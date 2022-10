Streich: "Einfach körperlich und mental nicht in der Lage"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

Alle Rufe halfen am Sonntag nichts: Christian Streich verlor mit Freiburg in München. imago images

FC Bayern München - SC Freiburg 5:0 (2:0)

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und den drei Punkten. Wir waren schon unter Druck vor dem Spiel. Wir waren gefordert. Die Jungs haben das sehr gut umgesetzt. Wir haben sehr gut verteidigt, auch schönen Fußball gespielt. Und wir haben natürlich verdient gewonnen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Herzlichen Glückwunsch an Julian und die Bayern. Wir wollten heute mutig sein, wir wollten in die Zweikämpfe vorne kommen, aber es ist uns nicht gelungen. Wir waren immer einen Schritt langsamer als die Bayern, wir waren nicht aggressiv genug. Wir waren heute einfach körperlich und mental nicht in der Lage, den Bayern Paroli zu bieten."

1. FC Köln - FC Augsburg 3:2 (0:1)

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir sind überglücklich, dass wir den Sieg zu Hause geholt haben. Die frühen Gegentreffer mit dem ersten Schuss hängen uns ein bisschen nach. Dann sind wir hinterhergelaufen, aber die Jungs glauben an sich. Dass man dann dranbleibt und auf Sieg spielt, das haben die Jungs gut gemacht. Es war kein unverdienter Sieg, es war eine sehr gute mannschaftliche Leistung."

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Der Sieg ist in Summe absolut verdient. Wir sind nach dem Führungstor zu passiv geworden und haben es nicht geschafft, Köln von unserem Tor fernzuhalten. Unsere Ballbesitzphasen waren zu kurz, wir haben die Bälle zu schnell hergegeben. Dass wir trotzdem nochmal zurückgekommen sind, spricht für unsere Mentalität. Aber der Gegner wollte es heute ein Stück weit mehr."

RB Leipzig - Hertha BSC 3:2 (3:0)

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Wir haben so viele Körner gehabt, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich bin mega stolz, dass wir bei dem Programm in der ersten Halbzeit so spielen. In der Anfangsphase waren wir so dominant. Hertha ist dann zurückgekommen, aber das habe ich vorher gewusst. Eine großartige Mannschaft. Ich bin mega einverstanden heute und stolz auf die Jungs."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Es gibt leider so Erlebnisse. Die erste Halbzeit war auch kein 3:0-Spiel. Was die Jungs dann abgerissen haben... ich liebe sie dafür, was sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben. Die Stabilität und Aggressivität, die wir auf den Platz bekommen. Das ist großer Sport. Das wird der Weg sein."

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 5:1 (1:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ein hochverdienter Sieg. Sehr spielfreudig, immer wieder nach vorne gespielt, viele Kombinationen, sehr kompakt. Es war mental ein sehr schwieriges Spiel, weil wir erst vier, fünf riesige Chancen vergeben hatten. Nach dem 1:1 kann so ein Spiel dann schnell kippen. Wir haben mit Tiefgang und Tempo die Schnittstellen attackiert. Ich gehe hochzufrieden ins Bett."

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir sind von Beginn an in Probleme geraten, hatten nicht die nötige Intensität. Wir sind daran schuld, es gibt keine Entschuldigungen. Es gibt aus dem heutigen Spiel sehr viele Dinge zu lernen. Wir müssen daran glauben, dass wir besser werden können. Das Potenzial ist da."

VfB Stuttgart - VfL Bochum 4:1 (2:1)

Michael Wimmer (Interims-Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen, gehen dann auch verdient mit 2:0 in Führung. Danach war Bochum aktiver und die bessere Mannschaft. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Bochum war in dieser Phase deutlich besser. Florian Müller hat uns mit seiner Parade gegen Gerrit Holtmann im Spiel gehalten."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Das Ergebnis entspricht für mich nicht wirklich dem Spielverlauf. Wir haben insgesamt ein ganz gutes Spiel gemacht, auch wenn sich das nach einem 1:4 komisch anhört. Viele Dinge waren ordentlich, aber in den entscheidenden Bereichen haben wir schlechter gespielt als der VfB."

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1)

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir waren dem Sieg näher. So gesehen haben wir zwei Punkte zu wenig geholt, aber unsere Entwicklung ist positiv. Erfreulich ist vor allem, dass wir mehr Chancen kreieren als zu Beginn der Saison."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Das Ergebnis geht in Ordnung, es war ein guter Auswärtspunkt für uns. Wir haben zweimal geführt, waren danach aber jeweils zu passiv. Insgesamt war es ein Spiel, dass Werbung für den Bundesliga-Fußball gemacht hat."

Werder Bremen - FSV Mainz 05 0:2 (0:1)

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir sind nicht zufrieden mit unserer Leistung, speziell in der zweiten Halbzeit. Uns hat die Genauigkeit und Effektivität gefehlt, die uns eigentlich auszeichnen. Wir sind enttäuscht, müssen aber auch akzeptieren, dass es solche Tage als Aufsteiger gibt."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Sie hat an sich geglaubt, auch wenn es nicht einfach war. In der zweiten Halbzeit haben wir es clever gemacht, das Spiel kontrolliert."

Schalke 04 - TSG Hoffenheim 0:3 (0:2)

Steht wieder mit leeren Händen da: Frank Kramer. IMAGO/Nordphoto

Frank Kramer (Trainer Schalke 04): "Wir haben von Anfang an eine Menge Energie reingepackt. Es ist dann ein Nackenschlag, wenn du einen Elfmeter gegen dich bekommst. Die Mannschaft will das Glück erzwingen, sie hat alles reingepfeffert."

André Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben die Tore zu den richtigen Zeitpunkten gemacht. Wir hatten in der ersten Halbzeit eine passive Phase und auch glückliche Momente. In der zweiten Halbzeit haben wir es souverän gespielt."