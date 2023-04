Streich hat schon "als Bub davon geträumt"

In München hat der SC Freiburg noch nie gewonnen. Im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker) unternimmt der Sport-Club den nächsten Versuch, muss dabei aber weiter auf Verteidiger Philipp Lienhart verzichten.

Obwohl die negative Bilanz der Freiburger in München dazu keinen Anlass bietet, freut sich Trainer Christian Streich auch auf diese Auswärtsreise zum Rekordmeister. Die Spiele in München sind für ihn immer noch etwas Besonderes.

"Eigentlich ist es wie ein Traum, aber es ist Realität", schwärmte der SC-Coach. "Ich hab früher als Bub davon geträumt, dass ich da im Olympiastadion rumrenne und gegen Franz Beckenbauer kicken darf." Das Stadion ist jetzt ein anderes und die FCB-Stars tragen andere Namen, an der grundsätzlichen Faszination hat das für ihn aber nichts verändert.

Er sei wahrscheinlich schon etwa hundert Mal zu Fußballspielen nach München gefahren - nach Unterhaching, zum TSV 1860 und zu den Bayern -, so ganz genau wusste es Streich nicht mehr. Aber jedes Mal denke er auf dem Weg dorthin: "Allein deshalb lohnt sich schon alles, dass wir dort kicken, und 80.000 sind da, und wir dürfen da mitgestalten."

Miese Bilanz in München

Von Erfolg war das allerdings nur ganz selten gekrönt. 23 Spiele hat der SC dort bestritten, 20 davon verloren, und drei Mal ein Unentschieden geholt - allerdings nur ein Mal mit Streich, beim 1:1 im November 2018. Die anderen beiden Remis gab es in den 1990er Jahren mit Trainer Volker Finke.

"Wir haben es schon auf alle möglichen Art und Weisen probiert in München", sagte Streich, "einen neuen Ansatz habe ich nicht, aber wir hatten keine schlechten Spiele bei den Bayern." Außerdem seien negative Statistiken "auch immer Motivation", und der Sport-Club habe "nichts zu verlieren, aber auch nichts zu verschenken".

Der Pokal-Finalist des Vorjahres, der das Endspiel im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig verlor, spielt erneut eine besonders gute Saison. "Es ist sensationell, was die Mannschaft seit vielen Monaten leistet", sagte Streich. "Wir gehen von einem besonderen Ereignis zum nächsten besonderen Ereignis." Er zählte dazu vor allem das Europa-League-Achtelfinale gegen Juventus Turin, nachdem das Team die Gruppenphase ungeschlagen beendet hatte.

Wenn alles läuft und Glück dazu kommt - dann können wir die Sensation schaffen. Christian Streich

Deswegen sollen die Spieler auch in München "mutig sein und nicht ängstlich, wenn das Bayern-Trikot auf sie zurennt", was vor allem eine "psychologische Geschichte" sei. "Wenn alles läuft, wir einen überragenden Torhüter haben, eine überragende Defensivleistung, und Glück dazu kommt - dann können wir die Sensation schaffen", sagte Streich. "Erst wenn der Ball über der Linie ist, ist es ein Tor, bis dahin kannst du alles verteidigen."

Atubolu rückt auch im Pokal ins zweite Glied

Im Tor wird diesmal Stamm-Keeper Mark Flekken stehen, nachdem in den beiden vergangenen Pokalspielen gegen St. Pauli und in Sandhausen U 21-Nationaltorhüter Noah Atubolu (20) den Vorzug erhalten hatte. Es gehe "um die Gesamtkonstellation", auch mit dem folgenden Ligaspiel gegen die Bayern am kommenden Samstag, "und nicht darum, dass wir es Noah nicht zutrauen", erklärte Streich.

Verzichten muss er weiter auf Verteidiger Philipp Lienhart, der nach seiner Oberschenkelverletzung aus dem Hinspiel in Turin weiter Probleme hat. Er soll in Freiburg mit der zweiten Mannschaft trainieren, um möglicherweise am Samstag beim Heimspiel gegen den FCB wieder eine Option zu sein. Der am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen Hertha BSC Gelb-gesperrte Stürmer Michael Gregoritsch ist hingegen wieder an Bord.

Im Hinspiel in der Liga haben die Freiburger 0:5 verloren. Dass die Bayern nun nicht mehr von Julian Nagelsmann, sondern von Thomas Tuchel trainiert werden, hat für Streich keine Bedeutung. "Er hat viel Erfahrung als Trainer, und wird viel nach Gefühl gehen und nach Gesprächen mit Spielern, die lange da sind", sagte er über Tuchel, auf den er mit dessen vorherigen Teams bereits mehrfach getroffen ist. Der SC-Coach geht davon aus, "dass sie spielen wie gegen Dortmund, sie waren ja erfolgreich".