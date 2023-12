Streich, Lienhart und die Fans: Alle feiern "Arschretter" Atubolu

Beim knappen Sieg in Mainz wurde Freiburgs Noah Atubolu zum gefeierten Matchwinner. Ein Erlebnis, auf das der junge Keeper lange warten musste.

Ob der 1:0-Erfolg in Mainz so etwas wie Noah Atubolus (21) endgültiger Durchbruch auf der Bühne Bundesliga war? Das kann naturgemäß erst die Zukunft zeigen. Die besten Voraussetzungen dafür hat das Eigengewächs zwischen den Freiburger Pfosten am Sonntag aber allemal geschaffen. Mit mehreren Glanzparaden insbesondere gegen Ludovic Ajorque (4.), Leandro Barreiro (18.) sowie Sepp van den Berg (45.+6) - und seiner eindeutig besten Saisonleistung. "Es war klar, dass wir einen richtig starken Torwart brauchen würden", formulierte Trainer Christian Streich anerkennend, "und den hatten wir."

"Ich habe vorher nicht so viele Bälle geschenkt bekommen."

Zweifel an Atubolus Tauglichkeit als Freiburger Nummer 1 habe es ohnehin nur von außen gegeben, betont der Fußballlehrer. Etwa nach den fehlerhaften Auftritten in Stuttgart (0:5) oder gegen den BVB (2:4) am 3. und 4. Spieltag. Auch vom kicker erhielt Atubolu in beiden Partien die Note 5, in der Folge fehlte es häufig an Gelegenheiten, sich wirklich auszuzeichnen. In Mainz erlebte der junge Keeper nun auch nach eigenem Empfinden "ein anderes Spiel als sonst. Ich habe vorher nicht so viele Bälle geschenkt bekommen. Aber ich habe einfach weiter gearbeitet. Im Fußball gibt es immer Höhen und Tiefen. Ich habe gewusst: Irgendwann kommt so ein Spiel."

"Noah ist ein junger Torhüter mit Riesenpotenzial"

Ein Spiel also, in dem der von den Fans mit Sprechchören Gefeierte endlich eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte, was seinem unmittelbaren Umfeld ohnehin stets bewusst war. "Er ist ein junger Torhüter mit Riesenpotenzial", erklärt etwa SC-Verteidiger Philipp Lienhart, "am Sonntag hat er gezeigt, was er alles kann. Es tut uns gut, zu wissen, dass wir einen hintendrin haben, der uns den Arsch rettet. Aber es war ja auch nicht das erste Mal." Atubolu genoss die Huldigungen ("Das macht mich stolz"), noch mehr aber die 90 Minuten zuvor: "Mainz hat das ganze Spiel über gedrückt, unsere Mannschaft hat wahnsinnig gekämpft. So ein knapper Sieg macht dann einfach umso mehr Spaß."