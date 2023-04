Streich hadert mit ausbleibenden "Momenten"

Nur wenige Tage nach dem Pokal-Erfolg traf der SC Freiburg erneut auf den FC Bayern - und ging diesmal leer aus. Nach dem 0:1 war Christian Streich mit der Leistung seiner Mannschaft grundsätzlich zufrieden, haderte aber doch etwas.

"Am Dienstag waren es zwei Weitschüsse von uns, heute reicht einer für die Niederlage. So ist es dann im Fußball", beschrieb Freiburgs Trainer Christian Streich die Geschehnisse beim schnellen Wiedersehen mit dem FC Bayern.

Während sein Team am Dienstag beim 2:1-Pokal-Coup nach einem Traumtor von Nicolas Höfler zum 1:1 ausgeglichen hatte und in der Nachspielzeit durch einen weiteren Distanzschuss von Höfler zum späten Siegtreffer durch den folgenden Elfmeter von Lucas Höler gekommen war, waren es beim erneuten Aufeinandertreffen vier Tage später die Münchner, die aus der Ferne zum Erfolg kamen: Innenverteidiger Matthijs de Ligt war der Torschütze - letztlich der goldene.

Streich und der ausbleibende Moment

Auch wenn die Bayern über 90 Minuten eine Vielzahl an Chancen liegen ließen, hätte zur Pause der Sport-Club führen können: "Bayern hat in der ersten Halbzeit zwei bis drei große Torchancen. Und dann brauchst du den Moment: Ritsu (Doan, Anm. d. Red.) grätscht den Ball an den Pfosten."

Weil der japanische Nationalspieler aber in der 44. Minute freistehend aus kurzer Distanz nur das rechte Aluminium traf, ging es torlos in die Kabine.

Aus der Pause kamen die Münchner dann mit viel Druck und belohnten sich schließlich auch in Minute 51. In der Folge gelang es dem Rekordmeister aber nicht, die Entscheidung herbeizuführen. So blieb der Sport-Club weiter in der Partie und hatte in der 70. Minute erneut einen dieser von Streich angesprochenen "Momente" - erneut blieb der Erfolg aus: Yann Sommer parierte den abgefälschten Schuss des eingewechselten Roland Sallai irgendwie.

In der Schlussphase machten die Breisgauer dann immer mehr auf, Innenverteidiger Matthias Ginter spielte zum Beispiel im Angriff. Durch die sich dadurch bietenden Räume kamen die Bayern zu noch mehr Chancen. "Wenn du beim 0:1 was holen willst, dann musst du aufmachen am Ende, dann ist das nichts Unnormales", sagte Keeper Mark Flekken, der ein weiteres Gegentor ein ums andere Mal verhinderte.

Auch wenn der Torhüter so sein Team bis zum Ende im Spiel gehalten hatte, diesmal glückte dem SCF nicht wie noch am Dienstag der Lucky Punch, weshalb Streich auch ein bisschen haderte: "Ich bin hochzufrieden mit der Mannschaft. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Selbstverständlich hat Bayern mehr Torchancen. Aber wir haben drei richtig gute. Und wenn du eine machst, kannst du unentschieden spielen."

Wichtige Freiburger Wochen

Allerdings hätte auch dieser eine Punkt nicht ausgereicht, um RB Leipzig, das am Abend 1:0 bei Hertha BSC gewann, hinter sich zu halten. Somit rutscht Freiburg zunächst einmal aus den Champions-League-Rängen auf Platz fünf ab.

Auf den Sport-Club warten also wichtige Wochen. Die nächsten Gegner sind mit Bremen, Schalke und Köln vermeintlich einfachere.

Nach diesem Dreierpack steht dann das nächste Highlight an: das Halbfinale im DFB-Pokal (2. und 3. Mai). Wer dort der Gegner wird, das entscheidet sich am Sonntagabend ab 19 Uhr (LIVE! bei kicker). In der Lostrommel befinden sich Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und der VfB Stuttgart.