Streich: Neuer Vertrag gibt Petersen "Motivation und Energie"

Nur ein Tor in den letzten beiden Spielen lautet die magere Ausbeute des SC Freiburg. In Frankfurt soll die Quote wieder besser werden, hoffen die Freiburger, die erneut auf Kevin Schade verzichten müssen.

Nachdem die Freiburger zuhause gegen Bayern 1:4 verloren haben und sich davor mit einem 0:0 in Fürth begnügen mussten, fordert Trainer Christian Streich von seiner Mannschaft, dass sie in Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr) "einen Tick besser" spielt. "Wir wollen ein bisschen mehr zeigen in puncto Genauigkeit im letzten Drittel." Dabei sind besonders die drei oder vier Offensiven gefragt, je nachdem, für welches System er sich im Auswärtsspiel entscheidet.

Gegen Bayern hatte der Sport-Club auf ein 3-4-3 gesetzt, in dem Roland Sallai ganz ungewohnt die zentrale Sturmspitze war, zwischen Lucas Höler und Vincenzo Grifo. "Er hat das bei der Nationalmannschaft gut gemacht, und ich wollte, dass er den Kopf frei kriegt, nicht zu viel taktisch nachdenken muss", erklärte Streich diesen Schachzug, der allerdings nicht ganz aufging. "Er war engagiert gegen den Ball, aber ein paar Entscheidungen hat er nicht gut getroffen", sagte der SC-Coach, "das war aber nicht nur bei ihm so." Auch Höler habe in diesem Spiel die Bälle nicht so gut behaupten können wie sonst.

Streich erklärt Schades lange Pause

Einige Spieler seien derzeit "nicht auf dem Toplevel", was Streich auf Coronafälle, Länderspielreisen und Verletzungen zurückführt, denen der SC "Tribut zollen" musste. Ermedin Demirovic, der nach den Länderspielen gegen Bayern krank ausgefallen ist, kann in Frankfurt wieder dabei sein. Weiterhin fehlen wird hingegen Kevin Schade, was sein Coach sehr bedauert, weil der 20-Jährige "torgefährlich war und Athletik auf den Platz gebracht hat". Er hatte sich beim Aufwärmen vor dem Spiel in Leipzig Anfang März einen Faserriss in der Bauchmuskulatur zugezogen, der noch nicht ausgeheilt ist. "Das ist nicht so gut zu behandeln wie an anderen Stellen", erklärte Streich die lange Pause.

Gut drauf ist hingegen wieder Nils Petersen, der beim 0:2 im Hinspiel gegen Frankfurt wegen Knieproblemen gefehlt hat. "Er strahlt wieder total Energie aus, und dann wird es schwierig für den Gegner, ihn zu verteidigen", lobte Streich. Deswegen sei der 33-Jährige auch "voll im Rennen um die Plätze, und es ist durchaus möglich, dass er beginnt". Der SC-Coach hat sich auch darüber gefreut, dass sich Petersen vergangene Woche dazu entschieden hat, seinen Vertrag in Freiburg zu verlängern. Die längere "Entscheidungsfindung" sei richtig gewesen. Dass die nun abgeschlossen ist, gebe dem SC-Rekordtorjäger "Motivation, Antrieb und Energie - die braucht man in der Bundesliga, und die hat er". Jetzt müsse er "auf dem Platz Druck ausüben, im Pressing und in allem".

Am liebsten würde er das auch in Frankfurt sehen. Streich hofft, dass sich seine Spieler das 1:1 der Eintracht am Donnerstagabend in der Europa League gegen den FC Barcelona angeschaut haben, "dann wissen sie, was auf uns zukommt". Dass die Frankfurter müde Beine haben und im Kopf schon beim Rückspiel nächste Woche in Barcelona sind, damit rechnet er nämlich nicht. "Ich glaube, dass der Fokus auf dem Spiel gegen uns liegt, das wäre bei uns auch so", sagte Streich. Dazu genüge ein Blick auf die Tabelle: "Wenn sie gegen uns gewinnen, sind sie voll dabei um den Europapokal, sonst wird es schwierig, es geht also um extrem viel."