Streich: "Die Überschriften werden schon gemacht sein"

In der misslichen Situation der Hertha könnte genau deren Chance stecken, vermutet SC-Trainer Christian Streich. Deshalb will er das vor dem Heimspiel gegen die Hauptstädter mit seinem Team ausführlich thematisieren.

Er könne mit Taifun Korkut mitfühlen angesichts der vielen Corona- und Verletzungsausfälle zuletzt, sagte Christian Streich vor dem Spiel gegen Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Andererseits habe der Coach der Berliner das offenbar nicht nötig, denn Streich hat das Interview mit Korkut im kicker gelesen, und es als "sehr dezidiert, sehr analytisch und sehr kämpferisch" empfunden. Zudem habe er viel Erfahrung als Spieler und Trainer gesammelt, die er jetzt einbringen könne.

Und die aktuelle Situation habe für Hertha auch einen Vorteil: "Sie können sich sagen, die Überschriften werden schon gemacht sein, und jetzt werden wir zeigen mit unserer kleinen Burg, was wir können", erklärte Streich, "dass manche Medien auch noch Spott über sie ausschütten, ist gleichzeitig die Chance." Schließlich würde jetzt niemand mehr von ihnen die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb erwarten, und die Häme könne als Motivation dienen. All das will er "mit den Jungs ausführlich besprechen".

Streich: "Dann wirst du 6:1 zerlegt, und keiner weiß warum"

Auch wenn die Berliner seit Dezember nicht mehr gewonnen haben, gegen Leipzig hätten sie bis zur Roten Karte des ehemaligen SC-Verteidigers Marc Oliver Kempf ein "sehr gutes Spiel gemacht", sagte Streich, "dann wirst du 6:1 zerlegt, und keiner weiß warum". Deshalb habe er bei der Vorbereitung auch das Hauptaugenmerk auf die erste Stunde gelegt. Und gute Einzelspieler hätte Hertha ohnehin.

"Natürlich waren die Erwartungen riesig durch den neuen Investor"

Dass individuelle Qualität und viel Geld für Transfers nicht unbedingt Erfolg bringen, hat man in Freiburg auch beobachtet. "Natürlich waren die Erwartungen riesig durch den neuen Investor, aber es heißt nicht immer, wenn man Geld hat, dass man das dann richtig platziert", kommentierte Streich das Windhorst-Engagement, "mit dem Geld kommt eine relativ schnelle Erwartung, und damit steigt auch der Druck auf Verantwortliche." Andererseits müsse es auch Leute geben, "die sagen sie wollen ein großer Klub werden in einer großen Stadt - das ist auch legitim". Es gebe auch genügend, die es gut finden, "wenn Leute trommeln und nennen das vorwärts gerichtet, positiv und ambitioniert".

"Mit klarem Kopf ins Spiel gehen"

Der Sport-Club und sein Cheftrainer bevorzugen jedoch eine andere Herangehensweise, und "erläutern die aus unserer Sicht pragmatische und realistische Darstellung von Situationen". Sie versuchen so, eine "gute Balance" zu finden zwischen den Erwartungen und dem "vorwärts Gewandten" - entscheidend sei dabei, was der Sport-Club auf dem Platz zeige. Und da gelte auch wieder für das Spiel gegen Hertha: "Wir können viel erreichen, wenn wir mit klarem Kopf ins Spiel gehen und die Erwartungen nicht in den Himmel schießen."

Es gibt noch reichlich Tickets

Streich sieht dabei auch die Fans gefordert. Beim letzten Heimspiel gegen Mainz hätten die FFP2-Masken und auch das nicht so mitreißende Spiel seiner Mannschaft dafür gesorgt, dass es ihm ruhig vorkam im neuen Stadion, in das erstmals seit Wochen wieder 10.000 Zuschauer kommen durften. An diesem Samstag sind 25.000 zugelassen, aber es gibt noch reichlich Tickets.

Im Gegensatz zu den Berlinern können die Freiburger in Bestbesetzung antreten. Nur Yannik Keitel fehlt weiterhin, dessen gebrochener Zeh inzwischen operiert wurde. Und auch wenn Streich dazu neigt, nach erfolgreichen Spielen nichts an seiner Startelf zu ändern, könnte es nach dem Sieg in Augsburg Wechsel geben - auch weil die Trainer schon die kommende englische Woche mit dem Pokal-Viertelfinale am Mittwoch in Bochum und dem Liga-Spiel in Leipzig am Samstag im Hinterkopf haben.