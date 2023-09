Streich muss wegen Günter improvisieren: "Andere Lösungen suchen"

Möglicherweise noch bis zum Jahresende ist beim SC Freiburg Improvisation gefragt: Kapitän Christian Günter wird noch monatelang fehlen, erklärte Trainer Christian Streich vor dem Heimspiel gegen Augsburg.

Die beiden bislang gesammelten Scorerpunkte für das Tor im Erstrunden-Pokalspiel gegen den SV Oberachern und die Vorlage zum Eigentor beim Auftaktsieg in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim werden wohl für längere Zeit die letzten von Christian Günter bleiben. Der SC-Kapitän werde noch Monate fehlen, bestätigte sein Trainer in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 17.30 Uhr). Mit der Ankündigung, nicht ins Detail gehen zu wollen, tat er es dann doch. "Die Infektion im Arm muss raus, und wenn sie rausgeht, können die Platten rein, damit das heilt", berichtete Christian Streich.

Keime verursachen Komplikationen

Günter hatte sich den Unterarm zum ersten Mal im Testspiel gegen Grashoppers Zürich in der Vorbereitung gebrochen, stand aber zu Saisonbeginn wieder auf dem Platz. Ende August folgte eine zweite Fraktur im Training und die Komplikationen. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, aber durch diese Keime im Arm hat sich alles stark verzögert", erklärte Streich. "Das musste dann auch mechanisch immer wieder gesäubert werden, was natürlich belastend ist. Es ging nicht mehr mit Antibiotika."

Der langfristige Ausfall des 30-Jährigen stellt den Sport-Club vor Herausforderungen, die er so seit Jahren nicht kannte. Mit 303 Bundesligaspielen ist Günter SC-Rekordspieler, und seine 134 Liga-Startelfeinsätze in Serie von 2018/19 bis 2022/23 sind mit Abstand der Topwert unter den aktuellen Bundesligaprofis. Dass die Freiburger seine Position nicht in gleicher Form doppelt besetzt haben, wie andere im Kader, hat auch damit zu tun. "Welcher Spieler, der richtig talentiert ist, will schon in die zweite Reihe - mit der sehr geringen Aussicht zu spielen", umriss Streich die Problematik. Zuletzt probiert haben das Luca Itter, der zu Greuther Fürth wechselte, und Kimberly Ezekwem aus dem eigenen Nachwuchs, der im Sommer an den SC Paderborn verliehen wurde.

Makengo und Schmidt (noch) keine Alternativen

Linksfuß Jordy Makengo aus dem eigenen U 23-Team sollte langsam in die Rolle reinwachsen, wurde allerdings durch einen Jochbeinbruchs in der Vorbereitung zurückgeworfen. "Er war auf einem guten Weg, aber er ist auch noch kein Bundesligaspieler", sagte der SC-Coach. Derzeit kommt der 22-jährige Franzose in der 3. Liga zum Einsatz. Kenneth Schmidt, ebenfalls Linksfuß, habe durch die U 21-EM, bei der er kaum gespielt hat, zu lange in der Vorbereitung gefehlt, und sei deshalb "nicht im Vollbesitz seiner Kräfte" gewesen.

Gegen den FCA wohl wieder mit Kübler

"Jetzt müssen wir improvisieren", betonte Streich. Das sah zuletzt meist so aus, dass Rechtsverteidiger Lukas Kübler die andere Seite übernahm. "Kübi ist rechts besser, das ist klar", weiß sein Trainer. Es sei aber "sehr gut möglich", dass er gegen Augsburg wieder dort spielt. Das werde nun jede Woche wieder neu "aus Gefühl und auch nach Taktik" entschieden. "Christian hat durch seine Sprintfähigkeit und seine Tiefe immer eine gegnerische Kette bedroht, diese Komponente fehlt uns gerade." Zudem würden seine Flanken und Pässe in die Mitte vermisst, und er habe "auch immer mal wieder ein Tor geschossen mit seinem linken Fuß". Deshalb gelte es nun "andere Lösungen" zu suchen - "da sind wir dabei".