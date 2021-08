Streich müsste gegen Real Madrid "auch keine Sitzung machen"

Es war sicherlich nicht das Wunschlos der Freiburger, in der ersten DFB-Pokalrunde zu einem Drittligisten reisen zu müssen. Trotzdem freut sich SC-Trainer Christian Streich auf seine Premiere in Würzburg.

Im Gegensatz zu anderen Sportarten sei es im Fußball möglich, dass eine unterklassige Mannschaft einem Bundesligisten das Leben mehr als schwer machen kann. Das habe man schon mehrfach im DFB-Pokal gesehen, sagte SC-Trainer Christian Streich in der ersten Pressekonferenz vor dem Pflichtspielauftakt der Breisgauer. "Ein Drittligist gegen einen Erstligisten ist im Pokal immer ein schwieriges Spiel, nicht nur für den SC Freiburg, sondern für jede andere Mannschaft in der Bundesliga auch", so Streich, "so ein Pokalspiel bedeutet, dass der Trainer nicht über Frustrationstoleranz, Laufbereitschaft, Zweikampf und Gegenpressing reden muss, das wird sowieso von den Spielern zu hundert Prozent abgerufen."

Mit 500 Fans nach Würzburg

Wenn seine Mannschaft gegen Real Madrid in der Champions League antreten würde, "bräuchte ich auch keine Sitzung machen in puncto Aggressivität und Laufbereitschaft", erklärte der SC-Coach, was allerdings kein Hinweis auf neu gesteckte Saisonziele beim Sport-Club sein sollte. Er hat selbst schon erlebt, dass Pokalspiele bei einem Drittligisten "oft eine relativ offene Geschichte" sind. Im August 2019 gewannen die Freiburger beim 1. FC Magdeburg erst nach 120 Minuten mit 1:0. "Ich war noch nie in Würzburg und freue mich da zu spielen", betonte Streich. Auch die SC-Fans freuen sich darauf, nach langer Durststrecke wieder dabei sein zu dürfen. 500 werden es sein, das gesamte Gästekontingent war in kurzer Zeit ausverkauft.

Das sind alles ausgebildete Spieler und manche haben schon viele Spiele in der 2. Liga gemacht wie Perdedaj und Strohdiek. Christian Streich

Das Freiburger Trainerteam hat zur Vorbereitung die beiden Auftaktniederlagen der Kickers in der 3. Liga und das Vorbereitungsspiel gegen Fürth analysiert, die Würzburg jeweils mit 0:1 verloren hat. Außerdem hätten sie sich auch mal angeschaut, wo die Spieler des Drittligisten herkommen, erzählte Streich - "mal aus dem Internat in Nürnberg, aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Dresden und was weiß ich wo, das sind alles ausgebildete Spieler, und manche haben schon viele Spiele in der 2. Liga gemacht wie Perdedaj und Strohdiek". Seine Mannschaft habe er "selbstverständlich so vorbereitet wie auf ein Bundesligaspiel", und die "absolute Bedingung" für einen Sieg sei, dass seine Spieler "den Zweikampf, die Präsenz und das Gegenpressing genauso durchziehen wie Würzburg das auf jeden Fall tun wird".

Keven Schlotterbeck hat noch Rückstand - Kein Druck auf die eigenen Talente

Fehlen wird am Sonntag Verteidiger Keven Schlotterbeck, der nach seinem Olympia-Einsatz für die deutsche Mannschaft Trainingsrückstand hat. Rechtsverteidiger Lukas Kübler könnte wegen muskulärer Probleme im Rückenbereich ausfallen. Von den sechs Neu-Profis aus der eigenen U 23 werde der eine oder andere im Kader stehen, kündigte Streich an, "aber Namen werde ich nicht nennen, weil sonst der Druck erhöht wird und die Erwartung".