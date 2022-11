Streich: "Ich habe einen Fehler gemacht"

So sahen es die Trainer...

RB Leipzig - SC Freiburg 3:1 (0:0)

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "In der Summe ist es ein verdienter Sieg. Wir wussten, dass Christian sich was einfallen lässt. Wir wollten die Räume eng machen und umschalten, haben aber fast nichts zugelassen. Wir haben immer wieder Torchancen gehabt, obwohl es nicht leicht war, welche zu erspielen. Wir sind froh, dass wir die Punkte in der Tasche und uns belohnt haben."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Der Sieg von Leipzig ist absolut verdient. Jetzt gegen Leipzig zu spielen, ist der maximal schwierigste Zeitpunkt. Es ist ein enormes Tempo. Wir haben versucht, Dreierkette zu spielen im 3-5-2, um dieses Umschaltspiel nicht aufkommen zu lassen. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir hätten in der Halbzeit drei oder vier Spieler auswechseln müssen. Wir haben es diskutiert, es aber nicht gemacht. Das war mein Fehler."

Union Berlin - FC Augsburg 2:2 (2:2)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Zum Schluss fehlen uns zwei Punkte nach diesen 90 Minuten. Die Mannschaft hat die gewünschte Reaktion gezeigt. Ich empfand die erste Halbzeit als ausgeglichen, die zweite Halbzeit war dann sehr dominant von uns mit genügend Möglichkeiten in Führung zu gehen."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir sind sehr zufrieden, dass wir hier einen Punkt mitnehmen konnten. Das Spiel war erwartet wild. Wir haben zwei Rückschläge egalisiert, das ist sehr gut für die Moral. Wir haben früh wechseln müssen, auch weil Maxi Bauer dann Gelb-Rot gefährdet war, auch das haben wir weggesteckt. Wir haben viele Dinge gut gemacht, die wir vielleicht in den letzten Spielen nicht gut gemacht haben. Gerade gegen Ende des Spiels waren wir bereit, den Punkt zu verteidigen."

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 4:2 (3:1)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin sehr zufrieden. Ich bin begeistert von unserem Offensivspiel, wir haben wunderbare Tore erzielt. Aber wir müssen auch sehr kritisch sein. Wir haben den Gegner zu einfach zurück ins Spiel gelassen. Das ist ein Thema, das uns verfolgt. Aber dann war die Reaktion toll. Wir hatten eine riesige Spielfreude, waren aber in der Defensive ab der 38. Minute nicht so sattelfest."

Andre Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind die ersten sechs Minuten sehr gut ins Spiel reingekommen, aber zwei individuelle Fehler haben uns in Rückstand gebracht. Die Eintracht in ihrer aktuellen Verfassung hat uns dann deutlich die Grenzen aufgezeigt. Wir können froh sein, dass es nicht noch deutlicher ausgefallen ist. Wir müssen anerkennen, dass es für eine Top-16-Mannschaft in Europa für uns noch nicht reicht."

Schalke 04 - FSV Mainz 05 1:0 (1:0)

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Wir waren von der ersten Minute an sehr griffig, sind in Führung gegangen, hätten das Spiel früher für uns entscheiden müssen. Wir sind froh, dass wir die drei Punkte hier behalten haben, um zumindest den Anschluss zu halten. Die Mannschaft hat sich endlich mal für den Aufwand belohnt."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben zu keiner Zeit auf den Platz gebracht, was man von uns erwartet. Schalke war uns überlegen in allen Aspekten des Spiels. Wir verlieren jeden Zweikampf, jeden zweiten Ball. Insgesamt war es ein sehr enttäuschender Auftritt von uns, ein Spiel, das uns nachdenklich macht."

1. FC Köln - Bayer Leverkusen 1:2 (1:0)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, das habe ich meiner Mannschaft auch gesagt. Bis zur 60. Minute hatten wir alles im Griff, der Ausgleich fällt mit dem Freistoß dann unglücklich. Es ist ärgerlich, dass du nach so einem Spiel mit so einer Leistung als Verlierer vom Platz gehst, aber so ist es manchmal. Die Jungs geben alles, sie spielen auch sehr guten Fußball. Darauf lässt sich weiter aufbauen."

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Dieser Sieg ist sehr wichtig für uns. Die erste Hälfte war nicht gut, wir hatten kein Selbstvertrauen im Passspiel, sind unter Druck geraten. Darüber haben wir in der Pause gesprochen, und in der zweiten Halbzeit war unsere Energie dann besser, auch die Spieler von der Bank waren wichtig. Das war ein lehrreiches Spiel für uns, wir müssen jetzt weitermachen."

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir waren von der ersten Minute da. Die Vielzahl der Chancen, die wir hatten, die hätten wir sicherlich etwas eher schon nutzen können. Aber ich muss trotzdem sagen, es war ein fast perfektes Spiel von uns. So kann es weitergehen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben den deutlich schlechteren Start erwischt und in den ersten Minuten zwei klare Chancen zugelassen. Erst nach dem ersten Gegentor haben wir den Faden wiedergefunden und die Kontrolle übernommen. Wir hätten uns gewünscht mit einem Punkt nach Hause zu fahren, können uns wegen der schlechten Startphase aber nicht beschweren, dass wir als Verlierer vom Platz gehen."

Daniel Farke IMAGO/Treese

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:0)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir waren super im Spiel, sind zu Recht in Führung gegangen, hätten sogar noch ein bisschen mehr machen können. Leider haben wir dann Fehler gemacht und den Gegner ein bisschen eingeladen. Die erste Halbzeit war top, die zweite war geil. Wenn es in diesem Stadion Spitz auf Knopf steht, ist es unglaublich."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Bochum hat hochverdient zur Pause geführt, mit hoher Intensität gespielt. Ich war mit unserer ersten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden, ich fand uns mutlos, lauffaul, gedanklich überhaupt nicht schnell. In der zweiten Halbzeit haben wir verdient das Spiel gedreht und sind verdient zum Ausgleich gekommen. Wir haben viel mehr investiert, waren viel mutiger und sind zum regulären Ausgleich gekommen, der nicht gegeben wurde."

VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:1 (1:1)

Michael Wimmer (Interimstrainer VfB Stuttgart): "Wir sind gut ins Spiel gekommen und früh in Führung gegangen. Nach dem 1:1 hatten wir die Kontrolle. Nach dem Wechsel war das Spiel ausgeglichen. Wir hatten Glück, dass Mavropanos auf der Linie rettet. Dass wir in der Nachspielzeit das Tor machen, war glücklich, aber nicht unverdient. Wir haben Mut und Glauben gezeigt."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Stuttgart hatte am Anfang bessere Kontrolle, wir hatten keinen Zugriff. Die erste Halbzeit war trotz des Ausgleichs nicht gut genug. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine sehr gute Kontrolle. Wir hatten wenige Chancen zugelassen. Vor dem Gegentor hatten wir wieder einfache Ballverluste. Das ist naiv von uns und extrem bitter. Da müssen wir uns cleverer verhalten und gravierend verbessern."