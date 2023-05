Streich: "Hoffe, dass wir Wolfsburg zweimal schlagen können"

Die deutliche Packung aus dem Hinspiel in Wolfsburg würde SC-Trainer Christian Streich vor dem Wiedersehen am Freitagabend in Freiburg am liebsten unter den Tisch fallen lassen.

Das 0:6 in Wolfsburg beim Re-Start nach der langen WM-Pause kam für den Sport-Club überraschend, nachdem er als Tabellenzweiter überwintert hatte. Nur einmal hatten die Freiburger in ihrer Bundesligageschichte höher verloren, in der Saison 2011/12 beim 0:7 in München. Christian Streich möchte das vor dem Rückspiel am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) am liebsten nicht mehr thematisieren, nicht nur wegen der insgesamt gesehen herausragenden Saison, sondern auch "weil es aus einer völlig anderen Zeit ist, und die Systematik von Wolfsburg eine andere sein wird".

Deshalb habe er "nicht daran gedacht, und nicht eine Sekunde davon angeguckt", sagte Streich über die deutliche Niederlage gegen den VfL. Es war die einzige von insgesamt acht gegen ein Team, das bis vor dem vergangenen Spieltag nicht zu den ersten sechs der Tabelle gehört hat. Einholen können die Niedersachsen den Sport-Club aber nicht mehr, der den fünften Platz und die Europa-League-Teilnahme bereits sicher hat. Wenn man sich anschaue, welche Vereine hinter Freiburg stehen, werde man sich erst richtig "bewusst, was die Jungs geschafft haben", betonte der SC-Coach. Er sei dennoch mit dieser Spielzeit "null Komma null durch - wir sind am Ende, aber gefühlt mittendrin".

Streich: "Werde nicht aus Dankbarkeit einwechseln, es geht um zu viel"

Nachdem die Freiburger erstmals in dieser Saison zweimal in Folge verloren haben, wollen sie gegen Wolfsburg die theoretische Chance auf die Champions-League-Qualifikation wahren und die Konkurrenten mit einem Sieg am Freitagabend unter Druck setzen. "Dann müssen die anderen nachziehen", sagte Streich, der deswegen auch scheidenden Spielern wie Nils Petersen und Jonathan Schmid trotz aller Verdienste keine Geschenke in Form von Einsatzminuten garantieren will: "Ich werde nicht aus Dankbarkeit einwechseln, es geht um zu viel."

Deshalb könnte es auch sein, dass der eine oder andere Stammspieler dieser Saison diesmal zunächst nur auf der Bank sitzt. Beim 2:4 bei Union Berlin hätten die Einwechselspieler überzeugt und neue Optionen aufgezeigt. "Die Mannschaft war extrem erfolgreich mit einigen Spielern, die sehr viele Spiele gemacht haben, sie haben diesem Verein und uns allen viel Freude bereitet und viele Punkte geholt", erklärte Streich die wenigen Wechsel, vor allem in der Hinrunde. "Da ist es sensibel zu sagen, jetzt verändern wir was." Trotzdem könnte das im letzten Heimspiel der Fall sein, für das auch Verteidiger Philipp Lienhart nach überstandener Krankheit wieder zur Verfügung steht.

Nach dem bereits feststehenden Punkterekord (56) hat der Sport-Club bereits weitere Bestmarken erreicht. Erstmals spielt er zwei Spielzeiten in Folge international, und erstmals erzielte er in einer Saison 26 Tore nach Standards. Großen Anteil daran hat Topscorer Vincenzo Grifo. Der italienische Nationalspieler könnte etwas erreichen, das es in der Freiburger Bundesligageschichte ebenfalls noch nie gab: Torschützenkönig werden. Grifo liegt mit seinen 14 Treffern (sieben Elfmeter) zusammen mit dem Frankfurter Randal Kolo Muani nur noch zwei Tore hinter dem Bremer Niclas Füllkrug.

"Es ist super, dass er so viele Tore gemacht hat", sagte Streich, "ich freue mich auf das nächste aus dem Spiel heraus und dann noch eins als Elfmeter oder Freistoß - er kann zwei machen am Freitag, wenn es geht." Allerdings sei das für ihn nicht so wichtig, wie ein Sieg, egal wer dafür trifft. Vor allem hofft der SC-Coach, "dass wir Wolfsburg zweimal schlagen können" - und wünschte damit den SC-Frauen für das heutige DFB-Pokalfinale in Köln (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker) viel Erfolg.