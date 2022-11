Streich gesteht Fehler ein: "Ich hätte drei bis vier Mal wechseln müssen"

Der SC Freiburg ärgerte sich nach dem 1:3 in Leipzig über den VAR. Trainer Christian Streich aber auch ein bisschen über sich selbst.

Erst Dortmund, dann Bayern, jetzt Leipzig. Nur die drei Champions-League-Teilnehmer haben es in dieser Saison bisher geschafft, den SC Freiburg zu schlagen. "Gegen die drei Mannschaften kann man auch verlieren. Es waren zwei Auswärtsspiele und nur ein Heimspiel", resümierte Lucas Höler am Mittwochabend nach der Niederlage bei RB. Gegen den BVB (1:3) verloren die Breisgauer höchst unglücklich, gegen die Bayern hochverdient (0:5), gegen Leipzig war es eine Mischung aus beidem. "Damit es gleich klar ist, der Sieg von Leipzig ist absolut verdient", stellte Trainer Christian Streich direkt zu Beginn der Pressekonferenz klar.

Doch der Endstand fiel erst durch einen strittigen Elfmeter. Nicolas Höfler bezeichnete es als "absoluten Witz", dass Referee Harm Osmers nach einem Kontakt zwischen ihm und dem Leipziger Christopher Nkunku auf den Punkt zeigte. Torhüter Mark Flekken, der das Geschehen aus der Nähe verfolgen konnte, bewertete die Szene ähnlich. "Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wenn man bei sowas einen Elfmeter pfeift, dann können wir besser aufhören. Dann muss man bei jeder Eckballsituation Elfmeter pfeifen, wenn da ein bisschen gezogen wird", monierte der Keeper, der beim Strafstoß von Emil Forsberg überwunden wurde. Streich („Warum hat man den VAR?“) stellte die seit Wochen in der Kritik stehende Videoüberprüfung in Frage. Denn Osmers schaute sich die Szene selbst nicht mehr an.

Doch die Freiburger waren faire Verlierer. Die Schuld für die Niederlage suchten sie in erster Linie bei sich selbst. Streich wollte der Spielstärke der Sachsen schon im Vorfeld mit einer taktischen Umstellung entgegenwirken. "Wir haben probiert, Dreierkette zu spielen, um dieses Umschaltspiel von Leipzig, das seinesgleichen sucht, nicht aufkommen zu lassen", erklärte der 57-Jährige. Erst zum dritten Mal in dieser Saison wich Streich von der gewohnten Viererkette ab, erstmals hatte er in der Startelf auf Topscorer Vincenzo Grifo (sechs Tore, drei Vorlagen) verzichtet.

Streich verwirft Wechselgedanken in der Pause

Der Schachzug ging jedoch überhaupt nicht auf, die bisher zuverlässige Offensive blieb bis zum überraschenden 1:2-Anschlusstor von Lukas Kübler ohne Torchance. Selbst ließen die defensiv sonst so stabilen SC-Profis deutlich zu viele Leipziger Gelegenheiten zu.

In der Halbzeitpause hatte Streich mit dem Gedanken gespielt, größere Korrekturen vorzunehmen. Doch es blieb beim Gedanken. "Ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss in der Halbzeit auswechseln, drei oder vier Spieler. Wir haben es diskutiert, ich habe es nicht gemacht, ich hätte es machen müssen, damit wir noch mal Kraft auf den Platz bringen und Intensität", gestand Streich ein.

Schon am späten Sonntagnachmittag haben alle Beteiligten die Chance, es wieder besser zu machen. Im Topspiel der beiden Bayern-Verfolger empfängt der Sport-Club um 17.30 Uhr Union Berlin.