Streich: "Es darf nur eine Mannschaft gewinnen, und das waren wir"

In letzter Minute kassierte der SC Freiburg am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach den Ausgleich zum 3: 3 und belohnte sich nicht für eine spektakuläre Aufholjagd. Trainer Christian Streich imponierte der Auftritt seiner Mannschaft trotzdem sehr.

In der Kabine des SC Freiburg hingen die Köpfe. "Die Jungs sind extrem enttäuscht und verstehen die Welt nicht mehr", beschrieb Trainer Christian Streich die Gefühlslage seiner Profis nach dem 3: 3 gegen Borussia Mönchengladbach. Der Ausgleich der Gäste kam in letzter Minute, nachdem Freiburg aus einem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung gemacht hatte. Ein Spektakel, nach dem sich der gewonnene Punkt anfühlte wie eine Niederlage.

"Es wäre komisch, wenn die Mannschaft nach dem Spielverlauf nicht total niedergeschlagen wäre", zeigte sich Streich verständnisvoll. Der Rückstand resultierte aus einem Strafstoß und einem Fehler Nico Schlotterbecks, der sich nach eigener Aussage von Breel Embolo "abkochen" ließ. Ein seltener Patzer des deutschen Nationalspielers, der allerdings auch vor der Szene, die zum Strafstoß-Gegentor führte, unglücklich aussah. Doch anschließend berappelte sich Schlotterbeck und lieferte eine solide Leistung ab. "Er macht einen Fehler, aber steckt den Kopf nicht in den Sand, obwohl wir 0:2 hinten liegen", lobte Streich: "Das zeichnet die Mannschaft aus, deswegen spielt sie so eine Saison."

Mit "Power, Energie und Qualität" habe sein Team in der zweiten Halbzeit "ein irres Spiel" gemacht. Allen voran Verteidiger Philipp Lienhart, der mit Auge und Übersicht verteidigte und zum 3:2 einköpfte. Es war das neunte SC-Tor in dieser Saison, das nach einer Ecke fiel. Mit 24 Standardtreffern sind die Breisgauer die zweitbeste Mannschaft nach ruhenden Bällen hinter dem FC Bayern (25). Lienharts fünfter Saisontreffer ist für ihn neue persönliche Bestmarke, in der vergangenen Spielzeit glückten ihm vier Tore.

Das Ergebnis stimme aber nicht. Die Punkteteilung sei nicht der Leistung entsprechend gewesen. "Es darf eigentlich nur eine Mannschaft gewinnen und das waren wir." Er sei von Mentalität, Haltung und Spielerischem begeistert, die Schwarzwälder hätten unablässig nach vorne gespielt. Streichs Hinweis an alle Fußballfans: “Wenn ich Zuschauer wäre und diese Mannschaft zusammenbleibt würde ich mir eine Dauerkarte kaufen für die nächsten zwei Jahre.” Tatsächlich scheint es, als wäre das Hoch seiner Mannschaft derzeit nicht so leicht zu stoppen.

Zu hart kritisieren wollte er die Leistung am Samstag dementsprechend nicht. "Wir müssen das richtig einordnen und dürfen nicht zu enttäuscht sein", betonte Streich. Der Sport-Club habe zwei Fehler gemacht und drei Gegentore kassiert, ansonsten sei viel richtig gelaufen. Doch anders als in den Vorwochen war diesmal eine Prise Pech dabei und der Ärger nach dem Remis ist auch ein Beleg für die wachsenden Europokal-Ambitionen in Südbaden. "Ein Unentschieden ist immer wenig, wenn man hohe Ansprüche hat", deutete der 56-Jährige an. Mit der TSG Hoffenheim und Union Berlin stehen nun zwei Duelle mit Verfolgern an. Auch wenn der Siebte Köln bis auf drei Zähler gefährlich nahe gekommen ist, hat der SC Freiburg den Einzug ins internationale Geschäft weiterhin in der eigenen Hand.