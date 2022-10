Streich nach Pokal-Erfolg: "Ist auch ein großes Verdienst der Fans"

Nicht nur Torschütze und Vorlagengeber Matthias Ginter hat dafür gesorgt, dass der SC Freiburg im DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli als glücklicher Sieger vom Platz ging, auch die Zuschauer hatten daran laut Trainer Christian Streich großen Anteil.

Beim Pokalfight über 120 Minuten ist "die Mannschaft vollständig an die Kante gegangen", sagte Streich, und vorneweg galt das für Matchwinner Matthias Ginter. Der Freiburger Trainer hatte neben dem Torschützen und Vorlagengeber aber auch den zwölften Mann als wichtigen Faktor für den 2:1-Erfolg ausgemacht. "Auch beim Stand von 0:1, wo es uns noch nicht gut lief, haben uns die Zuschauer fantastisch unterstützt, das war sehr, sehr wichtig", erklärte der 57-Jährige, "es wurde nicht rumgestöhnt oder gepfiffen. Sie haben gemerkt, wir müssen uns jeden Meter reinkämpfen, und das haben wir geschafft, das ist auch ein großer Verdienst der Fans gewesen."

Gegentor ein "richtiges Geschenk"

Auch wenn es für den Sport-Club am Ende nicht zum glücklichen Sieg gereicht hätte, wäre er mit seinem Team im Reinen gewesen, betonte Streich. Er hätte sich wohl dennoch Kritik von außerhalb anhören müssen, dass er sich im Pokalspiel zur großen Rotation entschieden hatte, mit sieben Wechseln in der Startelf im Vergleich zur Niederlage in München. "Wir sind auch mit anderen Aufstellungen schon nicht gut in Spiele reingekommen", verteidigte der SC-Trainer die Entscheidung. Und das Gegentor in der ersten Hälfte sei "natürlich ein richtiges Geschenk" gewesen von Keven Schlotterbeck. "Da kann man sich vorstellen, dass der jetzt total down ist."

Es war hohes Risiko, viermal auszuwechseln in der Halbzeit, aber es hat sich gelohnt. Christian Streich

Streich wollte deshalb auch weder den Verteidiger nach dessen Startelfdebüt in dieser Saison kritisieren, noch die anderen drei Spieler, die er mit ihm nach der ersten Hälfte ausgewechselt hat. "Es war hohes Risiko, viermal auszuwechseln in der Halbzeit, aber es hat sich gelohnt", so Streich, "wir hatten einfach das Gefühl, wir mussten neue Energie auf den Platz bringen, gerade in unserer Situation, wo wir so viele Spiele haben. Nachdem er in den ersten 45 Minuten "wenig Torchancen und wenig Zwingendes" gesehen hatte, weil sich die Freiburger gegen das 3-5-2 der Hamburger schwer getan haben, habe die Mannschaft danach "das Tempo erhöht und Zweikämpfe im vorderen Drittel dann auch gewonnen".

Höchstes Lob für Ginter - Sildillia oder Kübler als möglicher Ersatz

Als "sinnbildlich" für den spät erkämpften Erfolg bezeichnete der SC-Coach den Einsatz von Matthias Ginter, der zuvor schon von seinen Mitspielern ausführlich gelobt wurde. "Wie der Matze sich durchgebissen hat, ich glaube das können nicht viele Spieler", so Streich, "da sieht man, was er für eine Kämpfernatur und für eine Persönlichkeit ist. Er kann so hart zu sich selber sein, das können nicht so viele." Der Cut im Gesicht, der während des Spiels zweimal behandelt wurde, dürfte einen erneuten Einsatz des 28-Jährigen im Bundesligaspiel am Samstag gegen Bremen nicht gefährden, der verdrehte Knöchel möglicherweise schon. Kiliann Sildillia, der gegen St. Pauli mal eine Pause erhielt, und Lukas Kübler, der dafür als Rechtsverteidiger spielte, nannte der SC-Trainer als mögliche Alternativen.

Im Stadion wird wieder der Punk abgehen, das trägt uns. Christian Streich

"Jetzt müssen wir basteln, wen wir auf den Platz bringen", sagte Streich, und kündigte Gespräche mit der medizinischen Abteilung an. Der Last-Minute-Erfolg werde jedoch dafür sorgen, "dass die Jungs wieder mit voller Energie auf den Platz gehen, und wenn wir auch nicht immer gut spielen - wir hören nie auf". Und dann gibt es auch noch die Zuschauer, da es wieder ein Heimspiel ist. "Im Stadion wird wieder der Punk abgehen, das trägt uns", ist sich Streich sicher.