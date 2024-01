Streich freut sich auf Bremen: "Enthusiastisches Publikum, tolles Stadion"

Der Bremer Sieg in München hat Christian Streich beeindruckt. Aber auch die Freiburger reisen mit viel Selbstbewusstsein zum Gastspiel beim SV Werder (Samstag, 15.30 Uhr), betonte der SC-Trainer.

Voller Vorfreude auf das Spiel in Bremen: Freiburgs Coach Christian Streich. IMAGO/Sportfoto Rudel

Freiburg und Bremen gehören derzeit zu den formstärksten Teams der Liga. Der Sport-Club holte aus den jüngsten sieben Spielen vier Siege und zwei Remis, bei nur einer Niederlage in der Nachspielzeit vor Weihnachten in Heidenheim (2:3).

Werder ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Für Aufsehen sorgte zuletzt das 1:0 beim FC Bayern München, das sich natürlich auch Christian Streich angeschaut hat, der schon im Vorfeld auf ein 1:1 gewettet hätte, wie der SC-Coach in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Bremen verriet.

Deswegen habe ihn der knappe Sieg auch "nicht verwundert", und er sei auch verdient gewesen. "Bremen hat ein brutal gutes Spiel gemacht, ich habe selten gesehen, dass Bayern im eigenen Stadion so große Probleme hatte", sagte Streich, "sie haben sensationell gespielt, ich war sehr beeindruckt."

Streich sieht "richtig schwere Aufgabe"

Werder habe viele Zweikämpfe gewonnen, sei im Umschaltspiel gut gewesen und zeige generell "eine gute Entwicklung, auch mit jungen Spielern". Deshalb werde auf sein Team eine "richtig schwierige Aufgabe" zukommen: "Die werden machen wie die Maus am Faden nach ihrem Sieg gegen Bayern."

Sie haben sensationell gespielt, ich war sehr beeindruckt. Christian Streich über Werders Auftritt in München

Seine Mannschaft habe allerdings "auch einige Dinge recht gut gemacht", fügte der SC-Trainer hinzu. Beim Heimsieg in Unterzahl gegen Hoffenheim vergangenen Samstag habe seine Mannschaft "Mentalität, fußballerische Qualität und Balleroberungsqualität" gezeigt.

Streich freute sich besonders über zwei Balleroberungen, die zu Toren geführt haben. "Wir waren hungrig, wir waren griffig, wir waren bereit zu laufen und zu fighten, und wir haben immer wieder fußballerische Lösungen gefunden."

Freiburg will Bremer Euphorie "Paroli bieten"

Systematisch könne es sein, dass der Sport-Club in Bremen auf eine "Mischform" setzt, erklärte Streich, der zumindest weiß, was auf seine Mannschaft zukommt, weil die Bremer "in ihrer Grundformation fast immer gleich spielen", und deshalb auch sehr eingespielt seien.

Das 3-5-2 sei schwierig zu bespielen, das hätten auch die Partien gegen Union Berlin und Hoffenheim wieder gezeigt, weil es meistens eine defensiv gute Organisation bedeute. "Darauf müssen wir eine Antwort finden", so der SC-Coach. Die Bremer Euphorie nach dem Erfolg beim Rekordmeister will der Sport-Club ausbremsen, indem er "sofort Paroli bietet über Präsenz auf dem Platz".

Novum in der Freiburger Vereinsgeschichte winkt

Streich freut sich aber auf das "enthusiastische Publikum" in einem "tollen Stadion".

Dort hat er zudem eine sehr gute Bilanz: Freiburg verlor mit ihm nur eins von neun Gastspielen in Bremen (drei Siege, fünf Remis). Und der Sport-Club ist gegen Werder seit fünf Partien ungeschlagen. Auf zwei Remis folgten zuletzt drei Siege hintereinander.

Das Hinrunden-Duell entschied der SC mit 1:0 für sich, durch ein Tor von Maximilian Philipp, der in der Rückrunde 2022/23 noch für Werder aktiv war. Seitdem wartet Philipp auf den nächsten Treffer, fiel allerdings auch wochenlang mit einer Schultereckgelenksprengung aus. Er ist erst seit dem Start nach der Winterpause wieder dabei.

Mit einem Auswärtssieg im Weserstadion könnten die Freiburger für ein Novum sorgen, denn sie sind noch nie mit zwei Siegen in eine Rückrunde gestartet. Bei diesem Vorhaben werden sie von rund 1.700 SC-Fans unterstützt, wenn der Streik der Lokführer und der Notfahrplan der Bahn nicht einigen einen Strich durch die Reisepläne gemacht haben.