Streich: "Das war das intensivste Halbjahr meines Fußballlebens"

Zuletzt lief es ergebnismäßig mit einer Ausnahme nicht mehr so gut für den SC Freiburg, dennoch kann Christian Streich gegen Leverkusen am Sonntag seinen persönlichen, für viele sicher überraschenden Halbserienrekord knacken. Nach der folgenden Booster-Impfung gibt er seinen Spielern so "lange wie möglich" frei.

"Es hat uns gutgetan, unentschieden zu spielen. Es war ein angemessenes, gerechtes Ergebnis", sagte Christian Streich am Freitag über das 0:0 zwei Tage zuvor bei Union Berlin. Zuletzt hatten der Freiburger Trainer und seine Spieler andere, schmerzhafte Erfahrung mit dem gemacht, was nach Abpfiff auf den Anzeigetafeln leuchtete. Die ähnlich wie in Köpenick ausgeglichenen Partien gegen Frankfurt (0:2) und Hoffenheim (1:2) verlor der SC unglücklich und hatte beim deutlich überlegen geführten Spiel in Bochum (1:2) noch mehr Pech mit dem Resultat.

Trotz zuletzt nur vier Punkten aus sechs Spielen liegen die Breisgauer mit insgesamt 26 Zählern nach wie vor weiter über dem Soll und belegen einen starken fünften Platz. Trotz des berechtigten Ärgers über die jüngst verpassten Erfolge kann Streich auch den Rekordstart mit 22 Punkten nach zehn Partien ohne Niederlage realistisch einordnen. "Man muss es immer in Relation sehen. In Wolfsburg hatten wir nicht viele Chancen und weniger als der Gegner und haben 2:0 gewonnen", führte der Trainer ein Gegenbeispiel an und meint: "Nach zehn Spielen hätten wir, obwohl wir schon gut gespielt haben, auch nur 19 oder 20 Punkte haben können. Die 26 Punkte jetzt sind verdient. Wenn du nach zehn Spielen 22 Punkte hast, bist du aber natürlich nicht zufrieden, wenn du gegen Frankfurt, Bochum und Hoffenheim keinen Punkt holst. Aber so ist Fußball, dafür sind wir in der Bundesliga."

Streich: "Dann geht die Welt auch nicht unter"

26 Punkte hatte der SC unter Streich schon zweimal zum Ende der Hinrunde auf dem Konto: 2012/13, als nach 25 Rückrundenzählern mit dem 5. Platz am Ende die bisher beste Platzierung unter der Leitung des 56-Jährigen heraussprang. Und 2019/20, als der SC nach 22 Rückrundenpunkten Achter wurde. Diese Marken kann Streich schon mit einem Remis gegen Leverkusen am Sonntag überbieten, für einen neuen persönlichen Halbserienrekord braucht er allerdings einen Sieg. "Was ich besonders im Kopf habe, sind die 27 Punkte in meinem ersten halben Jahr. Das war das intensivste Halbjahr in meinem Fußballleben. Das wäre so nicht aufrechtzuerhalten gewesen von der Intensität her. Das hättest du dann ungefähr ein Jahr lang geschafft. Das war für alle äußerst intensiv", blickt Streich auf seinen aufreibenden Start zurück, als er den SC mit 13 Punkten auf dem 18. Platz übernahm und mit 27 Rückrundenzählern in beeindruckender Manier noch zum am Ende gar souveränen Klassenerhalt führte.

"Es ist alles okay", sagt Streich zur aktuellen Ausbeute: "Jetzt hoffe ich, dass wir gegen Leverkusen ein bisschen Spielglück haben, uns dieses Glück erarbeiten und ein gutes Ergebnis holen, dann wäre es super, dann wäre ich sehr zufrieden." Und wenn nicht? "Dann geht die Welt auch nicht unter. Dann müssten wir sehen, dass es halt nicht immer so weitergeht, wie wir es uns erträumen."

Kollektive Booster-Impfung am Montag

Was unabhängig vom Ergebnis schon feststeht: Nach der kollektiven Booster-Impfung am Montag müssen die SC-Profis erst wieder am Sonntag, dem 2. Januar zum Training erscheinen, bekommen für die Feiertage einen Heimtrainingsplan. "Ich habe den Jungs bewusst so lange wie möglich frei gegeben, dass sie durchatmen können, weil sie sehr viel investiert, sehr diszipliniert und hart gearbeitet haben. Es ist gut, ein bisschen Abstand zu gewinnen, um dann wieder voll in die Rückrunde zu gehen. Das haben sie sich verdient und es ist wichtig für den Körper und den Kopf."