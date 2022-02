Streich "gottfroh" über Schmids Startelf-Comeback

Ein halbes Jahr nach seiner schweren Corona-Erkrankung stand Jonathan Schmid in Augsburg zum ersten Mal wieder in der Startelf des SC Freiburg in der Bundesliga - und machte damit wohl nicht nur seinen Trainer glücklich.

Zehn Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit war der Arbeitstag für Jonathan Schmid am Samstagnachmittag bei seinem Ex-Club Augsburg beendet, für ihn kam Lukas Kübler, der in 19 der bisherigen 23 Bundesligaspiele von Beginn an als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist. "Johnny war nach 55 Minuten platt, aber ich wollte ihn spielen lassen, weil er es einfach über das Training verdient hatte, und ein bisschen - zu ein, zwei, drei Prozent -, weil er hier in Augsburg gespielt hatte", erklärte SC-Trainer Christian Streich nach dem 2:1-Erfolg.

Das war nicht absehbar, es hätte auch ganz anders laufen können mit Long-Covid, er hatte eine kritische Phase. Christian Streich

Neben dem ersten Bundesligasieg der Freiburger in Augsburg freute er sich auch sehr über das Startelf-Comeback des Franzosen, ein halbes Jahr nach dessen Covid-19-Erkrankung. "Er hatte schwer Corona, das muss man so sagen. Wir sind sehr glücklich, dass er gesundet ist, das war nicht absehbar, es hätte auch ganz anders laufen können mit Long-Covid, er hatte eine kritische Phase", sagte Streich emotional berührt, "wir hatten ein paar Monate lang große Sorgen im Verein."

Seit Januar wieder im Bundesliga-Kader

Ende August erkrankte Schmid, der damals nicht geimpft war. Er nahm unter anderem innerhalb kurzer Zeit zehn Kilo ab, hatte einen schweren Verlauf. Mitte Dezember stand er erstmals wieder auf dem Platz, im Drittliga-Auswärtsspiel der Freiburger U 23 in Wiesbaden. In der Bundesliga gehörte er ab Januar wieder zum Kader, und wurde Anfang Februar in Köln erstmals wieder eingewechselt. Sein Startelf-Comeback in Augsburg verlief unspektakulär (kicker-Note 4), seine gute Freistoßtechnik konnte er nur einmal kurz aufblitzen lassen, als ein Versuch in der Anfangsphase neben dem Tor landete.

Auch weil längere Zeit nicht klar war, ob Schmid überhaupt wieder Bundesliga spielen kann, hat der Sport-Club im Winter Hugo Siquet für die rechte Abwehrseite verpflichtet. Nach zwei Einsätzen in der 3. Liga gehörte der Belgier in Augsburg zum Bundesligakader, musste da aber mit der Bank vorlieb nehmen. Mit konstanten Leistungen hat Kübler in dieser Saison auf der Rechtsverteidiger-Position überzeugt, und er hat sich auch bei seinen Offensivaktionen verbessert. Das wurde zuvor immer als Schmids Vorteil auf dieser Position ausgemacht, dem dafür Defizite in der Defensive angekreidet wurden. Kübler galt daher eher als Option bei einer Viererkette, und Schmid vor einer Dreierkette.

Jetzt konkurrieren beide wieder miteinander, und auch mit Neuzugang Siquet um den Platz in der Anfangsformation. Bei Schmid scheint da aber weiterhin auch Grundlagenarbeit gefordert zu sein, nach der langen krankheitsbedingten Pause. Sein Trainer war aber erst mal nur "gottfroh, dass er wieder gesund auf dem Platz stand".