Streich: "Die jungen Kerle mussten über den Sauhund"

Weihnachten und die kurze Winterpause hat sich der SC Freiburg mit einem Sieg gegen Leverkusen versüßt. Er krönte eine außergewöhnliche Hinrunde der Breisgauer.

Gute Laune in Freiburg: Christian Streich & Co. überwintern auf Platz 3. imago images/Uwe Kraft

Ob er schon von der Champions League träume, wurde Christian Streich nach dem Sieg gegen Leverkusen gefragt, der die Freiburger auf Platz drei in der Hinrunden-Tabelle vorrücken ließ. "Ich träume manchmal, dass ich zu spät zum Training komme oder dass der SC Freiburg schon spielt, und ich bin nicht auf der Trainerbank, und dann bin ich gottfroh, wenn ich aufwache", antwortete der SC-Coach, "das ist kein Witz". Zu verschlafen, das ist ihm allerdings noch nicht passiert. Den Sport-Club ohne Streich an der Seitenlinie gab es in den vergangenen zehn Jahren nur in zwei aufeinander folgenden Spielen, aber da fehlte er entschuldigt wegen Rückenproblemen.

Kurz vor seinem Dienstjubiläum Ende Dezember feierte er gegen die Werkself seinen 100. Bundesligasieg mit dem Sport-Club. "Die Zahl bedeutet mir nicht so viel, sondern der Sieg gegen eine richtig gute Mannschaft", sagte Streich. Nachdem sich die Freiburger mit nur vier Punkten aus den vergangenen sechs Spielen zuletzt nicht für ihre Leistungen belohnten, hatte sich der SC-Coach noch mal einen leidenschaftlichen Auftritt seines Teams gewünscht, das ihm dieses vorweihnachtliche Geschenk machte. Wie er es eingefordert hatte, "war die Energie von der ersten Minute an da", trotz englischer Woche. "Es war eine klasse Leistung von der Mannschaft, extrem kompakt, willig und schlau, im Verhalten mit und gegen den Ball, nicht wild drauf, sondern sehr strukturiert." Mit einem klaren Chancenplus von 7:2 verdiente sich der SC das 2:1 gegen Bayer. "Ich habe es der Mannschaft zugetraut, und wollte es unbedingt", erklärte Streich. Vor dem dritten Spiel in der letzten Woche vor der Winterpause habe er den "jungen Kerlen gesagt, sie müssen drüber über den Sauhund, wie man im Badischen sagt".

Als Lohn übernahmen die Freiburger Platz drei von Leverkusen - und sie holten mit 29 Punkten so viele wie noch nie in einer Halbserie unter Streich. Es war der perfekte Abschluss einer sehr guten Hinrunde, in der die Mannschaft nur von den Ergebnissen her zwischenzeitlich enttäuschte, und mit Bayern München die wenigsten Gegentore (16) kassiert hat. "Es ist schön, dass wir in 17 Spielen keine schwache Leistung hatten, höchstens mal 20 bis 30 Minuten", sagte der 56-Jährige, "wir waren sehr stabil in der Defensive, in der Offensive hat manchmal die Qualität gefehlt."

Streich blickt trotzdem mit einem Auge nach unten

Auch wenn es an der Chancenverwertung zu arbeiten gelte, habe die Mannschaft "eine tolle Hinrunde" gespielt. "Das ist aber auch nötig, wenn man sieht, wie eng alles in der Tabelle ist", fügte er hinzu. Streichs Blick geht also trotz der Topplatzierung zumindest mit einem Auge immer noch nach unten. Träumereien von der Champions League will er nur seinen Spielern überlassen - wenn sie dabei im Training und im Spiel nicht nachlassen, sondern weiter so hart arbeiten wie in der Hinrunde. "Es hat uns motiviert, dass wir am Ende auf einem tollen Tabellenplatz stehen können", sagte Vincenzo Grifo, der mit fünf Toren und sieben Vorlagen Topscorer der Freiburger ist. Diese Motivation wird im kommenden Jahr nicht kleiner werden.