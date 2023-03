Streich moniert die erste Hälfte: "Zu ängstlich, behäbig und ohne Tempo"

Bei der Borussia fand der SC Freiburg zunächst nicht zu seinem Spiel. Nach der Pause wurde es besser, zum Sieg reicht es aber nicht.

Für Christian Streich war es das 0:0 in Gladbach das 100. Remis mit dem SC Freiburg. Der eine Punkt an sich störte den Freiburger Trainer weniger als das Zustandekommen. Defensiv ging Streichs Herangehensweise auf, offensiv über weite Strecken nicht.

In einem asymmetrisch angelegten 3-5-2-System hatte Lukas Kübler die rechte Seite meist bis zur Grundlinie allein für sich, Vincenzo Grifo gab links den freischaffenden Künstler der immer wieder vom einem offensiver als sonst agierenden Maximilian Eggestein unterstützt wurde.

Doch es gab ein Grundproblem im ersten Durchgang. "Es war ein bisschen zu ängstlich, wir waren zu behäbig. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen und deutlich gesagt: Das ist einfach zu langsam. So geht das nicht mit dem Spieltempo", bemängelte Streich in seiner Analyse.

Kabinenpredigt zeigt Wirkung

Die Kabinenpredigt erzielte Wirkung. Mit Wiederanpfiff stand der Sport-Club höher und setzte die Borussen mit früherem Pressing unter Druck. Roland Sallai zwang Tobias Sippel gleich mal zu einer Glanzparade (49.), ein weiterer Abschluss des für den erkrankten Michael Gregoritsch im Sturm aufgebotenen Ungar rauschte nur knapp am rechten Pfosten vorbei (56.).

Das Hoch der Gäste hielt aber nur noch ein paar Minuten an, ehe die Hektik im Spiel wieder überhandnahm. "Ich bin spielerisch nur mit 20, 25 Minuten zufrieden", resümierte Streich. Gerade die linke Seite um Christian Günter und Vincenco Grifo kam nicht so recht rein in die Partie. So blieb es am Ende bei nur drei Torchancen in 90 Minuten.

Kurz vor Schluss hatte Bundesligadebütant Merlin Röhl den Siegtreffer fast auf dem Fuß - hätte nicht Alassane Plea im letzten Moment geklärt. Während das Offensivspiel der Breisgauer einer detaillierten Analyse zur Verbesserung unterzogen werden muss, hielt die Abwehr die Null. "Matthias Ginter hat ein paar ganz schwierige Zweikämpfe gewonnen", lobte Streich. Auch Nebenmann Philipp Lienhart agierte gewohnt souverän.

Zehnmal weiße Weste

Dass am Ende dennoch Mark Flekken zum Punktegarant wurde, hatte zwei Gründe. Zum einen ließ sich der dritte Mann im Abwehrzentrum, Kilian Sildillia, das ein oder andere Mal ausspielen. Zum anderen ist die Klasse von Marcus Thuram und Co. häufig nur schwer zu verteidigen. "Zwei, drei, vier Chancen wirst du gegen Gladbach immer zulassen müssen", so Streich. "Vom dem her sind wir mit dem Punkt zufrieden."

Die weiße Weste sicherte Flekken damit bereits zum zehnten Mal in dieser Saison - Ligabestwert - und damit genauso oft wie in der vergangenen Spielzeit. Nur in zwei Bundesliga-Spielzeiten blieb der SC häufiger ohne Gegentreffer: 2000/01 unter Richard Golz sowie 2012/13 unter Oliver Baumann jeweils 13-mal.

Die Defensive soll auch am Donnerstag im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals bei Juventus Turin den Grundstein zum Weiterkommen legen. Ob der für den Angriff so wichtige Gregoritsch am Spiel teilnehmen kann, ist noch nicht klar. "Er hat eine Entzündung im Hals. Jetzt warten wir mal ab", erklärte Streich.