Streich im Interview: "Angst ist manchmal kein geringer Antrieb"

Fußball, Kultur, Politik: Christian Streich (58) ist mehr als nur ein Bundesligatrainer. Nun hört er vorerst beim SC Freiburg auf - aber schließt eine Rückkehr eines Tages nicht aus.

Nach seinem vorerst letzten Spiel dominierte der Frust. "Ich bin maximal enttäuscht von mir, dass ich es nicht geschafft habe, die Energien so zu bündeln, dass wir in den Europapokal kommen", sagte Christian Streich nach dem 1:2 bei Union Berlin, das sein Team von Rang 8 auf 10 fallen ließ. Trotz des sportlich enttäuschenden Saisonfinales wurde der Freiburger Chefcoach seit Wochen mit viel Applaus, Zuneigung und Wärme verabschiedet, auch von gegnerischen Fans und Akteuren. Zwei Tage vor dem finalen Arbeitstag in 29 Trainerjahren beim SC hatte Streich den kicker zum Gespräch empfangen.

kicker: Herr Streich, wissen Sie, wo Sie sein werden, wenn die neue Saison startet?

Christian Streich: Nein. Wir sind als Familie jetzt erst mal zwei Wochen gemeinsam im Pfingsturlaub. Das ist das Einzige, was ich geplant habe. Ich muss erst mal schauen, was in den kommenden Wochen in meinem Kopf und Körper passieren wird ohne den so lange gewohnten Rhythmus.

Wollen Sie sich die Spiele, egal wo Sie dann sind, gleich wieder anschauen?

Ich weiß es nicht, vielleicht zu Beginn eher nicht.

Ihr Sohn im Teenageralter ist großer Freiburg-Fan. Kann es sein, dass er weiter ins Stadion geht und Ihnen danach berichtet, wie es war?

Ja, könnte sein. Ich bin wohl nicht ganz schuldlos, aber er ist unabhängig von mir SC-Fan. Er wird weiter ins Stadion gehen, weil er das gut findet.

Sie werden nicht wie Nils Petersen nach dessen Karriereende vor einem Jahr direkt auf einen Dauerkartenplatz im Stadion wechseln?

Ja, ich habe jetzt eher das Bedürfnis, mich erst einmal nicht mehr in irgendeiner Zeitung oder im Fernsehen zu sehen. Jetzt wird es um andere Sachen gehen, ich hatte lange genug den Kopf in der Kamera.

Haben Sie schon Ideen für die Zeit ohne Öffentlichkeit?

Ich könnte mir vorstellen, mal irgendwo etwas zu arbeiten, gerne auch mit den Händen. Mal lernen, wie man richtig ein Fahrrad repariert oder so. Ein bisschen Abwechslung habe ich im Kopf, es gibt ja aber auch den Alltag, da arbeiten sonst alle, ich habe ja einige jüngere Freunde. Da muss ich schauen, wie ich das fülle.

Fußball hat Ihr Leben bisher dominiert. Freuen Sie sich trotzdem auf die Heim-EM, wenn Sie nicht parallel in einer Kaderplanung involviert sind und sich weniger Sorgen um die eigenen Nationalspieler machen müssen?

In meinem Sommerurlaub haben Jochen (Saier, Sportvorstand, Anm. d. Red.) und Klemens (Hartenbach, Sportdirektor, Anm. d. Red.) die Hauptarbeit in Sachen Transfers gemacht und mich so gut es geht in Ruhe gelassen. Das war gut, trotzdem habe ich auch mal Spieler zu einem Gespräch in meinem Urlaub getroffen, das habe ich gerne gemacht und war immer auch spannend. Jetzt wird es anders sein. Ich freue mich auf gute Spiele und hoffe, dass die Spieler alle noch genug Kraft haben und nicht so ausgelaugt sind, ihre beste Leistung zeigen können. Deutschland gegen Schweiz zu schauen und die österreichische Mannschaft mit Spielern von uns und vielen Bundesligaspielern wird sehr spannend sein.

Irgendwo läuft immer ein Fernseher mit Fußball.

Sie haben also nicht vom Fußball die Schnauze voll?

Nein, nein, aber das heißt nicht, dass ich jedes Spiel schauen muss, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad eine schöne Tour mache. Manche Spiele möchte ich unter allen Umständen schauen, manche nicht. Und wenn ich im Ausland sein sollte, muss ich nur ins nächste Dorf, irgendwo läuft immer ein Fernseher mit Fußball. Da hatte ich schon schöne Begegnungen.

Haben die beiden Saisons mit den englischen Wochen in der Europa League Ihre Energiereserven aufgebraucht?

Nein, es war das Ganze, die vielen Jahre als Trainer. Der Europapokal hat zwar Kraft gekostet, aber diese beiden Saisons auf internationaler Bühne haben uns auch wahnsinnig viel gegeben. Außerdem haben es die Jungs ja gut gemacht. Wir sind zwar nicht übers Achtelfinale hinausgekommen, haben aber Deutschland echt gut vertreten. Wir hatten tolle Spiele und haben uns Anerkennung geholt. Ich glaube schon, dass sie in den anderen europäischen Ligen den SC Freiburg wahrgenommen haben.

Was hat Ihnen signalisiert, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist aufzuhören?

Ich hatte jetzt einfach das Gefühl, ich muss raus. Medial, Fußball, Stadion, Spieler, jede Woche immer gewinnen oder verlieren, immer Druck. Jetzt raus aus der ganzen Sache, es von außen betrachten, mich betrachten, Kraft tanken, mal andere Sachen machen und schauen, wie das ist. Deshalb ist es genau richtig, egal was hinterher passiert.

Weil man es ausprobieren muss, um zu wissen, wie es ohne Trainerjob ist?

Ausprobieren darf. Ich durfte es entscheiden, das ist gut. Wenn man den Abschied von Patrick Baier und mir betrachtet: Wir haben nur 1:1 gegen Heidenheim gespielt und vorher einige Heimspiele nicht gewonnen. Die Leute sind aber alle im Stadion geblieben und haben das Ganze gesehen. Es war kurz Ruhe nach dem Spiel, weil alle dachten, wie können wir dieses Spiel nicht gewinnen. Was dann für eine Stimmung war, da siehst du, was für eine unglaubliche Zeit wir gemeinsam erleben durften und wie die Leute dankbar sind. Die vergangenen Wochen waren viele Leute beim Training und haben sich für die Jahre bedankt, das war gewaltig.

Wurde von den Zuschauern gefeiert: Im Europa-Park-Stadion huldigten die Fans beim letzten Heimspiel gegen Heidenheim ihrem Cheftrainer. picture alliance/dpa

Was haben Ihnen die Fans gesagt?

Sie haben sich vor allem für das gemeinsam Erlebte bedankt, gesagt: "Danke, was Sie für den SC und uns gemacht haben, wir haben so großartige Sachen erlebt." Natürlich brauchst du auch Highlights wie im Europapokal, bestimmte Ligaspiele oder das Pokalfinale, aber im Vordergrund steht für die Leute das Gemeinschaftserlebnis, das ist unglaublich schön.

Also sind Sie selbst zufrieden mit Ihren zwölfeinhalb Jahren als Cheftrainer?

Zufrieden? Meinen Sie, ich hätte damals gedacht, dass ich so lange Trainer bleibe, wir nur einmal absteigen, uns aber viermal für den Europapokal qualifizieren, K.-o.-Spiele, Halbfinals und ein Endspiel spielen dürfen? In den vergangenen Jahren hatte ich außerdem kaum noch Spiele, wo beim Gegner kein Spieler gespielt hat, mit dem wir in der Jugend oder bei den Profis gearbeitet haben. Ich habe etwas erlebt, wenn das damals jemand so ausgemalt hätte, hätte ich gesagt: Als Buch kannst du das nicht verkaufen, weil es vollständig unrealistisch ist. Ich bin einfach nur dankbar und froh, und das alles in einem Verein, das ist außergewöhnlich. Ich hatte wahnsinnig gute Unterstützung, im Verein und von den Menschen. Die haben an das geglaubt, was wir machen. Das hat ungemein geholfen.

Was war jeden Tag aufs Neue Ihr hauptsächlicher Antrieb?

Die Menschen zu treffen, die ich mag, mit den Spielern auf dem Platz trainieren. Mit den Jungs zusammen zu sein, mit ihnen zu üben, als Trainer wirken zu können und zu merken, dass die Jungs einen respektieren, manchmal auch mehr als das. Als Mensch und als Fußballlehrer. Es ist ein großartiger Beruf, der sehr vielfältig ist. Man sitzt auch einige Zeit am Computer, ist aber regelmäßig an der frischen Luft und hat vor allem mit vielen Menschen zu tun, auch aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen. Das wollte ich immer machen. Man teilt die Begeisterung für das Spiel, darf es in meiner Funktion mit anleiten und etwas auf dem Platz entstehen lassen. Was will ich mehr?

Es gibt aber auch negativere Formen des Antriebs, die Angst vor dem Scheitern, vor dem Abstieg, die laut Ihnen zur Freiburger Vereinsidentität gehört.

Genau, drinbleiben, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit nicht verlieren. In manchen Phasen ist die Angst präsent, in manchen Phasen ist es leichter. Alle sind unter Druck. Bei den meisten Trainern ist der Druck von innen heraus größer als von außen, glaube ich. Bei mir auch, zeigen zu können, dass es funktioniert und - in Anführungszeichen - nicht zu versagen. Man ist aber kein Versager, wenn man absteigt. Es gibt viele Umstände, Verletzungen, es ist alles so eng. Angst ist manchmal kein geringer Antrieb, aber das darf nicht überwiegen. Unsere Spieler hatten auf dem Platz keine Angst, sonst hätten wir nicht so viele Erfolge gehabt, gemeinsam nicht so viel reisen können.

Ärgert es Sie im Rückblick, dass Ihre kurzfristige Stimmungslage oft abhängig war von Sieg oder Niederlage?

Ja, es wäre mir lieber gewesen, wenn es ein bisschen weniger gewesen wäre. Aber es entspricht meinem Wesen und meiner Herkunft. Es gibt ja Kontexte, nicht nur genetisch, sondern, was du erlebt hast, unter welchen Voraussetzungen, Spannungen und Erwartungen Menschen aufwachsen.

Meinen Sie Ihre Kindheit und Jugend in der elterlichen Familienmetzgerei, wo es drauf ankam, dass Geld in die Kasse kommt?

Um existenzielle Sachen geht es in vielen Familien, aber in einem eigenen kleinen Geschäft kommt nicht so wahnsinnig viel in die Kasse, da kommt es auf Kleinigkeiten an. Das habe ich von klein auf gelernt. Mir ging es gut, wir wurden geliebt und versorgt. Aber wenn du die ganze Zeit Mutter und Vater nur rennend durchs Geschäft laufen siehst, plus Kinder erziehen. Geschäft, Kinder, kochen, Geschäft, Wäsche, zack, zack, da geht es ab von morgens um sechs bis abends um acht Uhr. Dann ins Bett und am nächsten Tag wieder. Deshalb wollte ich das Geschäft nicht übernehmen, mir wäre das zu viel gewesen (lacht). Parallelen gibt es aber.

Welche?

Auch im Trainerberuf hört es nie auf, du bist immer im Geschäft. Man ist durch die Gedanken immer auf Sendung.

Als Trainer kommt es dann mindestens einmal pro Woche noch zur öffentlich beobachteten Leistungsüberprüfung.

Da ist es mir nicht immer gelungen, gelassener zu sein. Andere Kollegen gehen mit einem anderen Selbstverständnis an die Sache, fangen nicht an, sich nach der zweiten Niederlage zu hinterfragen. Die hinterfragen sich, aber nicht in diesem Maße.

Diese Art hat Sie zu vielen Erfolgen geführt. Was sind Ihre Lieblingsmomente?

Nach dem Abstieg haben wir eine tolle Saison in der 2. Liga gespielt, haben gegen Leipzig im Schnee gewonnen, sind als Meister aufgestiegen. Im Jahr darauf sind wir in den Europapokal gekommen, zwei Jahre vor dem Abstieg überraschend Fünfter g worden mit einer super Mischung mit Max Kruse, Daniel Caligiuri und vielen anderen. Im Abstiegskampf 2018 haben wir kurz vor Saisonende gegen Köln 2:0 geführt, kurz vor Schluss macht Bittencourt einen Doppelpack und Lucas Höler macht das 3:2 in der letzten Sekunde. Darüber hinaus sind mir viele Spiele in Erinnerung, zum Beispiel die ersten Siege in Leverkusen und Wolfsburg, ein 4:3 in Hoffenheim, Auswärtssiege in Hoffenheim hatten wir echt einige in den vergangenen Jahren.

Und das 4:3 in Köln nach 0:3-Rückstand im Schnee?

Das war brutal, ein Wahnsinnsspiel, eines der spektakulärsten.

Sie haben auch Menschen kennengelernt, die Sie sonst wohl nicht kennen- gelernt hätten. Etwa Ihre Kindheitsidole Franz Beckenbauer und Gerd Müller.

Das war toll, auch Willi Lippens war mal mit Franz und mit mir im TV-Studio. Ich habe viele Menschen in unterschiedlichen Kontexten treffen dürfen, das war interessant. Aber oft waren es kurze Begegnungen, aufgrund der dichten Taktung.

Aber mit Beckenbauer waren Sie mal länger essen.

Ja, wir waren einmal gemeinsam mit Fritz Keller und Familie Mack bei uns im Kaiserstuhl essen. Sonntagabend war ich zudem einige Male im Sky-Studio, da war auch der Franz. Das war ein toller Austausch in der Stunde danach und in den drei, vier Stunden, als wir mal essen waren. Eine großartige Persönlichkeit und ein absolutes Idol meiner Kindheit.

Auch den Schauspieler Matthias Brandt hätten Sie eher nicht getroffen.

Eher nicht. Wir hatten ein schönes gemeinsames Gespräch über Literatur und Fußball im Freiburger E-Werk. Ministerpräsident Winfried Kretschmann durfte ich kennenlernen. Sasa Stanisics Bücher habe ich sehr gerne gelesen und ihn dann bei der Bundespräsidentenwahl kennengelernt. Ich kannte sein Foto von den Büchern, dann saßen wir auch zufällig nebeneinander, konnten uns ein bisschen austauschen, über Roter Stern Belgrad und andere Dinge.

Meine Kollegen hatten viel mehr Schmerz nach dem Pokalfinale.

Bei den Tiefpunkten als Trainer kommt man am Abstieg 2015 nicht vorbei.

Ja, einmal halt.

Gab es andere Dinge, die Sie richtig geärgert haben, das Verpassen der Champions League 2022 und 2023?

Nee, null.

Hätten Sie nicht gerne in der Königsklasse gespielt?

Doch, natürlich, aber ich habe mich nicht darüber geärgert, weil wir jeweils eine tolle Saison gespielt hatten. Auch über das verlorene Pokalfinale gegen Leipzig nicht. Meine Kollegen hatten viel mehr Schmerz. Ich nicht, weiß nicht richtig, warum, aber wahrscheinlich war es dieser Rahmen, unser Verein in Berlin, mehrere Zehntausend Freiburg-Fans, das war einfach größer. Interessanterweise habe ich das schnell und gut verarbeitet, der große Schmerz kam auch später nicht. Vielleicht auch, weil ich mit meinen Jungs in der A-Jugend dreimal den Pokal gewonnen habe, und auch die A-Jugendmeisterschaft im Finale in Wolfsburg. Wenn ich all diese Endspiele verloren hätte und dann noch das mit den Profis so unglücklich im Elfmeterschießen, dann wäre es anders gewesen.

Gibt es konkrete Dinge, die Sie gerne anders gemacht hätten?

Einige Dinge.

Wie siehts mit manchen Ausrastern an der Seitenlinie aus?

Es ging auch darum, die maximale Energie zu haben und zu zeigen, wir sind nicht nur klein, wir sind keine Prügelknaben. Ich finde diese Bilder von mir nicht schön, aber was auch nicht schön ist, dass in der Rückschau oder in Zusammenfassungen oft viele von diesen Bildern rausgepickt werden, weil die wahrscheinlich Klicks bringen oder so. In den vergangenen drei, vier Jahren bin ich ruhiger geworden, und trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo ich gebrüllt habe: "Das gibt’s nicht, das ist doch Foul". Die Bilder werden gezeigt. Das ist so, jeder kommt in eine Schublade. Trotzdem war das nicht immer angemessen von mir. Es kann nicht alles perfekt sein, weil ich kein perfekter Mensch bin. Wenn ich das Gefühl hatte, es war zu viel, habe mich im- mer wieder auch entschuldigt.

Ein Bild, das Sie sicher nicht schön finden: Als Sie von Frankfurts David Abraham umgerempelt wurden. Da nach haben Sie vieles richtig gemacht, verzichteten auf Empörung, wirkten stattdessen nach der großen Rudelbildung direkt beschwichtigend auf alle Beteiligten ein, inklusive Abraham.

Das war eine extreme Situation. Damals habe ich aber auch gesehen, wie gefährlich es ist, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst. Da gab es nämlich Leute, die haben versucht, Dinge zu verdrehen, aus dem Opfer einen Täter zu machen.

Es wurde versucht, Ihnen eine Mitschuld am Zusammenprall zu geben, weil Sie einen Schritt zur Seite gemacht haben. Da war Abraham noch einige Meter entfernt, er hätte Ihnen auf seinem Weg zum ins Seitenaus gerollten Ball klar ausweichen müssen.

Da sieht man, wie gefährlich Menschen sein können, wenn sie so geleitet sind, dass Dinge um 180 Grad verdreht werden, wenn versucht wird zu manipulieren. Das passiert immer wieder, auch in der Politik, in der Gesellschaft, da werden plötzlich Opfer zu Tätern gemacht. Diese Leute konnten sich damals nicht durchsetzen. Ich war in diesen kurzen Momenten zum Glück schnell im Kopf und habe gedacht, was das für ein Flächenband werden könnte, auch in Fankreisen. Was passiert beim nächsten Mal, wenn Freiburg gegen Frankfurt spielt? Und wenn was passiert, ist dann der Vorfall schuld, an dem ich keine Schuld hatte? Da bin ich echt wahnsinnig glücklich, dass ich so schnell erfasst habe, dass es nur um Deeskalation gehen kann. Das war schon ein richtiger Rumms.

Wann haben Sie bewusst Ihre Reichweite für Botschaften benutzt?

Ich wusste, mir hören ein paar Leute zu und ich habe mich verpflichtet gefühlt, mich zum Beispiel wie zuletzt gegen den Rechtsruck in Deutschland und der Welt zu positionieren. Nicht jeder Bürger hat dieses Forum. Aber ich bin auch immer zu diesen Themen befragt worden und habe fast auf jede Frage versucht, eine vernünftige Antworten zu geben.

Können Sie sich vorstellen, sich künftig politisch zu engagieren?

Das ist im Moment kein Thema.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet und -gelebt habe. Insbesondere die Trainerkollegen, die Spielergespräche, die Arbeit auf dem Trainingsplatz. Alles.

Und die Adrenalinausschüttungen?

Weiß ich nicht.

Das hat Sie mehr als 29 Jahre geprägt.

Genau, deshalb ist es so spannend, was jetzt passiert.

Brauchen Sie einen Ersatz für den Wettkampf, einen Einzelsport oder werden Sie sich in Brettspielen mit Ihrer Frau und Ihrem Sohn messen?

Brettspiele auch, es wird aber mehrheitlich über Bewegung gehen.

Nahezu unzertrennlich: Christian Günter spielte bereits in der Jugend unter Streich. Inzwischen ist der Dauerbrenner der Kapitän des SC Freiburg. Getty Images

Setzen Sie sich Zeiten beim Radfahren, wollen Sie einen Triathlon machen?

Den Berg hochfahren und die Zeit messen, das war bis jetzt nicht meins. Ich hatte auf dem Fahrrad nie Messgeräte dabei, weil wir uns ja jeden Tag gemessen haben. Ich wollte abschalten und nicht denken, jetzt bin ich zwei Sekunden hintendran. 0:1-Rückstand, das hatte ich oft genug.

Der Berater Volker Struth schrieb in seinem Buch über ein Gespräch von Ihnen und Horst Heldt, der Sie nach Schalke holen wollte. Wie viele Berater haben versucht, Sie zu anderen Klubs zu vermitteln?

Ganz wenige. Ich hatte nur am Anfang einige Jahre einen Rechtsbeistand wegen der Arbeitsverträge. Ich habe auch nicht jeden Tag mit irgendwelchen Leuten aus der Branche telefoniert, um Netzwerke aufzubauen oder so was (schmunzelt). Aber ich verstehe es, heute geht es ja kaum noch anders. Aber ich musste es irgendwie nicht, da habe ich offensichtlich Glück gehabt.

Gerade zu Beginn gab es auch Angebote von Medienberatern …

Die mir Hochdeutsch beibringen wollten. Da habe ich gedacht, wenn die nicht mal den Unterschied zwischen den Begriffen Hochdeutsch und Standarddeutsch kennen, mache ich es lieber nicht (lacht).

Wir haben Späße gemacht, wie es wäre, in China zu arbeiten. Christian Streich

Und sind meistens bei Ihrem Dialekt geblieben …

Wobei es meistens ein angepasster Freiburger Dialekt ist. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater alemannisch schwätz’, müssten Sie sehr aufpassen, dass Sie etwas verstehen. Zum Glück gibt es in unserem Land so viele unterschiedliche, tolle Dialekte und Einflüsse. Dadurch gibt es viel mehr Begrifflichkeiten für gewisse Dinge. Deutsch ist eine so großartige, vielfältige Sprache. Die ist nicht nur hart, die ist auch poetisch und literarisch.

Die Frage, die viele Leute interessiert hat und bis jetzt unbeantwortet geblieben ist: Kann Streich auch in einem anderen Klub erfolgreich arbeiten? Sie haben sich zumindest gedanklich mal mit Ihren Mitstreitern ausgemalt, wie es woanders sein könnte.

Ja, wir haben da immer mal wieder Späße gemacht, wie es wäre, wenn wir alle zusammen in China in einem Klub arbeiten würden oder so. Mit uns als Trainerteam und Klemens und Jochen hätte es gut sein können, dass es auch woanders gut wird, weil ja wirklich gute Kompetenzen vorhanden wären. Aber die Frage hat sich nicht gestellt, weil wir uns hier so wohlgefühlt haben, hier sein wollten, ein Teil des SC Freiburg waren und sind und hier gute Möglichkeiten hatten.

Sie haben in dem Zusammenhang immer vom Privileg gesprochen, in Ihrer Heimat mit Ihrem privaten Umfeld arbeiten zu dürfen. Auch fremde Menschen sind Ihnen überwiegend mit großer Zuneigung begegnet. Gab es auch negative Erfahrungen?

Es gab zu ganz großen Teilen Zuspruch, Unterstützung und Bestätigung. Vielleicht mehr, als es an anderen Orten gewesen wäre. Die Menschen haben gespürt, dass es auch nicht ganz einfach ist, so viele Jahre beim gleichen Verein tätig zu sein. Das ist kein geringer Druck.

Sie wollen sich auch in Zukunft in Ihrer Heimat normal bewegen. Geht das?

Das ist in Freiburg möglich.

Auch Frankreich soll ein guter Ort für Sie sein.

Genau, das ist super, da kennt mich selbst im Elsass kaum jemand, vielleicht mal einer, der zu uns ins Stadion kommt. Ansonsten schauen sie dort keine Bundesliga, sondern Ligue 1. In der Schweiz kennen mich mehr Menschen.

Hat der Fußball bisher zu sehr Ihr Privatleben dominiert?

Fußball und das Privatleben waren miteinander verbunden.

Hat Ihre Lebensgefährtin noch Spaß am Fußball?

Sie ist alles mitgegangen, manchmal schaut sie zu Hause Fußball nicht mit, liest dann was, sie ist da stoisch.

Hätten Sie gerne mehr Zeit für Ihren Sohn und Ihre Tochter gehabt?

Ja, klar, aber ich habe einen Beruf zum Arbeiten und Geldverdienen gebraucht. Es wurde dann der Beruf des Fußballtrainers, weil ich das gerne gemacht habe, da irgendwie zu Hause war und fachlich was beisteuern konnte. Andere Väter sind Fernfahrer oder Piloten, manche andere arbeiten in der heutigen globalen Welt mal eine befristete Zeit lang an anderen Orten und es bringt nichts, dass die Familie mit umzieht. Manche arbeiten nachts und müssen tagsüber schlafen. Aber wir haben schönerweise alle eine gute familiäre Verbindung miteinander. Auch trotz des Altersunterschieds haben unsere Kinder ein tolles Verhältnis.

Im Mai 2016 sagten Sie: "Zuschauen, hören, fühlen, das kommt zu kurz. Ich sehne mich nach Inspiration." Holen Sie das jetzt nach im Bereich Musik, Kunst und Kultur?

Ich habe schon auch in den letzten Jahren immer mal wieder ein Konzert besucht, aber ich freue mich auf mehr Zeit für kulturelle Dinge. Wenn man Karten bekommt, zu interessanten Veranstaltungen hinfahren, zwei oder mehr Tage dafür Zeit zu haben, es vielleicht mit einem Besuch bei Freunden zu verbinden. Zum Beispiel können wir uns einfach in den TGV setzen und in Paris eine Ausstellung besuchen, in Ruhe übernachten, am nächsten Tag noch ins Centre Pompidou und ohne Rückreisedruck Essen gehen.

Auch für größere Reisen haben Sie jetzt Zeit, zu Spielerzeiten waren Sie zumindest mal mit dem Rucksack ein paar Wochen in Mexiko.

Das war toll, damals mit einem Kumpel. Als A-Jugendtrainer war ich noch ein paar Mal alleine unterwegs mit dem Rucksack, zum Beispiel in Indien und Indonesien. Das war gut, ist aber schon lang her.

Haben Sie Lust auf weitere Entdeckungsreisen?

Ich muss schauen, wann ich was mache. Ich möchte schon andere Sachen noch sehen, andere Sprachen hören, andere Häuser sehen. Es ist vieles möglich. Irgendwann, mit ein bisschen Abstand, möchte ich auch noch mit dem Fahrrad ein paar andere Ecken von Deutschland sehen, wir leben nämlich auch in einem schönen und abwechslungsreichen Land.

Und irgendwann holt Sie doch der Fußball zurück, als Profi- oder wieder Jugendtrainer?

Es ist alles denkbar. Dann, wenn ich es spüre.

Interview: Carsten Schröter-Lorenz

