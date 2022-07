Streich fordert: "Alles was war, weglassen"

Nach der Nullnummer im ersten Test gegen Elversberg hofft der Freiburger Trainer, dass der schwache Auftritt hilft, die so erfolgreiche vorige Saison schnell aus den Köpfen zu bekommen.

4800 Zuschauer wollten den ersten Aufritt des Pokalfinalisten und Europa-League-Teilnehmers nach der Sommerpause sehen. Eine für Freiburger Verhältnisse bemerkenswerte Kulisse angesichts eines nicht gerade namhaften Drittligisten (Aufsteiger als amtierender Meister der Regionalliga Südwest) als Testspielgegner.

Doch die Fans wurden an diesem sonnigen Samstag im Breisgau nicht verwöhnt, die Gäste aus dem Saarland waren bei der Nullnummer über weite Strecken die bessere Mannschaft.

"Elversberg ist sehr spielstark, hat sehr gut gespielt. Wir haben keinen Zugriff gekriegt. Nach der Halbzeit hatten wir ein paar gute Balleroberungen, haben aber in beiden Halbzeiten insgesamt nicht gut gespielt", zog Christian Streich ein kritisches Fazit nach dem ersten Test, in dem er seine Teams in beiden Hälften im 3-4-3 antreten ließ.

kicker Wochenendrückblick vom 26.6.2022 Transfers in den großen Ligen, Bernstein zum neuen Hertha-Präsidenten gewählt, Mario Gomez im kicker-Interview, DFB-Frauen gewinnen EM-Generalprobe, Gold für deutsche Schwimm-Staffel nach chaotischem Freiwasserrennen kicker Wochenendrückblick vom 19.6.2022 19.06.2022 kicker Wochenendrückblick vom 12.6.2022 12.06.2022 kicker Wochenendrückblick vom 5.6.2022 05.06.2022 kicker Wochenendrückblick vom 30.5.2022 30.05.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Das ist mit Blick auf das traditionelle 4-4-2 aktuell aber nicht die Wunschformation. "Wir haben aufgrund des Personals Dreierkette gespielt. Das hätten wir nicht gemacht, wenn es ein Meisterschafts- oder Pokalspiel gewesen wäre", erklärte Streich, sah in dem insgesamt schwachen Auftritt zum Ende der ersten Trainingswoche aber auch einen Nutzen: "Es ist vielleicht ganz gut, denn dann wissen wir wieder, was auf uns zukommt. Es ist gut, damit wir alles was jetzt war, weglassen, und uns auf unsere Arbeit konzentrieren." Die so erfolgreiche vorige Saison soll also schnell raus aus den Köpfen. Streich weiß, das sich sein Team alles aufs Neue wird erarbeiten müssen.

Ginter? "Ordentlich, gut, alles okay"

In diesem Prozess soll Matthias Ginter die Mannschaft als neuer Eckpfeiler stützen. Das Debüt des Rückkehrers nach acht Jahren Absenz ordnete Streich unaufgeregt ein: "Ordentlich, gut, alles okay. Er kommt rein, hat zwei, drei gute Bälle nach vorne gespielt. Jetzt trainieren wir und schauen, dass wir uns entwickeln."

Teil dieser Entwicklung ist künftig auch der zweite externe Sommerzugang: Daniel-Kofi Kyereh. Der Auswahlspieler Ghanas steigt wie die übrigen Anfang Juni noch eingesetzten Nationalspieler allerdings erst im Verlauf der kommenden Woche ins Training ein. Spätestens im am Mittwoch im österreichischen Schruns startenden Trainingslager stößt er zu seiner neuen Mannschaft. Bis dahin könnte auch eine weitere Neuverpflichtung für die Offensive perfekt sein. Ritsu Doan zieht es von Eindhoven zum SC.

Aber allein schon mit Kyereh dürfte das Freiburger Angriffsspiel schon bald wieder gefährlicher werden.