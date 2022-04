Streich: "Max weiß sich zu wehren"

Maximilian Eggestein war der einzige externe Sommer-Neuzugang beim SC Freiburg, ist schnell zur festen Größe im Mittelfeld geworden und harmoniert immer besser mit Nicolas Höfler.

Dass er in dieser Saison im DFB-Pokal-Finale stehen und außerdem in der Bundesliga um die internationalen Plätze mitspielen würde, hätte sich Maximilian Eggestein Anfang August 2021 wohl kaum zu erträumen gewagt. Am Anfang der Saison spielte er noch bei Werder Bremen und schied mit dem Zweitligisten in der ersten Pokal-Runde bei Drittligist VfL Osnabrück aus. Kurz darauf wechselte Eggestein zum Sport-Club und musste kurioserweise mit den Breisgauern im Pokal erneut nach Osnabrück, wo sie erst im Elfmeterschießen weiterkamen. Der 25-Jährige spielte 120 Minuten und verwandelte auch einen Elfer.

Der Ex-Bremer hat sich beim Sport-Club schnell unentbehrlich gemacht. Inzwischen ist er im Mittelfeld neben Nicolas Höfler gesetzt, die beiden Sechser sind zudem immer besser eingespielt. "Chicco und Max sind gut aufeinander abgestimmt und haben sich gut kennengelernt", sagte Trainer Christian Streich, der auch im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 18.30 Uhr) wieder auf dieses Duo im Zentrum setzen dürfte. Eggestein habe aber nicht nur im Zusammenspiel mit Höfler, sondern auch "individuell zugelegt", erklärte der SC-Coach. "Er ist noch griffiger geworden, körperlich zeigt er sich nochmal anders. Er ist nicht einfach auszuspielen, und er weiß sich zu wehren."

Streich: "Er ist ein sehr reflektierter, schlauer Kerl"

Eggesteins Torgefahr ist hingegen noch ausbaufähig. In seinen 28 Bundesligaeinsätzen kam er auf ein Tor (beim 6:0 in Gladbach) und zwei Vorlagen. Streich erhofft sich von ihm, dass er seine Leistungen "konsolidieren kann, man kann nicht immer nur steigern, wenn er auf dem Level weiter spielen könnte, wären wir zufrieden". Der SC-Coach hat das Gefühl, als wäre Eggestein schon deutlich länger da als erst seit letztem Sommer, und als wäre er ein in Freiburg ausgebildeter Spieler. "Das spricht für seine Schläue", findet er, "er ist ein sehr reflektierter, schlauer Kerl, auf und außerhalb vom Platz."

"Der Abstieg war ein ein Mordsschlag"

Dass er sich beim Sport-Club so gut eingefügt hat, lag nach Streichs Einschätzung auch an der erfolgreichen Saison: "Es lief für uns gut, und das hat auch ihm wahnsinnig gut getan." Schließlich sei Eggestein aus einer schwierigen Situation in Bremen gekommen. "Der Abstieg war ein ein Mordsschlag, da kannst du dich nicht gleich davon erholen, besonders nicht, wenn du so ein verantwortungsbewusster Kerl bist wie Max, der sich voll damit identifiziert hat."

Eggestein wird Werder nun die Daumen drücken, dass sie in der kommenden Saison zurück im Oberhaus sind. Nach zehn Jahren in Bremen hat er in Freiburg aber eine neue Wahl-Heimat gefunden, in der es ihm nicht nur fußballerisch gefällt, wie er in Interviews gerne erzählt.