deutlich vor Frankfurts Europa-League-Sieger Oliver Glasner (133 Stimmen) und Steffen Baumgart (65) gewonnen, der Köln in die Europa Conference League geführt hat.