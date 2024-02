Streich, Hartenbach und die knifflige Höfler-Frage

Nicolas Höfler kam zuletzt zweimal von der Bank. Momentaufnahme oder bröckelnder Status der langjährigen Säule auf der Sechs?

Vor dem Duell mit Landesrivale Stuttgart hat der Sport-Club am Samstag seine Fans zu einer besonderen Einstimmung aufgerufen: zur Teilnahme an einer Großdemonstration gegen Rechtsextremismus. Der SC unterstützt ein großes Bündnis aus der Breite der Stadtgesellschaft, das sich ab 11 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge für Demokratie, Menschenrechte und eine vielfältige Gesellschaft positioniert.

Während einige Mitarbeitende und das SC-Logo bei der Veranstaltung präsent sein werden, wird sich Christian Streich, der zuletzt an einer ähnlichen Demonstration teilgenommen hatte, zu dieser Zeit um die Spielvorbereitung kümmern. Nach der verdienten 1:3-Niederlage in Bremen kann der Freiburger Coach gegen den VfB wieder auf die dort fehlenden Roland Sallai, der nach einem Infekt diese Woche ins Training zurückkehrte, und Manuel Gulde (Gelb-Rot-Sperre) bauen.

Manuel wird spielen. Christian Streich

Routinier Gulde, der vor seiner Sperre weitgehend stabile Leistungen zeigte und mit einer Vertragsverlängerung belohnt wurde, bekam von Streich vorab eine Startelfgarantie: "Manuel wird spielen, aber wir schauen noch, ob wir zwei, oder drei Innenverteidiger aufstellen." Was auf die allwöchentliche Systemfrage beim SC anspielt: ein 4-2-3-1, ein 3-4-3 oder eine Mischform?

Höfler zuletzt zweimal von der Bank

In allen Varianten bieten Streich und Co. im Normalfall eine Doppelsechs auf und stehen daher erneut vor der kniffligen Frage: Kehrt Nicolas Höfler, den beim SC alle nur "Chicco" nennen, in die Startelf zurück? Zuletzt kam der ballsichere Stratege zweimal nur als Joker. Eine Rarität, zählt das Eigengewächs doch schon seit 2015 zu den absoluten Freiburger Säulen.

In der Erfolgssaison 2022/23 war der Sechser zweimal gesperrt und wurde eineinhalb Spiele geschont, stand 43- mal in der Startelf. 2021/22 hatte er auch nur angeschlagen oder gesperrt gefehlt und mit drei Toren und sieben Assists in 35 Pflichtspielen seine bisher beste Saison als Profi hingelegt.

Auch in dieser Spielzeit startete der ballsichere Stratege nach dem Ablauf zweier Rot-Sperren direkt wieder. Nicht so aber nach seiner Gelbsperre am 17. Spieltag. Beim 0:0 gegen Union, aber auch beim 3:2 gegen Hoffenheim sowie beim 1:3 in Bremen bildete der bisherige Höfler-Partner Maximilian Eggestein (27) mit Senkrechtstarter Merlin Röhl (21) die Doppelsechs.

Leistungsprinzip: Trainerteam zeigt sich kosequent

Nur eine Momentaufnahme oder bröckelt der Status Höflers, der im März 34 Jahre alt wird? "Ich erkenne bei Chicco kein Nachlassen", sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach, "aber jetzt haben es die anderen beiden einfach gut gemacht und die Trainer mussten Merlin nicht mehr nach vorne ziehen, weil dort kein akuter Bedarf mehr war. Deshalb war Chicco mal der Leidtragende."

Die Daten untermauern Hartenbachs Urteil. Im Vergleich zu Höflers bester Saison 2021/22 blieben viele Werte ähnlich. Nur seine Passquote in der Liga stieg auf aktuell 87,9 Prozent (83,7), während die Zweikampfquote hingegen auf 50,0 Prozent (57,6) fiel. Höfler ist auch für den Sportdirektor eine besondere Personalie. "Eigentlich gehört Chicco auf den Platz", sagt der 59-Jährige und schränkt erneut ein: "Aber es zeigt auch die Konsequenz im Trainerteam, das sonst unglaubwürdig werden würde." Stichwort Leistungsprinzip.

Daran machte auch Streich am Donnerstag seine jüngsten Bankmandate für Höfler fest: "Der Merlin und der Maxi haben einfach gute Leistungen gezeigt. Das ist der Konkurrenzsituation geschuldet, dass Chicco jetzt zuerst auf der Bank war. Das kann sich nach jedem Spiel wieder ändern, je nach dem, welche Leistungen gezeigt wurden."

Eventuell also schon gegen Stuttgart. In Bremen gehörten Eggestein und Röhl zwar noch zu den besseren Akteuren, konnten die verdiente Niederlage aber auch nicht abwenden. Genauso wenig wie Höfler, der für gut 20 Minuten nach der Umstellung auf ein 3-4-3 neben Eggestein im Zentrum spielte, während Röhl nach rechts auswich.

Röhl wieder nach vorne? "Eine Option"

Es gelte Dinge zu verändern, die gegen Union und Hoffenheim bereits viel besser funktionierten, so der Konsens beim SC. Also wieder Eggestein und Röhl? Oder Eggestein und Höfler und Röhl doch wieder vorne? Gut möglich, da Röhl sowohl im 4-2-3-1 als Zehner als auch im 3-4-3 auf der Halbposition Akzente setzen kann. "Das ist eine Option. Merlin kann auf mehreren Positionen spielen, das ist positiv für uns", meint Streich.

Selbst wenn Höfler wieder auf der Bank startet, sein Stellenwert bleibe hoch, sagt Hartenbach: "Auch Chicco wird nicht jünger, aber so wie er arbeitet, ist sein Körper noch lange zu guten Leistungen fähig. Wenn man sich einen Top-Profi vorstellt, ist es Chicco." Die Einsatzzeiten könnten allerdings auch künftig punktuell sinken. Was weniger an Höfler liegt.

Wie Hartenbach Höflers Zukunft einschätzt

"Es könnte sein, dass er mehr Pausen bekommt, weil seine Positionskollegen besser geworden sind. Ich traue Chicco aber auch wieder 15 Spiele in Folge zu", meint Hartenbach. Vor allem Eggestein hat sich in einigen Bereichen gesteigert, tritt nun als stabile Säule auf. Schon in den vergangenen beiden Saisons war der Ex-Bremer Stammkraft, hätte in einer Situation wie jetzt, mit dem durchgestarteten, dynamischen Youngster Röhl, aber womöglich für Höfler weichen müssen.

Abseits von Röhl sind auch mit Blick auf den wieder fitten Sallai und den in Bremen blassen Michael Gregoritsch Änderungen in der Offensive möglich. Die Freiburger Aufstellung verspricht also in mehrerer Hinsicht Spannung.