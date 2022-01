Streich fordert Reaktion - mit Flekken und Schlotterbeck?

Christian Streich hofft nach dem 1:5-Debakel in Dortmund auf einen anderen Auftritt im Pokal-Achtelfinale am Mittwochabend bei "sehr starken" Hoffenheimern - und kann dabei wohl wieder auf zwei zuletzt schmerzlich vermisste Leistungsträger setzen.

"Nico Schlotterbeck und Mark Flekken fahren mit", sagte Streich am Dienstagnachmittag kurz vor der Abfahrt aus dem Breisgau in Richtung Kraichgau, "bei beiden ist es möglich, dass sie von Anfang an spielen." Kiliann Sildillia, der dritte SC-Profi, der zuletzt wegen einer COVID-19-Infektion ausfiel, bleibt hingegen wie Keven Schlotterbeck, der in Dortmund wegen eines Magen-Darm-Infekts fehlte, für weitere Trainingseinheiten in Freiburg.

Die wahrscheinliche Rückkehr von Stammkeeper Flekken und dem jüngeren Schlotterbeck in die Innenverteidigung dürfte die Chance auf bessere Leistungen und Ergebnisse erhöhen. "Sie haben beide eine sehr gute Vorrunde gespielt", lobte Streich das Duo, mit dessen Hilfe es gelang, nach 17 Partien gemeinsam mit Bayern München die nach Gegentoren (16) beste Defensive der Bundesliga zu stellen. Ohne die Leistungsträger gab es zum Rückrundenstart sieben Gegentore in den Spielen gegen Bielefeld (2:2) und in Dortmund. "Wenn Spieler, die sehr gut drauf sind, ausfallen, dann tut das weh, wie bei anderen Mannschaften auch", räumte Streich ein, "das darf aber keine Entschuldigung sein. Wir haben in beiden Spielen zu viele individuelle Fehler gemacht, die zu Gegentoren geführt haben."

Wir hatten keinen guten Tag, sie hatten eine guten Tag, dann können wir nicht mithalten. Christian Streich

Gegen die Arminia zeichnete vor allem Benjamin Uphoff für die unerwünschten Tore verantwortlich. In der Partie beim BVB unterlief dem Ersatztorwart zwar kein vergleichbarer Patzer, er strahlte jedoch auch keinerlei Sicherheit aus, was auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die schlechte Gesamtleistung der SC-Profis beim 1:5 hatte. Außer den Jokern Kevin Schade und Ermedin Demirovic habe laut Streich am Freitag keiner seiner Spieler gut gespielt. "Wir haben gegen eine der absoluten Top-Mannschaften gespielt. Wir hatten keinen guten Tag, sie hatten eine guten Tag, dann können wir nicht mithalten, dann sind wir auch mal in dieser Art und Weise unterlegen", will Streich die erste Klatsche der Saison abhaken und blickt auf das Pokalmatch: "Ich hoffe, dass wir anders auftreten."

Der SC-Trainer ist guter Dinge, dass sein Team den Worten Taten folgen lässt: "Es geht ums Viertelfinale, wir sind hochmotiviert, Hoffenheim aber auch." Es werde spannend zu sehen sein, wie "wir sehr starken Hoffenheimern Paroli bieten können". Ob sein Team, wie von TSG-Coach Sebastian Hoeneß erwartet, "eher die Flucht nach vorne antreten" werde, ließ Streich offen. Vor allem wegen der ballsicheren Hoffenheim-Profis Oliver Baumann und Kevin Voigt müsse man genau "abwägen, wie und wann man presst".

Ein Hauptaugenmerk liegt ohnehin auf der Defensivarbeit. "Wir müssen wieder gemeinsam besser verteidigen, wieder diesen Hunger entwickeln, alles dagegenzustemmen, dass wir kein Tor kriegen. Wenn wir die erste Aktion nicht abwehren können, müssen wir die zweite und dritte Aktion abwehren, damit alle mitspielen", fordert Streich: "Wir müssen wieder als Mannschaft auftreten, gegen die es total schwierig ist zu spielen und zeigen, dass wir es besser machen können. Dafür kommt das Spiel morgen gerade recht."