Streich: "Eigentlich können wir das gar nicht"

Die Art und Weise wie der SC Freiburg gegen Stuttgart den 1:0-Vorsprung über die Zeit brachte, imponierte Christian Streich - überraschte den Trainer allerdings auch.

"Arbeitssieg" beschreibt den 1:0-Erfolg des SC Freiburg gegen Stuttgart wohl am besten. In der Tat machte der Sport-Club im Baden-Württemberg-Duell nicht allzu viel, meist sogar nicht mehr als nötig - war in den entscheidenden Szenen aber da. Wie etwa in der elften Minute, als Vincenzo Grifo eine Unaufmerksamkeit in der Stuttgarter Defensive eiskalt ausnutzte.

Während die Stuttgarter mit dem Defensivverhalten in dieser Szene haderten, freute man sich auf Freiburger Seite naturgemäß darüber - Trainer Christian Streich besonders über den Laufweg des Torschützen: "Vincenzo läuft hinten durch, was er nicht so oft tut, meistens setzt er sich ab. Das war schön, dass er das gemacht hat." Diesmal erfüllte der Offensivspieler den Wunsch des Coaches und markierte sein zweites Saisontor.

Streich verteilt Komplimente

Dass dieser Treffer auch der Endstand war, lag vor allem an einer konzentrierten Defensivleistung - aber auch an harmlosen Schwaben, die Keeper Mark Flekken eigentlich nur zweimal (Mavropanos und Sosa) ernsthaft forderten. Spielerisch kam nicht mehr viel von den Breisgauern. Und so sprach auch Streich von "einem wirklich glücklichen Sieg. Kompliment an die Leistung vom VfB".

Ein Kompliment gab es vom Coach aber dann auch noch für die eigene Mannschaft, weil "sie es geschafft hat, was für uns nicht besonders typisch ist, so ein Spiel zu gewinnen. Eigentlich können wir das gar nicht in dieser Form, aber heute war es uns vergönnt."

Exemplarisch für den Einsatz der Freiburger steht Maximilian Eggestein, der sich in der Schlussphase Elle und Speiche brach, sich aber noch durch die achtminütige Nachspielzeit biss.