Streich hadert - Höler lobt "ganz andere Einstellung"

Nach der 0:6-Klatsche gegen Wolfsburg hat sich Freiburg mit einem 1:1 gegen Frankfurt rehabilitiert. Im Breisgau ist man mit der Leistungssteigerung zufrieden, dabei war sogar ein Sieg drin.

Über 40 Minuten liefen die Freiburger im Heimspiel gegen Frankfurt (1:1) an und waren mit einer Zweikampfquote von 80 Prozent klar besser im Spiel - trotz weniger zwingender Torchancen war die Führung gefühlt nur eine Frage der Zeit. Auch, weil die als Tabellenzweiter in die Partie gegangene Eintracht aus Frankfurt herzlich wenig anzubieten wusste und bis kurz vor der Pause offensiv praktisch nicht stattfand. Doch mit der ersten guten Aktion stellte die SGE das Spiel auf den Kopf, Kolo Muani traf die Breisgauer mit seinem präzisen Flachschuss mitten ins Mark.

Zur Pause war also klar: Wollte der SCF im Heimspiel noch Zählbares mitnehmen, musste im zweiten Durchgang eine deutlich zielstrebigere Herangehensweise an den Tag gelegt werden. Und die Streich-Elf lieferte ab. Kurz nach Wiederanpfiff traf Ginter zum Ausgleich, wenig später hätte Gregoritsch gar zur Führung treffen können. Weil der Österreicher aus kurzer Distanz aber vergab und sich danach keine nennenswerten Chancen ergaben, blieb es beim Unentschieden.

Ein Ergebnis, das im Breisgau für geteilte Meinungen sorgte. Während Stürmer Lucas Höler, der zu den Aktivposten im Freiburger Offensivspiel gehörte und mit seiner Flanke Gregoritsch in Szene gesetzt hatte, mit der Punkteteilung "ganz gut leben kann", haderte dessen Trainer Christian Streich mit dem Endstand: "Schade ist, dass wir häufiger in gefährliche Situationen kamen, aber das Tor nicht gemacht haben." Er sei deshalb "nicht zufrieden", aber es sei eben kein "Wunschkonzert".

Höler sah sein Team "einen Tick besser" - Streich lobt die Moral

Womit sich beide jedoch einig waren, war die Freude über das Auftreten der Freiburger Manschaft; die Art und Weise, wie man sich gegen die SGE präsentierte. "Ich glaube, wir waren einen Tick besser und hätten den Sieg verdient gehabt. Aber wenn wir letzte Woche so hoch verlieren, dann war es wichtig heute eine ganz andere Einstellung zu zeigen - und die haben wir glaube ich auf den Platz gebracht", befand Höler im Interview bei "Sky".

Während Freiburg in Wolfsburg noch zu keiner Zeit in die Zweikämpfe fand, agierte man gegen Frankfurt hellwach - die deutliche Leistungssteigerung war somit nicht von der Hand zu weisen. Das erfreute auch Streich, dem besonders die Moral seiner Mannschaft imponierte: "Frankfurt macht das Tor, aber das haben die Jungs gut weggesteckt. Wir waren 0:1 in Rückstand und die Jungs haben sich zurückgekämpft."