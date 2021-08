Streich: "Kommt ein kompliziertes Spiel auf uns zu"

Der SC Freiburg unternimmt den fünften Anlauf, bei Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr) zu punkten. In der Bundesliga ist das bislang nicht gelungen.

Viermal hat der Sport-Club in der Bundesliga schon in Bielefeld gespielt und viermal verloren, allerdings sind drei dieser Spiele sehr lange her, eins war 2005, die beiden davor noch in den 90er Jahren - allesamt also weit vor Christian Streichs Zeit als Cheftrainer beim Sport-Club, obwohl er bald zehn Jahre im Amt ist. Die jüngste Niederlage dürfte ihm allerdings noch gut im Gedächtnis sein. Mit 0:1 verlor Streich mit seinem Team Anfang April auf der "Alm", durch ein Eigentor von Mittelfeldspieler Baptiste Santamaria. Für die Arminia war das ein wichtiger Sieg auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Streich: "Sie waren sehr abschlussstark"

Zum Start dieser Saison waren die Bielefelder nicht so minimalistisch unterwegs und haben sich im Pokalspiel beim Regionalligisten Bayreuth mit dem 6:3 schon mal warm geschossen. "Die waren besetzt an guten Stellen im Strafraum und haben sie reingemacht, waren sehr abschlussstark und haben sich spielerisch absolut weiterentwickelt", sagte Streich und bezog das auch auf das Vorbereitungsspiel der Arminia gegen Twente Enschede. "Es kommt ein kompliziertes Spiel auf uns zu."

Das hänge auch damit zusammen, dass die Bielefelder große und kopfballstarke Spieler in der Offensive haben, der SC-Coach nannte vor allem Kapitän Fabian Klos und Neuzugang Bryan Lasme. Das biete ihnen - im Gegensatz zum Sturm der Freiburger - mehr Möglichkeiten bei zweiten Bällen. Hinzu komme der technisch gute Torhüter Stefan Ortega, "der den Ball an jede Stelle des Feldes schlagen kann". Deswegen brauche es "viele gute Entscheidungen der ganzen Mannschaft, wann draufgegangen wird und wann nicht, wann Ortega unter Druck gesetzt wird und wann nicht".

Dass die Bielefelder im Pokal auch drei Gegentore kassiert haben, ist Streich natürlich nicht entgangen. Er ist deshalb gespannt, ob sie der Defensive oder der Offensive mehr Gewicht geben, "aber so wie ich Frank kenne, werden sie offensiv spielen". Frank Kramer war auch schon Coach der Arminia beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Damals hatte Streich taktisch etwas Neues ausprobiert und Yannik Keitel als einzigen Sechser vor der Dreierkette aufgeboten, die Mittelfeldspieler Santamaria und Janik Haberer spielten davor und hinter zwei Spitzen.

Gut möglich, dass der Sport-Club nicht im 3-4-3 antritt, auf das er im Pokal in Würzburg und den vorherigen Testspielen gesetzt hatte. Denn es passt laut Streich nicht so gut zu der Raute, mit der Bielefeld häufiger gespielt hat - "das ist zu unserer Systematik nicht unkompliziert". Unabhängig von den noch offenen Fragen bezüglich Taktik und Personal rechnet er mit einem "intensiven und spannenden Spiel, und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein fußballerisch gutes Spiel wird, weil sich Arminia in diesem Bereich stabilisiert hat".