Streich: "Mut, Überzeugung und einige Erfolgserlebnisse"

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden DFB-Pokalfinalisten seit Mai. SC-Trainer Christian Streich hat vor dem Spiel bei RB Leipzig aber keine Revanchegelüste, dafür aber großen Respekt vor der Qualität des Gegners.

"Wir fahren mit einer gewissen Anspannung, aber auch mit Freude nach Leipzig", sagte Streich vor dem Abflug vom Freiburger Flugplatz neben dem Stadion. An das verlorene Pokalfinale habe er nicht gedacht. "Ich habe auch Nullkommanull eine Revanche im Kopf." Schließlich sei das Erlebnis trotz der Niederlage "nicht zu toppen" und auch so "emotional und schön genug" gewesen. Außerdem habe der Verein in den vergangenen Monaten auch noch vieles erlebt. Nach acht Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen in der Liga steht der Sport-Club auf dem zweiten Tabellenplatz, dazu im Achtelfinale von Europa League und DFB-Pokal.

Trotzdem warnt Streich vor dem kommenden Gegner, denn die Leipziger seien "so gut drauf wie schon lange nicht mehr". Und das gelte nicht nur für Toptorschütze Christopher Nkunku, sondern auch für dessen Mitspieler, die "in sehr guter Verfassung, und sehr präsent in allen Richtungen" seien. Als Beweis dienten dem SC-Coach die verdienten Siege in der Champions League gegen Real Madrid und in der Liga bei der TSG Hoffenheim. "Wir brauchen einen super Tag und vielleicht auch ein bisschen Glück", sagte er, "aber wir fahren mit Mut, Überzeugung und einigen Erfolgserlebnissen dort hin."

Nach muskulären Problemen ein Infekt: Kyereh fällt aus

Die Reise nicht mit angetreten hat Daniel-Kofi Kyereh, dessen Einsatz auch im letzten Spiel vor der Winterpause am Sonntag gegen Union Berlin laut Streich "sehr fraglich" ist. Der 26-jährige Offensivspieler hatte zunächst das Europa-League-Spiel in Baku verpasst, weil er muskuläre Probleme hatte, jetzt wird er weiter von einem Infekt ausgebremst, der ihn auch beim Bundesligasieg gegen Köln nur zum Fernsehzuschauer machte. Der ghanaische Nationalspieler hätte es wohl ohnehin schwer gehabt, Torschütze Woo-Yeong Jeong aus der Startelf zu verdrängen. Der Kader dürfte nun der gleiche sein wie beim jüngsten Heimspiel.

Ein Teil der aktiven Fanszene hat zum Boykott der Partie aufgerufen

Die Unterstützung auf den Rängen fällt unterdessen nicht ganz so groß aus wie in den letzten Bundesliga-Auswärtsspielen, was nicht nur am Termin Mittwochabend liegt. Ein Teil der aktiven Fanszene hat zum Boykott des Spiels aufgerufen, aus Protest gegen RB, und fordert stattdessen dazu auf, die zweite Mannschaft der Freiburger im Drittliga-Heimspiel gegen den TSV 1860 (Mittwoch, 19 Uhr, Dreisamstadion) zu unterstützen. 3200 Tickets waren zu Beginn der Woche für das Topspiel Dritter gegen Zweiter verkauft. Die gleiche Konstellation gibt es nach aktuellem Tabellenstand am Sonntag in Freiburg auch in der Bundesliga, wenn Union beim Sport-Club zu Gast ist.