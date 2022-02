Streich hätte sich Treffen mit Weinzierl gewünscht

Freiburgs Trainer Christian Streich setzt vor dem Auswärtsspiel in Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) darauf, dass Serien irgendwann brechen. Und er hofft, dass es beim FCA nicht den Baumgart-Effekt gibt.

Christian Streich gefällt es gar nicht, dass er beim Spiel am Samstagnachmittag an der Seitenlinie nicht auf FCA-Trainer Markus Weinzierl treffen wird, weil der in Corona-Quarantäne ist. Das dürfte damit zusammenhängen, dass er die gleiche Situation im letzten Auswärtsspiel beim 1. FC Köln hatte, als Steffen Baumgart zu Hause bleiben musste - der Sport-Club verlor mit 0:1. "Das mag ich gar nicht, mir ist es lieber, die Trainer sind da und nicht irgendwo anders", sagte der SC-Coach. Er hofft trotzdem darauf, dass seinem Team der erste Auswärtssieg überhaupt in Augsburg gelingt. "Irgendwann brechen die Serien", sagte Streich. In seinem Hinterkopf ist allerdings auch noch das 3:3 im Dezember 2017, bei dem der SC bis zur Nachspielzeit 3:1 geführt hatte.

Die aktuelle Augsburger Mannschaft hält er für besser, als es der Relegationsplatz nahelegen würde, schließlich hätte sie schon gegen die Bayern und Union Berlin gewonnen. "Sie haben Power, fußballerische Qualität und eine richtig robuste Mannschaft, die das nicht in jeder Phase so auf den Platz gebracht hat, dass sie mehr Punkte hätten." Streich verwies auch darauf, dass der FCA seit dem Aufstieg 2011 nie abgestiegen ist, "obwohl sie schon oft in kritischen Phasen waren". Andererseits will er sich vor allem auf sein Team konzentrieren. "Die Spieler wissen, dass wir nicht zufrieden waren mit den letzten zwei Auftritten", sagte er, "wir können nichts erzwingen, aber wir nehmen den Fight in Augsburg an und wollen so spielerische Akzente setzen, dass wir in der einen oder anderen Szene Augsburg weh tun können - fußballerisch."

Keitel fällt aus, Keven Schlotterbeck zurück im Training

Nach der Niederlage in Köln und dem darauffolgenden Unentschieden gegen Mainz gibt es außerdem Einsatzchancen für Spieler, die zuletzt gar nicht oder nur kurz auf dem Platz waren. Keine Rolle wird am Samstag und auch in den kommenden Wochen Yannik Keitel spielen. Er hat sich im Training einen Zeh gebrochen, der nun konservativ behandelt wird. "Er hat Pech, er war auf einem guten Weg, aber er kann mit Rückschlägen umgehen", kommentierte Streich die Verletzung. Wieder im Mannschaftstraining ist hingegen Keven Schlotterbeck nach überstandener Corona-Infektion. In der Innenverteidigung wird es aber kaum Wechsel geben, die sind eher in der Offensive und eventuell im Mittelfeld zu erwarten.

Möglich ist auch, dass die jungen Spieler mal wieder eine Chance erhalten. Streich lobte sowohl Noah Weißhaupt („Er hat sich verbessert in puncto Torgefahr, er ist hungrig, er steht besser, er trifft bessere Entscheidungen.“) als auch Kiliann Sildillia für ihre guten Auftritte in der zweiten Mannschaft. Auch Winter-Neuzugang Hugo Siquet hätten die beiden Drittligaspiele gut getan. "Bei uns wäre er nicht reingekommen, und nichts kann das Spielen ersetzen", sagte der SC-Coach. Am Freitag ist der 19-jährige Belgier allerdings mit in den Bus nach Augsburg gestiegen, wird also nicht mit der U23 gegen Meppen spielen.

Besonderes Training für Rückkehr zum Erfolg?

Die zurückliegende Trainingswoche stimmt Streich optimistisch, dass der Sport-Club am Samstag anders auftreten wird als zuletzt. Nach dem Remis gegen Mainz hatte er angekündigt, an den "Basics" arbeiten zu wollen, und dass es auch nicht so angenehme Trainingseinheiten geben könnte. "Abläufe, Organisation gegen den Ball, Abstände und Räume schließen" hätten in dieser Woche auf dem Programm gestanden, aber auch die Kreativität am Ball. Die Spieler hätten "engagiert und fokussiert" mitgezogen, und letztlich "hat es wahrscheinlich doch Spaß gemacht, weil wir das meiste doch mit dem Ball gemacht haben".