Streich: Kruse, Philipp und Waldschmidt sollen "anständige Gäste" sein

Mit einem Sieg gegen Wolfsburg würde SC-Coach Christian Streich einen Rekord des früheren Trainers Volker Finke einstellen. Drei ehemalige Freiburger beim VfL könnten etwas dagegen haben.

Im dritten Spiel in Folge trifft Max Kruse in Freiburg auf einen seiner Ex-Klubs, nach den Partien in Mönchengladbach und gegen Union Berlin wartet Freiburg. Beim Sport-Club hat der 33-Jährige zwar nur eine Saison gespielt, Christian Streich hat ihn aber immer wieder in den höchsten Tönen gelobt. "Ich hoffe, dass er gegen uns nicht der Unterschiedsspieler ist, das wäre mir recht", sagte der SC-Coach vor dem Heimspiel gegen den VfL (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Als der Sport-Club in der Hinrunde bei Union gespielt hat, konnte Kruse das nicht sein, weil er nur auf der Bank saß. Und bislang war er gegen den SC auch nicht sehr torgefährlich: In zehn Duellen erzielte er nur ein Tor, bei Bremens 5:2-Sieg im Dreisamstadion 2017.

Gemeinsam für Freiburg in der Saison 2012/13: Max Kruse und SC-Trainer Christian Streich. imago sportfotodienst

Die Wolfsburger haben noch zwei weitere Offensivspieler im Kader, die länger als Kruse beim Sport-Club waren: Maximilian Philipp und Luca Waldschmidt. Alle drei sind laut Streich "Topspieler, die uns aufgrund ihrer Qualität verlassen haben". Philipp sei inzwischen "ganz gut drauf", und Waldschmidt habe "viel Konkurrenz, das ist nicht so einfach".

Den drei Ex-Freiburgern wünschte Streich, "dass sie gesund bleiben, und alle drei nächste Woche ein richtig gutes Spiel machen, und sich jetzt - so wie man sich als gute Gäste verhält - anständig zurückhalten".

Streichs nebensächliche Rekordmarke und ein Dutzend Siege

Die drei Punkte sollen sie dementsprechend in Freiburg lassen. Für Streich würde ein Sieg gegen den VfL einen neue Marke bedeuten: Er hätte den Vereinsrekord an Siegen von Volker Finke eingestellt, der in 340 Bundesliga-Partien auf der Trainerbank des SCF saß und 104 Siege feierte. Auf 103 Siege kommt der aktuelle SC-Trainer in 312 Spielen, dürfte ihn also wohl bald übertreffen. Wichtiger wird ihm jedoch sein, dass seine Mannschaft an diesem Wochenende schon den zwölften Dreier in dieser Runde verbuchen könnte - so viele wie in der gesamten Vorsaison, die sie als Zehnter beendete.

Manche geben große Ziele aus, aber meistens drückt ihnen schon die Formulierung den Hals zu, und sie können kaum noch schlucken. Christian Streich

In dieser Saison steht der Sport-Club seit dem zweiten Spieltag auf einem der internationalen Plätze, was für Streich aber weiterhin kein Anlass ist, öffentlich neue Ziele auszugeben. "Manche geben große Ziele aus, aber meistens drückt ihnen schon die Formulierung den Hals zu, und sie können kaum noch schlucken", erklärte er, "das werden wir ganz sicher nicht tun." Sein Team und er hätten nur vor, "jeden Tag zu arbeiten und so gut wie möglich zu kicken". Nicht nur weil das zuletzt so gut funktioniert hat, habe er nicht lange überlegen müssen, ob er seinen Vertrag verlängert. Er fühle sich "ganz gut", sei gesund, "und nicht viele Menschen haben einen so guten Arbeitsplatz wie ich".

Mehrere Hilfsaktionen für die Ukraine am Spieltag

An dem hat auch das gesellschaftliche Engagement einen großen Stellenwert. Deswegen wird es beim Heimspiel gegen Wolfsburg mehrere Hilfsaktionen für die vom Krieg gebeutelte Ukraine geben. Der Erlös einer Pfandbecher-Sammelaktion wird vom SC aufgestockt und an die Freiburger Partnerstadt Lviv (Lemberg) gehen, außerdem unterstützt die Fangemeinschaft Hilfstransporte an die ukrainische Grenze.

Streich war es zudem ein Anliegen, in der Pressekonferenz vor dem Spiel zu einem friedlichen Miteinander aufzurufen: "Es ist extrem wichtig, dass man Menschen, die eine gewisse Sprache sprechen oder aus einer gewissen Nation kommen, nicht diffamiert. Was kann jemand, der in Oberhausen oder in Freiburg oder in Offenburg oder in Osnabrück lebt dafür, wenn er eine gewisse Sprache spricht oder einen gewissen Pass hat." Hintergrund seines Appells war der Angriff auf einen russisch-polnischen Supermarkt in Oberhausen in der vergangenen Woche.