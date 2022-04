Streich: "Hoffe, dass sie nicht zu heiser sind vom Dienstag"

SC-Trainer Christian Streich glaubt, dass er vor dem nächsten Gegner Gladbach nicht warnen muss, macht es dann aber doch ein bisschen. In Gesprächen mit seinen Spielern versucht er außerdem herauszufinden, welche taktische Ausrichtung und welches Personal für das Heimspiel am besten passen könnten.

Seit 13 Heimspielen gegen Gladbach ist der SC Freiburg ohne Niederlage, gegen keine andere Mannschaft ist er im eigenen Stadion so lange ungeschlagen. Und das Hinrunden-Duell in Mönchengladbach hat der Sport-Club furios mit 6:0 gewonnen, und damit den höchsten Sieg seiner Bundesligageschichte gefeiert. Zahlen, die Christian Streich vor dem Rückspiel gegen die Borussia (Samstag, 15.30 Uhr. LIVE! bei kicker) kalt lassen: "Das Ergebnis ist nicht wichtig", sagte der SC-Trainer, "das Ergebnis gab es aufgrund außergewöhnlicher Dinge, die passiert sind: Da war ein bisschen Glück dabei, ein paar Sachen, die wir richtig gut gemacht haben, und ein paar, die Gladbach nicht so gut gemacht hat."

Trotzdem wird wie üblich auch diese Partie in der Vorbereitung eine Rolle spielen. "Aber wichtiger ist die Kommunikation mit den Jungs und das Gespür zu haben, was ist für sie jetzt richtig ist", erklärte Streich. Es gelte herauszufinden, welche taktische Ausrichtung am Ende der englischen Woche die beste sein könnte. Und er will auch heraushören, wer sich wie fühlt, "dass wir die aufstellen, die am fittesten sind und wir die maximale Energie auf den Platz kriegen". Nachdem es lange Zeit nur wenige Ausfälle gab, mussten die Freiburger zuletzt auf ein paar Spieler verzichten.

Trio fehlt - Kübler vor Rückkehr

Gegen Gladbach werden Yannik Keitel (gebrochener Zeh), Kevin Schade (Bauchmuskelfaserriss) und Manuel Gulde (krank) weiter fehlen. Lukas Kübler, der vor dem Pokal-Halbfinale beim HSV kurzfristig krank ausgefallen war, könnte hingegen wieder dabei sein. Sowohl taktisch als auch personell müsse man nun die richtige "Balance finden, um kräftemäßig hinzukommen", erklärte der SC-Coach, aber "unser Erfolgserlebnis ist gut für die Köpfe und Beine".

Auch wenn der Sport-Club von den letzten neun Spielen nur das Heimspiel gegen Bayern (1:4) verloren hat, in diesem Zeitraum fünf Siege und drei Remis holte sowie ins Pokal-Finale einzog, hat Streich nicht dass Gefühl, dass er vor Gladbach "warnen muss". Die Fans könnten es realistisch einschätzen, dass es kein Selbstläufer für die Freiburger wird. Er hofft zudem, "dass sie nicht zu heiser sind vom Dienstag und uns tragen". Im Heimspiel vergangenes Wochenende gegen Bochum habe das sehr gut geklappt.

Streich erwartet Gladbach "sicherlich mit Wut im Bauch"

Ein bisschen warnte Streich dann aber doch noch vor dem kommenden Gegner, der zum einen in den vergangenen Wochen zehn Punkte aus vier Spielen geholt hat, andererseits aber auch "sicherlich Wut im Bauch" habe nach der zweiten Derby-Niederlage der Saison gegen Köln. "Natürlich wollen sie diesen Tag vergessen machen, das ist ja klar, das wäre bei uns auch so", sagte der SC-Coach, "aber gegen Köln kannst du im Moment verlieren, Köln ist gut." Schließlich hat auch der Sport-Club gegen die Kölner eine 0:1-Niederlage kassiert. Neben der gegen Bayern war es allerdings die einzige in den vergangenen elf Ligaspielen.