Streich hat "Juve mit der Muttermilch aufgesogen"

SC-Trainer Christian Streich freut sich nach der Auslosung des Europa-League-Achtelfinales auf seinen "Sehnsuchtsort" Italien, Vincenzo Grifo auf das Treffen mit Nationalmannschaftskollegen bei Juventus Turin.

Streich hat von dem namhaften Gegner der Freiburger in der Europa League am Trainingsplatz erfahren, wo er Kindern nach der Einheit Autogramme gab. "Vince hat sich vielleicht am meisten gefreut", sagte der SC-Coach über den italienischen Nationalspieler Grifo, aber auch bei den anderen sei die Freude groß gewesen. "Das wird sicherlich ein Höhepunkt für uns im Verein. Wir Alten haben den Namen Juve mit der Muttermilch aufgesogen", so Streich, "wer da alles gespielt hat in dem Verein, was für Größen, da freuen wir uns, weil es eben kein Freundschaftsspiel ist und wir Turin zur Saisoneröffnung empfangen, sondern weil es ein europäischer Wettbewerb ist."

SC mit Außenseiterchancen

Gefragt nach seinen Lieblingsspielern unter den Ehemaligen bei Juve geriet er geradezu ins Schwärmen über Giorgio Chiellini, der ihm nicht nur sportlich, sondern auch durch seine Universitäts-Abschlüsse imponiert habe. Von den aktuellen Spielern hob er unter anderem Angel di Maria hervor, der beim 3:0 in Nantes am Donnerstagabend alle drei Tore erzielte. Auch wenn gegen die Italiener "in zwei Spielen viel zusammen kommen muss", damit der Sport-Club ins Viertelfinale einzieht, "beim Kicken gibt's immer Chancen im Vergleich zu anderen Sportarten", sagte Streich. "Das ist einer der zahlreichen Gründe, warum so viele Menschen auf diesem Planeten immer wieder Fußball schauen."

Juve ist auch für Grifo Favorit. "Das wird ein Kracher und nicht einfach, aber wir gehen da mit ganz viel Euphorie hin", kündigte der 29-Jährige an, "Juventus ist eine Wahnsinns-Mannschaft, hat eine unglaubliche Geschichte, viele tolle Spieler und ein cooles Stadion - davon träumt man immer, mal gegen solche Mannschaften zu spielen." Außerdem gebe es in seiner Familie einige Juve-Fans, und er selbst freut sich auch darauf, ein paar Kollegen zu treffen, mit denen er schon in der italienischen Nationalmannschaft zusammen gespielt hat.

Private Premiere im Piemont

Zum attraktiven Gegner kommt hinzu, dass ein weiterer Wunsch des SC-Trainers erfüllt wurde, der mit seinem Team gerne in eine Stadt reisen wollte, in der er noch nie war. Das Piemont kenne er zwar, nach Turin habe er es aber noch nicht geschafft, erklärte Streich. "Italien ist für mich auch immer ein Sehnsuchtsort gewesen, ein wunderbares Land, sehr facettenreich. Ich gehe wahnsinnig gerne dort in den Urlaub."

Zudem liegt Turin nur rund 500 Kilometer von Freiburg entfernt, so dass sich sicherlich am 9. März viele SC-Fans auf den Weg dorthin machen werden. Das Ticketkontingent für die Gäste dürfte wohl nicht reichen. "2000 kriegst du da nur? Das ist zu wenig. Die sollen uns 10.000 geben", sagte Streich, als er von seinem Pressesprecher hörte, dass der Verein nach aktuellem Stand vermutlich nur etwa 2000 Karten für seine Fans bekommen wird.