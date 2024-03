Streich ehrlich: "Abartige Qualität"

Der SC Freiburg trat die Reise gen London mit einem knappen Hinspiel-Sieg im Rücken an. Im London Stadium war für die Breisgauer jedoch rein gar nichts zu holen. Die Gefühlslage der Beteiligten war durchaus gemischt.

"Einfach rausgehen und für unsere Möglichkeiten ein gutes Spiel machen. Dann haben wir eine Chance." Das war die Devise Christian Streichs vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League. Bei West Ham United mussten die Freiburger akzeptieren, nicht mithalten zu können. "Ich lasse die Jungs jetzt in Ruhe", sagte Streich nach Spielende bei RTL+ und fügte an, im Hotel mit ihnen sprechen zu wollen. Obwohl der SCF "alles probiert" habe, stand am Ende eine ernüchternde 0:5-Pleite. Streich wollte zwar auch nichts schönreden, merkte aber dennoch an, dass "die Spielentwicklung unglücklich war".

Statistik lässt Spielverlauf nicht erahnen

Das lässt sich anhand der Statistiken bestätigen. Über die volle Distanz schoss West Ham nur einmal mehr als Freiburg aufs Tor, zudem verbuchten die Gäste 61 Prozent Ballbesitz. Keine Daten, die auf den ersten Blick eine derartige Klatsche vermuten lassen. "Es war nicht so, dass sie uns 90 Minuten an die Wand gespielt haben", wollte der 58-jährige Coach, dessen Zukunft noch nicht geklärt ist, nicht unter den Tisch kehren. Trotzdem habe "West Ham total verdient gewonnen" und seine "abartige Qualität" ausgenutzt.

Matthias Ginter etwa sprach von Chancenlosigkeit. "Gefühlt hat West Ham uns gezeigt, was Effizienz bedeutet." Auch Kapitän Christian Günter fand ähnliche Worte und wusste, dass die Hammers "im Umschaltspiel ihre Momente genutzt haben". Freilich überwog nach dem Ausscheiden die Ernüchterung, die eine Folge eines klaren Leistungsabfalls im Vergleich zur Vorwoche gewesen war. "Im Hinspiel konnten wir sie gut im Griff halten, heute in einigen Situationen nicht. Das haben sie eiskalt bestraft." Doch trotzdem war Günter nicht müde, auch die positiven Aspekte der bitteren Pleite aufzuzeigen. So sprach der Linksverteidiger von "einer Wahnsinnserfahrung". Die Europa-League-Saison stufte Günter als "gut" ein und freute sich, "viel mitgenommen zu haben".

Freiburgs tut es Mainz gleich

Dennoch ist festzuhalten, dass die klare Niederlage im negativen Sinne Geschichte schreibt. Zusammen mit dem 1:6 des 1. FSV Mainz 05 gegen den RSC Anderlecht im November 2016 ist das 0:5 im London Stadium die höchste Niederlage eines deutschen Klubs in der Europa League. Am Sonntag hat der Sport-Club dann Chance auf Wiedergutmachung. Zu Gast im Europa-Park-Stadion ist der in der Bundesliga noch ungeschlagene Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).