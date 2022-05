Streich: "Man muss vorsichtig sein, von welchen Dimensionen man spricht"

"40.000 Freiburger" begleiten den Sport-Club nach Schätzung von Christian Streich zum ersten DFB-Pokalfinale der Historie. Der im A-Jugend-Cup schon dreimal siegreiche Trainer will versuchen, trotz dieses "außergewöhnlichen Ereignisses" bei sich und seiner Mannschaft für die richtige Balance zu sorgen.

Beim Abschlusstraining dürften die Erinnerungen besonders präsent sein. Wegen des Relegationsspiels zwischen Hertha und dem HSV wurden die Einheiten der Pokalfinalisten am Freitag ins benachbarte Amateurstadion am Wurfplatz verlegt. Dort, wo Christian Streich 2011 den letzten seiner drei A-Juniorenpokalsiege mit dem SC Freiburg feierte. 2009 hatte er in Babelsberg und 2006 im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Prenzlauer Berg triumphiert.

"Besser wird’s nicht, es wird anders", sagte Streich am Freitag im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz mit den Trainern und Kapitänen der beiden Teams: "Mit der A-Jugend war es einzigartig, jetzt mit den Profis hier zu sein, ist auch einzigartig." Der Weg seines Spielführers Christian Günter, der 2011 ebenso zu den Siegern zählte und 2012 unter Streich-Nachfolger Martin Schweizer den U-19-Pokal verteidigte, sich über Jahre zum Nationalspieler entwickelte und nun im großen Endspiel stehe, sei ein Symbol für den Sport-Club: "Es ist wunderbar hier zu sein. Wir freuen uns sehr, dass wir nach dieser außergewöhnlichen Saison für den Verein noch dieses absolute Highlight haben, das Endspiel gegen RB Leipzig spielen zu dürfen."

Auch wenn Streich und der SC gegen die Sachsen noch nie außerhalb Freiburgs gewinnen konnten (drei Unentschieden, vier Niederlagen), fühlen sie sich zumindest in dieser Pokalsaison ohne Heimspiel äußerst wohl in der Fremde. "Ich bin sehr gerne wieder auswärts, besonders, weil noch 40.000 Freiburger, schätze ich, mit uns gefahren sind", meinte Streich. Er kenne einige Leute, die auch ohne Besitz einer der 27.000 offiziell pro Klub verfügbaren Karten mitgefahren seien: "Das ist natürlich für unseren Verein etwas ganz Tolles und Außergewöhnliches."

"Ich hoffe, dass wir ihnen richtig die Stirn bieten können"

Mit dem olympischen Motto "Dabei sein ist alles" wollen sich Streich und Co. selbstredend nicht zufriedengeben: "Wir hatten viele heiße Spiele gegen Leipzig in der Vergangenheit. Ich hoffe, dass wir ihnen richtig die Stirn bieten können", betonte der SC-Coach, der bestätigte, dass Außenbahnspieler Noah Weißhaupt wieder eine Joker-Option sein könnte.

Ob es das größte Spiel in der Historie des 1904 gegründeten Sport-Club sei, wurde Streich gefragt und antwortet als 56 Jahre alter, früherer Geschichtsstudent angemessen demütig: "Den Verein gibt es schon so lange, dagegen gibt es mich relativ kurz, obwohl ich doch schon eine Zeitlang dabei bin. Daher muss man vorsichtig sein, von welchen Dimension man spricht. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal mit der A-Jugend durch die Karl-Marx-Allee gefahren sind mit dem Bus. In diese Stadt zu gehen, in der so viel passiert ist und dann ein sportliches Endspiel zu haben, ist natürlich außergewöhnlich für uns alle."

Streich fordert die richtige Balance

Streich schloss sich allerdings auch der Meinung Günters an, der bei allem Pokalfieber die Begegnung auf das Essenzielle reduzierte: Ein Fußballspiel über 90, 120 oder mehr Minuten. "Wichtig ist, dass wir mit der richtigen Balance ins Spiel gehen. Man muss immer schauen bei allen Emotionen und aller Freude, dass man total fokussiert bleibt, um die bestmögliche Leistung zu bringen. Es ist meine Aufgabe, das den Spielern in einer vernünftigen Art zu vermitteln", so Streich, "denn drumherum passiert ja eh schon viel."

Und was würde passieren, wenn der Sport-Club tatsächlich den ersten großen Titel der Vereinshistorie ergattert? "Wenn wir den Pokal gewinnen würden, wär' toll", sagte Streich trocken und hatte die Lacher im Raum auf seiner Seite. "Und wenn wir ihn nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter."