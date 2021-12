Streich: "Ich habe Verständnis für viele Dinge - aber da hört es auf"

So sahen die Trainer am 15. Bundesliga-Spieltag die Leistungen ihrer Teams ...

FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 2:1 (0:1)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Der Sieg war mühsam, weil es Mainz gut macht dieses Jahr. Aber es war eher eigenverschuldet. Wir haben gut begonnen, ich hatte ein super Gefühl - auf einmal war's weg und wir haben sehr träge gespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir richtig scharf und haben von der ersten bis zur bis 88. Minute richtig Power gemacht. Das war eine sehr gute Reaktion."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, genau nach Plan. In der zweiten fangen wir nicht so gut an, haben drei, vier unglückliche Aktionen und kriegen Gegentore, die du nicht kriegen darfst, wenn du hier was holen willst. Ein langer Ball über die Kette, das war viel zu billig. Unter dem Strich bin ich zufrieden mit der Leistung und stolz auf die Jungs, was sie abgerufen haben."

VfL Bochum - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir sind absolut glücklich, dass wir einen Bonuspunkt mitgenommen haben. Man hat gesehen, dass Dortmund eine Riesenqualität hat. Wir sind glücklich mit 1:0 in Führung gegangen, Dortmund hat dann Gas gegeben. Aufgrund der Mentalität haben wir den Punkt verdient. Spielerisch war Dortmund natürlich überlegen, auch in der Statistik, aber das ist mir heute egal."

Alexander Zickler (Co-Trainer Borussia Dortmund): "Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht. Drei Punkte wären sehr wichtig gewesen, um oben an Bayern dranzubleiben. Aber grundsätzlich haben wir ein gutes Spiel gemacht gegen einen leidenschaftlich verteidigenden Gegner. Wir sind angelaufen, haben sehr viele Chancen gehabt, aber ein Tor zu wenig gemacht."

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 4:1 (2:0)

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Insgesamt war es ein schöner Einstand. Wir freuen uns natürlich. Wir haben es unnötig spannend gemacht, wir müssen die Torchancen nutzen, dann ist es am Ende nicht ganz so spannend."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Es ist aktuell eine schwierige Situation für uns alle. Dass wir nach drei deftigen Niederlagen alle enttäuscht sind, ist klar. Wir haben verdient verloren. Die Frage ist, wie wir gemeinsam da wieder rauskommen."

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1:2 (1:1)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war sehr ausgeglichen. Hoffenheim hatte Chancen, wir hatten Chancen. In der Situation vor dem Eckball wird Lucas Höler im Mittelfeld runtergerissen, aber es gibt Freistoß für Hoffenheim. Ich habe Verständnis für viele Dinge - aber da hört es auf."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Es war das erwartet intensive Spiel. Wir kommen richtig gut rein, wir waren direkt da. Nach unserem Tor waren wir weiter gut im Spiel. Es war nach dem Ausgleich ein Abnutzungskampf. Oliver Baumann hält uns mit dem gehaltenen Foulelfmeter im Spiel, dann gelingt uns zum Schluss der Lucky Punch."

Hertha BSC - Arminia Bielefeld 2:0 (0:0)

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Glückwunsch an die Mannschaft. Das war letztlich hochverdient, auch wegen der Art und Weise, wie wir uns Torchancen herausgespielt haben. Ich bin zufrieden mit der Leistung und natürlich auch mit den drei Punkten. Wir haben über 90 Minuten die Linie nicht verlassen. Wir wollten dominant auftreten, das hat die Mannschaft sehr gut gemacht."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben zu wenige Zweikampfduelle für uns entschieden, haben oft die falsche Entscheidung getroffen - sowohl mit als auch ohne den Ball. Wenn man dann Fehler macht, verliert man das Spiel."

1. FC Köln - FC Augsburg 0:2 (0:0)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Die Jungs haben viel umgesetzt, aber wir haben das Tor nicht gemacht. Da tun wir uns schwer. Unsere Spielanlage war gut, grundsätzlich haben die Jungs ein gutes Spiel gemacht. Wir sind enttäuscht vom Ergebnis. Ich glaube trotzdem, dass wir den besseren Fußball gespielt haben und auf einem guten Weg sind."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und gezeigt, was wir können - heute mit dem notwendigen Ertrag. Das war über 90 Minuten sehr viel Wille, gute Organisation, Kompaktheit."