Streich-Nachfolge: Heiße Spur zu Schuster

Wer tritt beim SC Freiburg in Christian Streichs riesige Fußstapfen? Nach kicker-Informationen führt die heißeste Spur zu Ex-Kapitän Julian Schuster.

Julian Schuster könnte beim SC Freiburg in die Fußstapfen von Christian Streich treten. Getty Images

Bevor Christian Streich 2019 seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängerte, hatten sich die Verantwortlichen unter anderem mit Zsolt Löw - damals wie heute Assistenztrainer von Thomas Tuchel - als möglichem Nachfolger beschäftigt. Jetzt, da Streich tatsächlich aufhört, geht der Blick aber zunächst nach innen statt nach außen.

Thomas Stamm, 2021 vom U-19- zum U-23-Trainer aufgestiegen und seitdem verantwortlich für die Freiburger Drittliga-Mannschaft, galt als Kandidat, nach kicker-Informationen führt die heißeste Spur aber zu Julian Schuster. Der 38-Jährige war unter Streich jahrelang Kapitän und Stratege im defensiven Mittelfeld und absolvierte zwischen 2008 und 2018 185 Bundesliga- und 34 Zweitliga-Spiele für den SC.

Schon einen Tag nach seinem Karriereende hatte sich Schuster in die Trainerausbildung gestürzt und ist seit Februar Inhaber der Pro-Lizenz. Seit dem Sommer 2018 sammelt er bereits in Freiburg praktische Erfahrung als Verbindungstrainer zum Nachwuchs. Dabei kümmert er sich teilweise im Profi-, teils im Nachwuchstraining um die SC-Talente.

Schuster ist noch ohne Cheftrainer-Erfahrung

Was für Schuster als Streich-Nachfolger spricht: Er kennt den Verein und alle Abläufe bestens, genießt hohe Wertschätzung bei Streich und allen anderen Mitgliedern im Trainerstab. Dass er noch ohne jegliche Erfahrung als Cheftrainer ist, muss kein Hinderungsgrund sein. Es wäre vielmehr typisch für die Freiburger Verantwortlichen, ihn ins kalte Wasser zu werfen und wie bei Spielern Talente aus den eigenen Reihen zu fördern.

Klar ist: Auf den Tag, an dem Streich nicht mehr weitermachen will, waren die Macher bereits vorbereitet. "Im Trainermarkt hat man ja oft das Gefühl, dass es Adhoc-Entscheidungen sind. Das wäre es bei uns nicht", hatte SC-Sportvorstand Jochen Saier unlängst bei ran gesagt. "Wir haben in den letzten Jahren immer schon, weil es Phasen mit gewisser Unsicherheit gab, auch mit seinem Wissen, Gespräche geführt", damit man im Zweifel "aus einem Fundus" Entscheidungen treffen könne. Zu diesem Fundus darf sich auch Schuster zählen.

Noch in der Länderspielpause soll offiziell verkündet werden, wer auf Streich folgt. "Die Nachfolge von Christian Streich werden wir zeitnah bekannt geben", sagte Saier in der Pressemitteilung vom Montag.