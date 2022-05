Streich kritisiert Defensivverhalten: "Das ist inakzeptabel"

Zehn Gegentore in drei Spielen. Die überraschende Freiburger Defensivschwäche im Saisonfinale sorgt gegen Union für einen herben Dämpfer. Nach dem 1:4 übte Christian Streich deutliche Kritik - und relativierte das Resultat.

Streich war auch eine Stunde nach Abpfiff am Samstag noch aufgebracht. Der Freiburger Trainer regte sich über den Schiedsrichter auf - und über seine eigene Mannschaft. Ein Phänomen ist besonders alarmierend: Die Fortsetzung der Defensivschwäche, die die SC-Profis vor zwei Wochen überraschend befallen hat. Freiburg hatte teilweise den niedrigsten Gegentorwert der Liga - und kassierte nun zehn Einschläge in den jüngsten drei Partien.

Gegen Gladbach (3:3) und im Auswärtsspiel gegen Hoffenheim (4:3) konnte die Streich-Elf ihre Anfälligkeit durch eine starke Offensivleistung noch kompensieren und Punkte ergattern. Nun folgte die Bruchlandung gegen den Klub aus Berlin-Köpenick. "Es geht ja nicht immer, du kannst nicht gegen Union vier Tore kriegen", drückte Streich seinen Frust aus und fragte rhetorisch: "Meinst du, du spielst dann 4:4?" In den beiden vergangenen Spielen habe sein Team "zu viele individuelle Fehler" begangen. Diesmal wieder. Die Gegentore in der Analyse.

0:1: Fehlerkette nach Ballverlust im Angriffsdrittel

Vor dem 0:1 verpasst es zunächst Kübler, Awonyi bei dessen Lauf mit dem Ball durchs Mittelfeld zu stoppen. Nach der Seitenverlagerung und Trimmels Pass auf Becker lässt sich Günter viel zu leicht umspielen, Eggestein kann im Duell mit Awonyi Beckers Flanke nicht klären, lenkt den Ball an den Pfosten, Lienhart setzt im Gegensatz zu Torschütze Prömel nicht konsequent nach.

0:2: Wieder sehen Lienhart und Günter nicht gut aus

Lienhart vertändelt rechts neben dem eigenen Strafraum recht unbedrängt den Ball, verliert ihn an Becker. Der bekommt wenige Augenblicke später von Kübler und Lienhart zu viel Platz zum Flanken, in der Mitte nimmt Günter den einlaufenden Kopfballtorschützen Trimmel nicht konsequent auf.

0:3: Schlotterbeck verpasst die Klärung

Statt einen sich aus großer Höhe unangenehm absenkenden Ball sicher ins Seitenaus zu klären, will ihn Nico Schlotterbeck per Kopf im Spiel halten, köpft jedoch Becker an. Von dort prallt der Ball zu Awonyi, der Becker sofort steil schickt. Der Berliner Supersprinter enteilt Lienhart und Schlotterbeck, verwandelt aus recht spitzem Winkel frei vor Flekken.

1:4: Schäfer düpiert Eggestein, Demirovic und Lienhart

Schäfer behauptet an der Strafraumgrenze per Grätsche gegen den nicht zupackenden Demirovic den Ball, spaziert dann zwischen den noch passiveren Eggestein und Lienhart hindurch, um aus kurzer Entfernung frei vor Flekken ins kurze Ecke zu treffen.

Das geht nicht auf diesem Niveau, das ist inakzeptabel. Christian Streich

Schon nach dem furiosen Erfolg gegen Hoffenheim sei die defensive Anfälligkeit das Hauptthema der Woche gewesen, verriet Streich und kritisierte sein Team nun ungewöhnlich scharf: "Wir haben schlecht verteidigt als Gruppe. Das geht nicht auf diesem Niveau, das ist inakzeptabel."

Der 56-Jährige will nun ein "ernstes Wörtle" mit seinen Jungs reden und wie gewohnt eine intensive Videoanalyse betreiben, seine Spieler aber auch aufbauen. Zurecht relativierte Streich diese Niederlage als recht seltenes Ereignis. Von den jüngsten 14 Pflichtspielen hatte der SC sonst nur noch das Duell mit den Bayern verloren.

Trotz des unerwartet heftigen Dämpfers gegen Europacup-Rivale Union ist die Krönung einer außergewöhnlich guten SC-Saison weiter greifbar. Die Europa League - allein schon einer großer Erfolg - ist dank des Torverhältnisses schon fast sicher, aber am letzten Spieltag in Leverkusen besteht für Streich und Co. noch eine kleine Rest-Chance auf ein Champions-League-Ticket. Eine Woche später greifen sie dann in Berlin nach dem ersten großen Titel der Vereinsgeschichte.