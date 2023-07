Streich: "Es gefällt mir so nicht!"

Nach Ende des Trainingscamps an diesem Freitag bleiben noch drei Wochen bis zum Bundesliga-Start. In dieser Zeit wird es für SC-Coach Christian Streich und seine Schützlinge einiges aufzuholen geben.

Aus dem Freiburger Trainingslager in Schruns berichtet Thiemo Müller

Die letzte Einheit des Sommertrainingslagers 2023 in Schruns steht für die SC-Profis am Freitagvormittag auf dem Plan. Die bilanzierende Bestandsaufnahme von Trainer Christian Streich erfolgte bereits am Tag vor der Abreise. Der Fußballlehrer gab dabei eine "gemischte Gefühlslage" preis.

Einerseits hätten seine Spieler, inklusive der mitgereisten Akteure aus der U 23, "Qualität gezeigt", so Streich. Aber: Der Personalstand mit aktuell mehreren Ausfällen sowie mindestens noch einem ausstehenden Neuzugang macht dem Coach Sorgen. "Es ist kein Drama, aber es gefällt mir so nicht! Das war im letzten Jahr anders, als wir fast überall doppelt besetzt waren. Es sollte jetzt nicht mehr viel passieren."

Günter, Adamu, Höfler, Sallai, Doan - die Ausfälle häufen sich

Generell noch nicht mit der Mannschaft trainieren konnten in Schruns Linksverteidiger Christian Günter (Armbruch) und Angreifer Junior Adamu, der wegen eines Patellasehnenspitzensyndroms schon seit Vorbereitungsbeginn auf Eis liegt. Nur eingeschränkt dabei waren dieser Tage Mittelfeldmann Nicolas Höfler (Rippenprellung) sowie die Offensivkräfte Roland Sallai (Adduktorenprobleme) und Ritsu Doan (Knieprobleme).

Zwar seien gerade die Fälle dieser angeschlagenen Akteure einzeln betrachtet kein großes Problem. In der Häufung allerdings sorgen sie bei Streich für Magengrummeln: "Die Konkurrenzsituation ist dann nicht so, wie man es sich wünscht." Zudem bleibe das Einspielen teilweise auf der Strecke. Als anschauliches Beispiel dafür nennt der 58-Jährige das interne Elf gegen Elf am Mittwoch. "Das war zu wild, nicht strukturiert genug."

Ein flexibler Angreifer soll auf jeden Fall noch kommen

Alles in allem entstehe so bislang "nicht das Selbstvertrauen, nicht das gute Gefühl", das im Vorbereitungsverlauf idealer Weise wachse. Dabei spreche er freilich explizit für sich, präzisiert Streich, "für die Spieler ist es wahrscheinlich gar nicht so das Problem. Und das ist auch gut so". Bis zum Ende der Transferperiode erwartet Streich definitiv noch Verstärkung und Blutauffrischung für den Kader: "Es tut uns gut, wenn noch ein bis zwei Neue kommen."

In jedem Fall vorgesehen ist die Verpflichtung eines flexiblen Angreifers, der die Planstelle des zum VfB Stuttgart abgewanderten Woo-Yeong Jeong einnehmen soll. Der betreffende Spieler "sollte uns helfen aufgrund der Qualität, die er mitbringt". An Kandidaten, die sich auch gerne an den SC binden würden, mangelt es laut Streich nicht unbedingt. Aber: Die entsprechenden Ablöseverhandlungen gestalten sich offenbar kompliziert.