Streich: "Gegen Bayern zu kämpfen, ist etwas Wunderbares"

Christian Streich hat seit seiner Kindheit eine besondere Beziehung zum FC Bayern und freut sich daher sehr auf jedes Duell mit dem Rekordmeister, obwohl sich sein Erfolg dabei bisher in Grenzen hielt. Im Spitzenspiel am Samstag will der Freiburger Trainer dem Tabellenführer "unbedingt die Stirn bieten".

"Ich bin seit 50 Jahren beim Fußball, jeden Tag gefühlt. Entweder auf dem Kickplatz oder früher als Bub und Bayern war immer das Maß aller Dinge", blickte Streich am Freitagmittag zurück und erzählte, wie er als kleiner Junge die Triumphe der Münchner im Europapokal der Landesmeister in den 70er Jahren auf dem Schoß seines Vaters im Fernsehen verfolgte: "Das waren Höhepunkte, weil damals nicht viele Spiele live kamen. Ich weiß noch Szenen aus diesen Spielen, weil es so eingefressen ist. Das war Bayern München, das waren unseren absoluten Heroes, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Bulle Roth."

Sein ganzes Leben über sei der Verein Bayern München präsent gewesen. "Und jetzt darf ich gegen sie spielen seit ein paar Jahren, in der A-Jugend durfte ich auch schon oft gegen sie spielen. Und dann haben wir sogar mal gewonnen in der A-Jugend und dann waren viele Zuschauer in der Fußballschule. Für mich ist Bayern etwas nicht Unwichtiges in meinem Fußballleben. Und gegen Bayern München zu spielen und zu kämpfen, ist für mich etwas Wunderbares."

Die schönen Erinnerungen werden Streich und seine Spieler am Samstag aber nicht in Ehrfurcht erstarren lassen. Im Gegenteil. "Wir wollen ihnen unbedingt die Stirn bieten, auch wenn sie nur halb so groß ist wie ihre bayerische. Aber unsere soll auch stark und hart sein. Dann werden wir sehen, was rauskommt. Wir fahren total mit Freude dahin und ich bin immer mit Freude dahingefahren, auch wenn wir nicht so gut dastanden, weil ich einfach so gerne gegen Bayern kicke, weil es etwas Besonderes ist, immer wieder, immer wieder."

Um die Einstellung seiner Spieler macht sich Streich keine Sorgen

Bis auf die Langzeitausfälle Jonathan Schmid, Nils Petersen, Roland Sallai und Kimberly Ezekwem hat Streich keine Personalsorgen und sich wie vor jedem Spiel intensiv mit seinem Trainerteam beraten, ob er wie zuletzt gegen Fürth (3:1) auf das 4-4-2- oder das 3-4-3-System setzt, das in den sechs Pflichtspielen davor zu Beginn des Spieles zum Einsatz kam. Die Entscheidung verriet er erwartungsgemäß allerdings auch diesmal nicht. Abseits von der Grundformation kommt es ohnehin mehr darauf an, wie jeder einzelne Profi in der Münchner Arena auftritt und die Zweikämpfe mit den Topspielern des Abo-Meisters annimmt.

Um die Einstellung seiner Spieler vor diesem viel beachteten und für die Freiburger ungewohnten Spitzenspiel macht sich Streich keine Sorgen, auch wegen der Vergangenheit: "Ich war sehr zufrieden mit der Haltung, wie wir in den letzten Jahren nach München gefahren sind. Wir haben es geschafft - toi, toi, toi - in München einige Spiele doch sehr eng zu gestalten", sagte der 56-Jährige und hat dabei vor allem die drei jüngsten Duelle in der bayerischen Landeshauptstadt im Kopf.

Zum Direktvergleich

Vergangene Saison verlor der SC 1:2, nachdem Nils Petersen in der Schlussphase mit einem Lattentreffer den Ausgleich nur knapp verpasst hatte. Nach dem 1:3 am 33. Spieltag 2019/20 ärgerte sich Streich tagelang darüber, dass sein Team vorhandene Räume nicht besser genutzt hatte und im November 2018 erreichten die SC-Profis durch einen späten Treffer von Lucas Höler ein 1:1 - der bisher einzige Punktgewinn in München in acht Anläufen unter Streich, der von insgesamt 17 Duellen mit dem FCB als Profi-Coach zumindest eines gewann: Im Mai 2015 zu Hause mit 2:1, als die Bayern schon Meister waren und der SC trotz dieses Sensationssieges eine Woche später durch ein 1:2 in Hannover abstieg.