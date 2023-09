Streich: "Nachbarschaftsduelle sind immer hitzig"

Vor dem Baden-Württemberg-Duell beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hofft SC-Trainer Christian Streich vor allem auf ein friedliches Derby und erwartet ein "enges Spiel".

Ein Wunsch von Streich hat sich zum Ende dieser Woche nicht erfüllt. Nicht noch mal Olympiakos Piräus hatte er gestern vor der Auslosung der Europa-League-Gruppenphase gesagt, vor allem weil er gerne neue Reiseziele und Klubs erkunden will. Jetzt geht es für die Freiburger aber neben den Partien bei West Ham United in London und Bracko Topol in Serbien wieder in den Athener Vorort, wo den Sport-Club erneut eine besonders hitzige Atmosphäre erwartet. Ein minutenlanges Feuerwerk gab es vergangenes Jahr vor dem Auswärtsspiel in Griechenland, zu dem die SC-Fans mit Blaulichtbegleitung aus der Athener Innenstadt gebracht worden waren.

Auch an diesem Samstag dürfte die Stimmung besonders emotional sein, wenn die Badener bei den Schwaben antreten. 4700 Fans werden die Freiburger begleiten, der Gästeblock ist ausverkauft. "Nachbarschaftsduelle sind immer hitzig, aber man sollte schon auch dran denken, dass man Nachbar ist, dass man sich auf dem Platz duelliert und vielleicht auch mal lustige Sprüche bringt", sagte Streich, "aber die sind keine Idioten und wir sind auch keine Idioten." Wichtiger als alles andere sei ihm, dass die Begegnung in der Landeshauptstadt "anständig" abläuft und man sich hinterher die Hand gebe, egal wie es ausgegangen ist.

Die sportliche Rivalität zwischen den beiden baden-württembergischen Vereinen kennt der SC-Coach schon lange. Er erinnert sich im Vorfeld des Duells häufig an seine Zeit als A-Jugend-Trainer des Vereins. "Da waren wir ziemlich weit auseinander", sagte Streich. Es habe in den Anfangsjahren viele Niederlagen beim VfB gegeben, einmal sogar 0:7. "Dann sind wir immer besser geworden und haben nicht mehr die Wahnsinnsehrfurcht gehabt, aber Respekt hast du immer, weil der VfB ein großer Verein ist." Er rechnet mit einem "sehr engen Spiel", weil Stuttgart "sehr variabel spielt und asymmetrisch verschiebt", was die Aufgabe erschwere. Aber er hoffe, "dass es für sie gegen uns auch nicht so einfach ist".

Ein neuer Startrekord winkt

Sportlich haben die Freiburger den schwäbischen Rivalen in den vergangenen Jahren abgehängt. Zuletzt war der Sport-Club zweimal auch bester baden-württembergischer Klub. Das sei ihm zwar nicht besonders wichtig, er habe es gerne gesehen, erklärte Streich. Er hätte nichts dagegen, wenn das erneut gelingen würde: "Wenn wir es schaffen, am Ende der Saison vor den drei Mannschaften zu sein, hätten wir ziemlich sicher eine gute Saison gespielt." Neben Stuttgart sind Hoffenheim und Heidenheim die weiteren Ländle-Konkurrenten. Und bei allen Hoffnungen auf ein friedliches Bundesligaspiel, bleibt das in Stuttgart eins, das die Freiburger dann doch immer besonders gern gewinnen wollen. Mit einem dritten Sieg im dritten Saisonspiel könnten die Freiburger zudem einen neuen Startrekord aufstellen.