Streich: "In meinem Kopf ist nur Bochum"

Zweimal hat der SC Freiburg in dieser Saison schon gegen den VfL Bochum gespielt. Das Liga-Hinspiel hat der Sport-Club unglücklich verloren, und sich im Pokal-Viertelfinale den Sieg in der Verlängerung erkämpft. Jetzt treffen die Freiburger vor ihrem Halbfinale in Hamburg erneut auf die Bochumer, die sie aus dem Pokal geworfen haben.

Freiburgs Trainer Christian Streich im Pokalspiel gegen Bochum. imago images/Uwe Kraft