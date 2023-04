Streich: "Für uns geht’s um viel"

Als Tabellen-Vierter reist der SC Freiburg zum Auswärtsspiel nach Köln, und hat dabei wieder mehr personelle Optionen als in den Vorwochen. Das dürfte auch für den Doppelpack gegen Leipzig nächste Woche wichtig sein.

Christian Streich kann mit dem SC Freiburg in Köln den dritten Bundesliga-Sieg in Folge feiern. IMAGO/Eibner

Matthias Ginter hatte von den drei "Big-Point-Spielen" gesprochen - in Bremen, gegen Schalke und in Köln (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) -, von denen die Freiburger zwei Drittel bereits gewonnen haben. Jetzt sollen in seinem dann 100. Bundesligaspiel für den Sport-Club drei weitere wichtige Punkte beim Effzeh dazukommen.

Das sieht auch sein Trainer so. "Für uns geht’s um viel. Was es bedeuten würden, wenn wir in Köln gewinnen würden, weiß wohl jeder", sagte Christian Streich. Er freute sich darüber, dass es durch die beiden jüngsten Siege gelungen ist, dass im Kampf um die internationalen Plätze keine Mannschaft näher herangerückt ist, "und wir bei der einen oder anderen Mannschaft für ein bisschen mehr Abstand gesorgt haben".

Eggestein und Sallai kehren zurück

Vor der nächsten englischen Woche mit dem Pokal-Halbfinale gegen Leipzig entspannt sich zudem die personelle Situation bei den Freiburgern. Maximilian Eggestein und Roland Sallai haben ihre Gelbsperren abgesessen, Manuel Gulde ist nach einer Oberschenkelverletzung zurück auf dem Trainingsplatz. "Es ist positiv, dass die, die reinkamen, so stabil da waren", sagte Streich über Doppelpacker Michael Gregoritsch und Yannik Keitel, die gegen Schalke für die beiden Gesperrten in die Startelf zurückkehrten.

Vor dem Auswärtsspiel in Köln steht nur hinter Ritsu Doan, der zuletzt immer wieder mit Infekten zu kämpfen hatte, ein kleines Fragezeichen. "Wir brauchen maximale Energie in Köln", erklärte Streich. Das Heimspiel am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Leipzig habe für ihn bei der Aufstellung aber "gar keine Relevanz".

Er rechnet damit, dass es "ein attraktives Spiel" werden könnte, da Köln wie zuletzt auch Schalke "offensiven Fußball sucht, und das gibt uns Möglichkeiten". Aber sein Team müsse auch gegen die immer häufiger praktizierten 3-5-2-Systeme "Lösungen finden", betonte Streich. Viele würden sich ein Beispiel an Union Berlin nehmen, weil die erfolgreich sind, und sehr verdichtet gegen den Ball spielen, um aufs Umschaltspiel zu setzen. "Immer wenn Mannschaften etwas besonders gut machen, schaut man hin, das machen wir ja auch", sagte Streich. Zu ihm seien auch schon Trainer gekommen, die ihm gesagt haben, dass sie versucht hätten, Freiburger Spezifika einzubauen.

"Coole Mannschaft" mit einem "coolen Trainer": Streich lobt Gegner Köln

Köln ist für ihn "eine coole Mannschaft" mit einem "coolen Trainer", die ihre Stärken in "Mentalität, Leidenschaft und Überzeugung" habe. Steffen Baumgart passe "wie die Faust aufs Auge - im positiven Sinne - zu so einem Verein und so einer Stadt". Auch im Stadion werde das wieder zu spüren sein. "Da wird es laut und leidenschaftlich, da freuen wir uns drauf", sagte der SC-Coach.

Zumal erneut mindestens 5000 Fans ihr Team begleiten werden. Diese Unterstützung sei wichtig, weil einige Freiburger so viele Spiele in einer Saison machen würden, wie noch nie zuvor in ihrer Karriere. "Die Zuschauer tragen sie, und sind dankbar für das, was die Jungs leisten, das ist sehr schön", so Streich. "Sie sind nicht ermüdet, sie haben noch Hunger." Das habe man gegen Schalke gesehen.

Und auch wenn das Pokal-Halbfinale erst ab Sonntag Thema sein soll, hoffen doch alle beim Sport-Club darauf, dass die lange Saison in die Verlängerung geht, mit einem erneuten Endspiel in Berlin Anfang Juni. In der Bundesliga könnte der SC schon an diesem Wochenende mit einem Sieg in Köln einen Punkterekord aufstellen: Der bisherige Bestwert seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung stammt aus den Saisons 2021/22 und 2000/01, mit am Ende jeweils 55 Punkten. Im Moment haben die Freiburger 53.