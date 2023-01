Streich: "Nicht anfangen durchzudrehen, ist gar nicht so einfach"

Noch nie war der SC Freiburg nach 15 Spielen so erfolgreich. Wohin kann der Höhenflug führen? Christian Streich teilt seine Gedanken und warnt vor dem Wiederauftakt gegen Wolfsburg und Frankfurt.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Sotogrande (Spanien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Noch mindestens bis Samstag steht der Sport-Club auf Platz zwei. Durch die ungewöhnlich lange Winterpause hat das historisch erfolgreiche Freiburger Zwischenergebnis schon seit Wochen Bestand. Gegenstand der innerbetrieblichen Gespräche ist es allerdings nicht, zumindest nicht, wenn der Trainer teilnimmt. "Ich habe mit den Jungs noch kein Wort über Tabellenplätze gesprochen", sagt Christian Streich in einer Medienrunde während des gestern beendeten Trainingslagers in Sotogrande: "Es weiß doch eh jeder, wie viele Punkte wir haben."

"Dieser Ehrgeiz ist groß"

30 sind es und die haben einen positiven Einfluss aufs Binnenklima. "Man hat eine gewisse Ruhe in den Köpfen, ein gewisses Zutrauen bei den Jungs", verrät Streich. Die Rolle als erster Bayern-Verfolger kommt überraschend, die generelle Existenz der Freiburger in der oberen Tabellenregion aber nicht mehr. "Unsere Spieler haben Erfahrung und sich sukzessive verbessert. Das wissen sie, das merken sie. Wir hatten Erfolgserlebnisse", blickt Streich auf die jüngste Entwicklung und versichert, sich damit nicht zufriedengeben zu wollen: "Wir haben den Ehrgeiz, die gezeigten Leistungen zu bestätigen. Dieser Ehrgeiz ist groß."

Neben guten Leistungen ermöglichte auch immer mal wieder eine Portion Spielglück die starken Resultate. Das weiß auch Streich: "In Qarabag, gegen Bochum und Mainz sowie in Stuttgart können wir verlieren. Es waren viele enge Spiele. Gegner hatten Rote Karten, Dinge sind uns leichter gefallen." Den Platzverweisen ging allerdings auch oft eine gelungene Aktion eines Freiburger Profis voraus. Man könne laut Streich nun jedenfalls "aus einer guten Position heraus" in die englische Woche zum Wiederauftakt starten.

Die hat es allerdings in sich. "Wenn wir gegen Wolfsburg und Frankfurt nur durchschnittliche Leistungen zeigen, haben wir nach beiden Spielen immer noch 30 Punkte. Das ist sicher", warnt Streich: "Wolfsburg ist gut drauf und über Frankfurt müssen wir eh nicht reden." Danach folgt das Heimspiel gegen Augsburg, beim 4:0-Hinspielsieg über den FCA hatte der Höhenflug begonnen.

Wohin kann er den SC tragen in dieser Saison? Ist die erneute Qualifikation für den Europacup, die die Profis wiederholen wollen, auch für Streich ein Antrieb? "Wenn alles perfekt laufen würde, dann kann es sein, dass wir uns da bewegen. Der Ansporn ist immer, das Maximale herauszuholen", sagt Streich.

"Dann müssen wir schauen, dass wir nicht ins Tal der Tränen fallen"

Schon jetzt mahnt er allerdings auch eine vernünftige Einordnung an, falls der SC trotz der guten Ausgangslage noch aus den internationalen Rängen rutschen sollte: "Dann müssen wir schauen, dass wir nicht ins Tal der Tränen fallen. Wir sind von unseren vielen Erfolgserlebnissen verwöhnt, drumherum auch alle in den letzten zweieinhalb Jahren. Wir müssen aufpassen, dass das nicht als normal angesehen wird."

Er sei gespannt, ob sein Team ein gewisses Niveau über die Rückrunde halten könne. Die Motivation sei hoch angesichts der vielen Höhepunkte. Es warten ja mindestens auch noch die Achtelfinalpartien in DFB-Pokal und Europa League. "Aber wir müssen auch mit Enttäuschungen umgehen können, wenn man mal zwei Spiele am Stück verloren hat, zum Beispiel - das haben wir in der Vorrunde ja nicht erlebt", blickt Streich voraus: "Wie gestaltest du dann das dritte Spiel? Man muss vernünftig bleiben im Kopf, darf nicht anfangen durchzudrehen, das ist gar nicht so einfach."

"Stabil bleiben und wenig Verletzte haben"

Das Wichtigste, um aus Sicht des Freiburger Trainers erfolgreich bleiben zu können: "Stabil bleiben und wenig Verletzte haben." Das ist derzeit der Fall. Nur Offensivmann Roland Sallai (Muskelverhärtung) und Philipp Lienhart (muskuläre Probleme) trainierten zuletzt eingeschränkt. Stamm-Innenverteidiger Lienhart könnte allerdings noch rechtzeitig zum Spiel in Wolfsburg fit werden und sollte dann mithelfen, dass der Umgang mit zwei Niederlagen in Serie nicht schon übernächste Woche praktiziert werden muss.